Ein Klassiker der queeren Nachkriegsliteratur

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"Ich bin wie der Soldat, der alles in der Schlacht verliert  Arme, Beine, Augen, Ohren. Ich sehe nichts mehr, ich höre nichts mehr. Ich liege in einem großen weiten Bett, mein Gehirn funktioniert noch, aber auf die Welt da draußen habe ich keinen Einfluss mehr." Mit diesem Bild beschreibt der Ich-Erzähler von John Horne Burns' "Galleria Umberto" (Amazon-Affiliate-Link ) einen Zustand radikaler Entfremdung: Der Körper ist zerstört, der Geist bleibt wach, aber jede Handlungsmacht scheint verloren.



Der unbenannte Erzähler, selbst US-amerikanischer Soldat, bewegt sich durch die Einsatzorte der alliierten Besatzung in Nordafrika und Italien  durch Casablanca, Algier und schließlich Neapel  und begegnet überall den Spuren eines Krieges, der nicht nur Städte und Körper, sondern auch moralische Gewissheiten zerstört hat. Immer wieder drängt sich die Frage auf, die auch aus Casablanca bekannt ist: "Kann mir mal jemand erklären, worum es in diesem Scheißkrieg eigentlich geht?"



Der Erzähler ist dabei die Figur, der Burns selbst am nächsten steht: Der Autor (1916-1953) war US-Soldat, ebenfalls in Nordafrika und Italien stationiert und schwul. Die acht "Promenaden", in denen der Ich-Erzähler durch die zerstörten Orte wandert, erinnern an das Flaniergenre: Sie verlieren sich in Beobachtungen, Details und inneren Reflexionen. Gerade diese Orientierungslosigkeit ist jedoch Teil der Form. Die Welt, durch die der Erzähler geht, befindet sich nicht im Wiederaufbau, sondern in einem Zustand des Übergangs, zwischen Zerstörung und einem ungewissen Danach. Man spürt eine literarische Dringlichkeit: Burns scheint die Traurigkeit, Erschöpfung und Aussichtslosigkeit dieser Zeit festhalten zu wollen.

Neun Porträts unterschiedlicher Figuren



Die Neuübersetzung von "Galleria Umberto" ist im Mai 2026 im Verlag Die Andere Bibliothek erschienen

"Galleria Umberto", 1947 erschienen und Burns' einzig großer literarischer Erfolg, verbindet diese Spaziergänge mit neun Porträts unterschiedlicher Figuren. Die titelgebende neapolitanische Einkaufspassage wird dabei zum metaphorischen Zentrum des Romans: eine Stadt in der Stadt unter ihrer Glaskuppel, ein Ort, an dem sich unterschiedliche Lebensgeschichten kreuzen  auch wenn die einzelnen Porträts ansonsten unabhängig voneinander funktionieren. Burns entwirft ein breites Panorama der Kriegs- und Besatzungsgesellschaft: Die Figuren reichen von desillusionierten amerikanischen Soldaten und autoritären Militärs über Geistliche und italienische Zivilist*­innen bis hin zu queeren Außenseiter*­innen, Kranken und gesellschaftlich Ausgeschlossenen. Dabei untersucht der Roman unterschiedliche Formen von Sexismus, Rassismus, Antisemitismus und Homophobie.



Nicht alle Kapitel sind dabei gleich stark. Manche Passagen verlieren sich in ausufernden Reflexionen, einzelne Exkurse wirken überdehnt. Die eindrucksvollsten Porträts sind jedoch "Louella", "Mamma", "Das Blatt" und "Königin Penicillin", weil Burns an ihnen unterschiedliche gesellschaftliche und historische Spannungen sichtbar macht. Besonders das fünfte Porträt über Mammas Bar ist ein queeres Feuerwerk. Burns entwirft hier einen Gegenraum innerhalb einer von Krieg, Militär und Heteronormativität geprägten Besatzungsgesellschaft: eine Schwulenbar für Soldaten, Außenseiter*­innen und Menschen, die außerhalb offizieller Normen leben. Der Ort darf aufgrund militärischer Bestimmungen nur drei Stunden täglich öffnen, entwickelt sich aber zu einem Schutzraum, in dem andere Formen von Begehren und Gemeinschaft möglich werden. Die Gäste beginnen bald, Mamma als Mutterfigur zu bezeichnen. Während sie ihre Gäste zugleich kritisch mustert und sich an ihren Dramen erfreut, wird Mamma selbst zu einer Figur, bei der die starren Grenzen zwischen männlichen und weiblichen Zuschreibungen ins Wanken geraten.



Queere Räume als Orte von Einsamkeit



Gleichzeitig zeichnet Burns kein romantisiertes Bild dieser Subkultur. In den Gesprächen zwischen den alten Tunten Esther und Magda, die britische Sergeanten sind, erscheint eine tiefe Ernüchterung: "Und du gehst immer wieder hin zu diesem Festmahl, obwohl du weißt, dass es dich nicht satt macht. Wie ein Hund, der sein eigenes Erbrochenes frisst, Magda." Die Figuren beklagen, dass Schwule zu dem geworden seien, was sie "nie und nimmer" sein wollten: "Sexmaschinen, kaltblütig und gefühllos. Die Liebe erreicht uns nicht mehr." Gerade diese Ambivalenz macht das Kapitel stark: Burns zeigt queere Räume nicht nur als Orte der Befreiung, sondern auch als Orte von Einsamkeit und Selbstzweifel.



Die Besetzung Neapels erzählt Burns konsequent aus der ambivalenten Perspektive der amerikanischen Soldaten. Der Hafen erscheint als "klebrige Fliegenfalle, ein Gewirr von Arbeitern und Gaunern inmitten einer von Panik durchdrungenen Trümmerlandschaft". Das Bild beschreibt zunächst den amerikanischen Blick auf eine fremde, chaotische Stadt, macht aber zugleich die extreme soziale Zerstörung sichtbar. Der Bruder einer der Protagonist*­innen  Giulia  stiehlt nicht aus moralischer Verdorbenheit, sondern weil ihm kaum eine Wahl bleibt: "Er war eine Marionette, die von einer Wut, einem Schicksal, das er nicht mehr in der Hand hatte, vor sich hergetrieben wurde. Es war ungerecht. Es war schmutzig." Die Neapolitaner*­innen erscheinen nicht als moralisch gescheiterte Bevölkerung, sondern als Menschen, die von Krieg, Faschismus und Armut in eine ausweglose Situation gedrängt wurden.

Die moralische Überlegenheit der Amerikaner*innen



Der Autor als Soldat: John Horne Burns wurde im Zweiten Weltkrieg einer Aufklärungskompanie an der italienischen Front zugeteilt

Gerade hier setzt Burns' Kritik am amerikanischen Blick auf Italien an. Ein Soldat stellt fest: "Ein ehrlicher Amerikaner war im August 1944 ungefähr so leicht zu finden wie ein Neapolitaner, der offen zugab, Faschist gewesen zu sein." Die Amerikaner*­innen begegnen den Italiener*­innen häufig mit pauschaler Verachtung: Sie sehen "das" gebrochene Volk, "die" traurige Figur Italiens. Burns legt offen, dass die Befreier mit Vorurteilen, Machtfantasien und einem Gefühl moralischer Überlegenheit ausgestattet sind.



Der Erzähler selbst erkennt schließlich die Grenzen des amerikanischen Selbstbildes: "Mir wurde deutlich, dass wir mit dem Rest der Welt gemeinsam untergehen würden, noch in diesem Jahrhundert, wenn wir nicht zumindest den Versuch unternahmen zu begreifen, dass nicht alles, was amerikanisch ist, auch gut ist." Burns kritisiert damit die Gleichsetzung von amerikanischer Macht und moralischer Überlegenheit. Der Krieg erscheint nicht als heroische Geschichte, sondern als groteskes Schauspiel: "Sie waren wie Varietétänzer, die versuchten, dem Publikum den Tod zu beschreiben." Die Soldaten stehen dabei nicht für Befreiung oder Heldentum, sondern für einen US-amerikanischen Machtanspruch, der Gewalt, Arroganz und moralische Selbsttäuschung mit sich bringt.



Körper und Intimität werden im Krieg zu Schauplätzen von Macht



Das zeigt sich besonders im letzten Porträt: Die Begegnung zwischen dem jüdischen US-General Moe und einem jungen Neapolitaner kehrt den üblichen Blick der Besatzer um. Der Junge wirft Moe und damit stellvertretend den Amerikanern vor: "Ihr seid abscheulich. So bösartig, so gemein." Der Satz zerstört die einfache Erzählung vom amerikanischen Befreier und macht sichtbar, dass die Sieger ebenfalls Gewalt, Arroganz und Fremdbestimmung hervorbringen. Zugleich bleibt die Szene komplex: Der Junge selbst ist Teil einer zerstörten Gesellschaft, in der Überleben, Begehren und ökonomische Abhängigkeit eng miteinander verbunden sind. Gerade in den queeren Subtexten des Romans  zwischen Flirt, Sexarbeit und unerfülltem Begehren  zeigt Burns, wie Körper und Intimität im Krieg zu Schauplätzen von Macht werden.



Auch die militärische Hierarchie selbst wird dekonstruiert. Der Erzähler unterscheidet zwischen femininen Offizieren, die mütterlich und gütig erscheinen, aggressiven Offizieren, die eine väterliche Gewalt verkörpern, und gesichtslosen Offizieren, die nur als Gruppe auftreten und dadurch fast unmenschlich wirken. Militärische Ordnung erscheint so nicht als stabile Struktur, sondern als deformiertes System.



Kunst als Gegenmodell zur Gewalt



Dem setzt der Roman die Kunst als Gegenmodell zur Gewalt entgegen. In der Musik erkennt der Erzähler etwas, das nationale Grenzen überschreitet  "was wir Amerikaner der Welt gegeben hatten". Kunst erscheint als eine Mutter, die bereits ahnt, was ihrem Kind widerfahren wird: Sie spricht vom Tod zu den Lebenden und versucht, etwas Flüchtiges und Verlorenes festzuhalten. Gegen den Mythos des starken Soldaten setzt Burns eine andere Vorstellung von Heldentum entgegen: "In Kriegszeiten gibt es keine größeren Helden als die Empfindsamen, die Schüchternen und Sanftmütigen." Nicht die aggressiven Figuren der Macht, sondern die verletzlichen und mitfühlenden Menschen werden zu den moralischen Bezugspunkten des Romans.



Dass Burns auf eine klassische Handlung verzichtet, ist deshalb konsequent. Ein Krieg, der die Weltordnung zerstört hat, lässt sich nicht mehr in eine traditionelle Held*­innenreise oder lineare Erzählung überführen. Die Figuren verbindet keine gemeinsame Handlung, sondern nur der gemeinsame Zustand einer zerstörten Gegenwart. Die fragmentarische Form spiegelt die Erfahrung einer Welt, in der alte Erzählungen von Fortschritt, Nation und moralischer Überlegenheit zerbrochen sind. Trotz aller Dunkelheit bleibt am Ende eine Hoffnung bestehen: Liebe als Gegenkraft zum Krieg. Burns entwirft die Vorstellung einer neuen Form des Denkens und Handelns, die nicht auf Nation, Religion oder militärischer Macht beruht, sondern auf Mitgefühl, Verletzlichkeit und menschlicher Nähe.



"Galleria Umberto" ist deshalb kein Roman über den Sieg über den Faschismus, sondern über die schwierige Frage, was nach einem solchen Sieg überhaupt übrigbleibt. Burns zeigt eine Welt, in der alle großen Gewissheiten beschädigt sind  und gerade daraus entsteht seine radikale Hoffnung: dass eine andere Moral nicht aus Stärke, Herrschaft und Nation entstehen kann, sondern nur aus der Fähigkeit, die Verletzlichkeit des anderen zu erkennen.

Infos zum Buch



John Horne Burns: Galleria Umberto. Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Gregor Hens. 492 Seiten. Die Andere Bibliothek. Band 491. Limitierte, nummerierte Originalausgabe im Schuber: 48  (ISBN 978-3-8477-0493-5). E-Book: 16,99 