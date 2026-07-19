Versammlungsrecht: Was müssen CSD-Veranstalter*­innen beachten?

Von Benedikt Strack

Heute, 11:05h 8 Min.

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Der Christopher-Street-Day in Dresden hat dieses Jahr einstweilen noch einmal Glück gehabt. Vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Sachsen konnte sich der veranstaltende Verein mit seinem Anliegen durchsetzen, nicht nur den Demonstrationszug zum CSD, sondern auch das nachfolgende Straßenfest als Versammlung eingestuft zu wissen (queer.de berichtete). Wäre das OVG der unteren Instanz des Verwaltungsgerichts (VG) gefolgt, hätte dies erhebliche negative Konsequenzen für den CSD in Dresden und anderswo haben können.



Was war genau geschehen?



Ausgangspunkt der Kontroverse war eine Uneinigkeit innerhalb der Stadtverwaltung in Dresden selbst. Ursprünglich hatte die auch für den CSD zuständige Versammlungsbehörde der Stadt ein Votum dafür abgegeben, den CSD nicht in seiner Gesamtheit als Versammlung einzustufen.



Über dieses Votum hatte sich die Zweite Bürgermeisterin der Stadt sodann hinweggesetzt und angenommen, die Veranstaltung sei insgesamt eine Versammlung im Sinne des Sächsischen Versammlungsgesetzes, während die Versammlungsbehörde dies nur für den "Aufzug" (also den Demo-Zug vorher) angenommen hatte.



Um diese Meinungsverschiedenheit zu regeln, griff dann die zuständige Landesdirektion in Sachsen ein und erteilte der Stadt Dresden nach Anhörung der Veranstalter*innen eine Weisung. Nach dieser sollte die Stadt gegenüber den Veranstalter*innen des CSD feststellen, dass eben jenes CSD-Straßenfest keine Versammlung sei.



Nachdem die Stadt diesen Feststellungsbescheid gegenüber den Veranstalter*innen erlassen hatte, setzten sich diese gerichtlich zur Wehr. Hierzu musste es schnell gehen. Der Feststellungsbescheid der Stadt erging am 09.04.26, der CSD sollte schon am 04.06.26 bis 06.06.26 stattfinden. Deswegen hatten die Veranstalter*innen am 06.05.26 nicht nur Widerspruch gegen den Feststellungsbescheid eingelegt, sondern auch, um rechtzeitig eine Entscheidung herbeizuführen, einstweiligen Eilrechtsschutz bei Gericht gesucht. Vor dem VG hatten sie damit noch keinen Erfolg. Erst die nächste Instanz des OVG bestätigte nach einer Änderung des Veranstaltungskonzepts die Ansicht der Veranstalter*innen, sodass der CSD Dresden dieses Jahr erst einmal wie geplant stattfinden konnte.

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Warum ist es so wichtig, dass der CSD als Versammlung eingestuft wird?

Einerseits war dies eine Frage der Kosten: Wäre der CSD keine Versammlung, hätten die Veranstalter*innen die anfallenden Kosten etwa für Sperrungen, Sicherheit und Reinigung selbst tragen müssen. Dies wäre ihnen nicht möglich gewesen, sodass der CSD hätte nicht stattfinden können.



Andererseits sind Versammlungen nach Verfassung und Gesetz in Deutschland besonders geschützt. Nach Art. 8 Abs. 1 Grundgesetz (GG) dürfen sich alle Deutschen friedlich und ohne Waffen frei versammeln.



Für unter freiem Himmel stattfindende Veranstaltungen wie den CSD gilt noch die Einschränkung, dass der Gesetzgeber dieses Grundrecht durch Gesetz beschränken kann. Solche Einschränkungen finden sich zum Beispiel im Bundesversammlungsgesetz (VersG), wo in § 14 beispielsweise vorgeschrieben wird, dass Versammlungen 48 Stunden vor der Bekanntgabe anzumelden sind und dass die Veranstalter*innen eine leitende Ansprechperson für die Behörde anzugeben haben.



Dieser in der Verfassung garantierte Schutz bedeutet also, dass eine Behörde oder Regierung sie nicht einfach so verbieten, verlegen oder sonst irgendwie einschränken kann. Jedenfalls ist die Schwelle, die die Staatsmacht überwinden muss, um zu einer Versammlung einschneidende Vorschriften zu machen, höher als bei "Spaßveranstaltungen" wie Volksfesten oder Musikfestivals.



Beispielsweise müssen Spontanversammlungen, bei denen sich eine nicht vorher eigens organisierte Volksmenge von sich aus wegen eines "akuten" Anliegens zusammenfindet, gerade nicht 48 Stunden vorher angemeldet werden. Dasselbe gilt für Eilversammlungen. Das sind Versammlungen, die zwar im Voraus geplant sind und Veranstalter*innen haben, aber sehr kurzfristig einberufen werden müssen, weil der Versammlungszweck besonders plötzlich eintritt.



Eine Versammlung muss auch nicht, wie gelegentlich zu lesen ist, genehmigt werden.



Was genau ist also eine Versammlung?



Die meisten werden ein klares Vorstellungsbild davon haben, wie eine Versammlung aussieht. Eine Menschenmenge, wahrscheinlich ausgestattet mit Bannern, Fahnen und Plakaten zu irgendeinem Anliegen, die skandierend durch die Straßen zieht oder vor einer Bühne steht, von der aus eine Person mit einem Mikro zu ihr spricht.



Und das hat den Kern der Sache auch eigentlich schon erfasst.



Insgesamt gilt als Versammlung eine örtliche Zusammenkunft mehrerer Personen, die einen gemeinsamen Zweck verfolgen. Darüber hinaus ist nach der Rechtsprechung die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung und -äußerung erforderlich. Letzterer Punkt ist der Rechtsprechung besonders wichtig. Damit werden bloße Tanz- und Spaßveranstaltungen aus dem besonders geschützten Versammlungsbegriff ausgenommen. Dies war auch der Grund, warum sich die Stadtverwaltung Dresden und das VG zunächst quergestellt hatten. Das Straßenfest zum CSD genügte nach deren Ansicht nicht den Anforderungen an die öffentliche Meinungsbildung. Das gilt jedenfalls unter der Annahme, dass bei den Entscheidungsträger*innen bei der Einstufung tatsächlich nur sachliche Erwägungen zugrunde lagen.



Organisator*innen von CSDs und queeren Veranstaltungen generell sollten sich darauf einstellen, dass die Behörden in Landesteilen mit dem Rechtspopulismus und Rechtsextremismus zugeneigten Amtsträger*innen den Veranstaltenden zunehmend Steine in den Weg legen könnten.



Allgemein jedenfalls geht man davon aus, dass man mindestens zwei Personen benötigt, um eine Versammlung herzustellen (gelegentlich auch eingängig "Theorie des letzten Freundes" genannt). Eine einsame Mahnwache einer Person an einem bestimmten Ort dient also zwar der öffentlichen Meinungsbildung, ist aber mangels weiterer Personen keine Versammlung.



Eine Versammlung muss ihr Anliegen auch nach außen bezeugen. Wie sie das anstellt, ist relativ egal. Es muss gerade nicht laut skandierend durch die Straßen gezogen werden. Auch kreative Ansätze oder schweigende Sitzblockaden oder andere dezidiert stille Protestformen sind grundsätzlich Versammlungen.



In der queeren Community wurde zum Beispiel mit sogenannten Die-Ins, bei denen sich die Teilnehmenden flach und still auf den Boden legten, sich also praktisch totstellten, gegen die Bedrohung durch HIV/Aids aufmerksam gemacht. Auch ein solches "Die-In" wäre also eine Versammlung, obwohl niemand ein Wort sagt, solange das politische Anliegen auf eine sonstige Art und Weise erkennbar wird.



Will man nun eine eigene Versammlung abhalten, muss man sich, sofern keine Eil- oder Spontanversammlung im Raum steht, mit den staatlichen Behörden auseinandersetzen. Um welche es dabei geht, steht im jeweils einschlägigen Versammlungsgesetz (VersG). Dies sind primär die Polizeibehörde und die Versammlungsbehörde. Wer das genau ist, ist lokal unterschiedlich. Für Veranstalter*innen ist es deshalb sinnvoll, sich möglichst frühzeitig mit ihnen in Verbindung zu setzen und ein konstruktives Miteinander zu fördern.



So mögen die Stonewall-Unruhen zwar eine direkte Reaktion auf polizeiliche Übergriffe gewesen sein, und viele in der Community mögen auch nicht zu Unrecht ein kritisches Verhältnis zur Polizei und der staatlichen Obrigkeit generell pflegen. Für die heutigen Verhältnisse hierzulande dürfte für Veranstaltende und Teilnehmende jedoch ein gutes, gedeihliches Verhältnis zu den Behörden sinnvoller sein.



Alles gefallen lassen muss man sich aber auch nicht. Die Behörden haben die verfassungsmäßige Pflicht zur engen und versammlungsfreundlichen Kooperation mit Veranstaltenden.



Die genauen Regelungen sind bundesweit uneinheitlich. Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein haben eigene Versammlungsgesetze. Die anderen Bundesländer greifen immer noch auf das Bundesversammlungsgesetz zurück. Für Veranstaltende ist es notwendig, genau darauf zu achten, welche Regelungen für ihre Veranstaltung gelten.

Kurz die wichtigsten inhaltlichen Punkte anhand des Bundesversammlungsgesetzes:

Die örtliche Versammlungsbehörde ist zuständig für die Entgegennahme der Anmeldung der Versammlung (§ 14 VersG), das Verbot einer Versammlung (§ 15 I Var. 1 VersG), das Setzen von Auflagen (§ 15 I Var. 2 VersG) und die Auflösung einer Versammlung (§ 15 III VersG).



Auflagen sind gewisse Einschränkungen, die Veranstaltende und Teilnehmende bei ihrer Veranstaltung einhalten müssen. Diese können ganz verschiedenartig ausfallen, sind aber nur so weit erlaubt, wie durch die Versammlung unmittelbar eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung eintritt. Wegen des Schutzes der Versammlungsfreiheit durch die Verfassung muss die Einschätzung der Behörde, ob eine solche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vorliegt, an konkreten, nachvollziehbaren Anhaltspunkten festgemacht werden.



Die Polizeibehörde hat auf der Versammlung unter freiem Himmel selbst ein Anwesenheitsrecht (§§ 12, 18 I VersG), kann unter Umständen Bild- und Tonaufnahmen anfertigen (§§ 12a, 19a VersG) und Teilnehmende von der Versammlung ausschließen (§§ 18 III, 19 IV VersG).



Diese polizeilichen Maßnahmen sowie Maßnahmen wie das Versammlungsverbot aus § 15 I VersG betreffen vor allem die Fälle, in denen sich die Versammlung in erheblicher Weise rechtswidrig verhält. Verfassungsmäßig geschützt sind solche Versammlungen, die friedlich sind. Nun wird eine Versammlung nicht sofort unfriedlich oder aufgelöst, wenn sich einzelne in der Versammlung danebenbenehmen. Kollektiv unfriedlich ist eine Versammlung nämlich erst, wenn sie im Ganzen einen gewalttätigen oder aufrührerischen Verlauf annimmt oder die Veranstaltenden einen solchen Verlauf billigen oder gar anstreben.



Je schwerer und einschneidender das Fehlverhalten der Teilnehmenden oder Veranstaltenden ist, desto einschneidender kann auch die Reaktion der Polizei ausfallen. Diese muss, wie bei jeder staatlichen Maßnahme, trotzdem jederzeit die Verhältnismäßigkeit beachten. Ein Verbot oder die Auflösung soll nur die Ultima Ratio der Behörde sein.



Dies ist für queere Veranstaltungen normalerweise kein Problem. Dass eine queere Veranstaltung aus dem Ruder läuft oder gar gewalttätig wird, kommt praktisch nicht vor. Ironischerweise bilden die durch Sachbeschädigungen und die sprichwörtlich gewordenen geworfenen Backsteine notorisch gewordenen Stonewall-Unruhen in New York City 1969 die absolute Ausnahme.



Ihren Ursprung nehmen queere Demonstrationen in den "Annual Reminders" der Mattachine Society und den Daughters of Bilitis von 1965 bis 1969 in Philadelphia, bei denen noch mit Anzug und Krawatte für die Herren und langem Rock und Bluse für die Damen gesittet in Zweierreihen die Straße hoch und wieder runter gelaufen wurde.



Heutige queere Versammlungen fallen sehr viel bunter aus, haben sich aber ihren Charakter friedlicher Demonstrationen für Bürgerrechte bewahrt. Der CSD in Köln hatte dieses Jahr ca. 1,5 Millionen Teilnehmende. Zwischenfälle: Null.