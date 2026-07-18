Bigotterie kennt keine Dankbarkeit

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Heute, 17:49h 4 Min.

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Es gibt Rücktritte, die sind ein Eingeständnis von Verantwortung. Und es gibt Rücktritte, die wirken wie eine sorgfältig inszenierte Umleitung des Blicks. Jens Spahn ist als Fraktionsvorsitzender der Union zurückgetreten. Nicht wegen der Fragen, die seit Jahren im Raum stehen. Nicht wegen der milliardenschweren Maskenbeschaffung, deren Kosten die Steuerzahler*innen noch lange tragen werden. Nicht wegen der Vorwürfe rund um Parteispenden. Nicht wegen eines Immobiliengeschäfts, das zumindest Fragen nach politischer Nähe und persönlichem Vorteil aufwarf. Nein. Der Auslöser war ausgerechnet der Teil seiner Biografie, der mit politischer Verantwortung am wenigsten zu tun hat: seine private Entscheidung, Vater durch Leihmutterschaft zu werden  und der innerparteiliche Ärger darüber.



Man muss sich diese Reihenfolge auf der Zunge zergehen lassen. Milliardenschäden für die öffentliche Hand? Politisch überlebbar. Fragwürdige Vorgänge im Umgang mit Macht und Geld? Offenbar verkraftbar. Doch wenn konservative Parteifreund*innen an einem Lebensmodell Anstoß nehmen, das nicht in ihr Familienbild passt, wird die Lage plötzlich existenziell.



Nicht die möglichen politischen Verfehlungen bringen einen Spitzenpolitiker zu Fall. Sondern die Empörung der eigenen Gesinnungsgenoss*innen. Man könnte darüber lachen, wäre es nicht eine so präzise Beschreibung der moralischen Gewichte, die in Teilen der Politik gelten.

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Respekt ist keine Notfallmedizin

Spahn erklärt seinen Rücktritt mit der Unvereinbarkeit seiner privaten Entscheidung und den Erwartungen an sein Amt. Er beklagt den rauen Ton der politischen Debatte und wirbt für mehr Menschlichkeit und Respekt. Das klingt edel. Nur wirkt diese Forderung eigentümlich spät. Denn ausgerechnet Jens Spahn gehörte über Jahre zu jenen Politiker*innen, die politische Auseinandersetzungen gern zuspitzten, scharf polarisierten und den öffentlichen Diskurs nicht eben durch sprachliche Abrüstung bereicherten. Wer jahrelang vom politischen Klima profitiert hat, sollte sich nicht wundern, wenn irgendwann auch ihm der Wind ins Gesicht bläst. Respekt ist keine Notfallmedizin. Er ist eine Haltung  oder eben nicht.



Über Leihmutterschaft kann und muss gestritten werden. Sie wirft schwierige ethische Fragen auf: nach der Selbstbestimmung von Frauen, nach wirtschaftlicher Ungleichheit, nach dem Kindeswohl und nach den Grenzen reproduktionsmedizinischer Möglichkeiten. In einer sozialen Welt, die von massiven ökonomischen Ungleichheiten geprägt ist, sind diese Fragen alles andere als trivial. Gerade deshalb verdienen sie eine ernsthafte Debatte. Sie taugen jedoch nicht als Ersatzdiskussion für politische Verantwortung. Ob man Leihmutterschaft befürwortet oder ablehnt, sagt nichts darüber aus, wie Milliarden an Steuergeld verwaltet wurden. Wer beides miteinander vermischt, ersetzt politische Kontrolle durch moralische Symbolpolitik.



Die eigentliche Ironie: Am Ende wirkt dieser Rücktritt fast wie eine politische Reinigung. Nicht, weil die offenen Fragen beantwortet wären. Sondern weil plötzlich über etwas anderes gesprochen wird. Die Schlagzeilen kreisen um Familie, Moral und Privatleben. Die Debatte über Verantwortung für politisches Handeln tritt in den Hintergrund. Ein geschickter Themenwechsel  freiwillig oder unfreiwillig.

Die Ironie der Distanz

Besonders perfide ist die bewusste Distanz Spahns zur queeren Community. Über Jahre bemühte sich Jens Spahn, jede politische Nähe zu ihr auf Distanz zu halten. Er erklärte öffentlich, er sei "nicht queer", obwohl er als schwuler Mann selbst Teil einer sexuellen Minderheit ist. Zudem übernahm er die Rhetorik, "queer" sei weniger eine Beschreibung gesellschaftlicher Vielfalt als vielmehr eine Ideologie  ein Kampfbegriff, der längst zum festen Inventar kulturkämpferischer Debatten gehört.



Diese demonstrative Abgrenzung wirkte wie der Versuch, der Mehrheitsgesellschaft zu versichern: Ich bin zwar homosexuell, aber nicht einer von "denen". Ausgerechnet ein Politiker, der die Solidarität mit einer diskriminierten Minderheit immer wieder zugunsten parteipolitischer Anschlussfähigkeit zurückstellte, erlebt nun selbst, dass konservative Milieus zwischen Anpassung und Zugehörigkeit unterscheiden. Wer glaubt, Vorurteile verschwänden, wenn man sich weit genug von den Betroffenen entfernt, irrt. Bigotterie kennt keine Dankbarkeit  sie verschiebt lediglich ihre Grenzen.



Vorsicht vor voreiliger Erleichterung



Wer jetzt glaubt, Jens Spahn sei politisch erledigt, dürfte sich täuschen. Politische Karrieren enden selten mit einem Rücktritt. Besonders dann nicht, wenn sie von einem dichten Netzwerk, parteiinternen Loyalitäten und jahrelang aufgebauten Machtstrukturen getragen werden. Karrierist*innen verschwinden nicht einfach von der Bühne. Sie wechseln den Eingang.



Der Fraktionsvorsitz mag verloren sein. Einfluss, Kontakte und strategische Optionen bleiben. Wer Macht als Beruf versteht, sucht sich neue Wege, sie auszuüben. Deshalb wäre Schadenfreude fehl am Platz. Nicht jeder Rücktritt ist ein Abgang. Manchmal ist er nur eine Umbaupause. Die eigentliche Frage lautet nicht, welches Amt Jens Spahn heute verliert. Sondern welches er morgen anstrebt.