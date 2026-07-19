Besonderes Geschenk von Victoria Beckham: Mel C hat geheiratet

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Melanie "Mel C" Chisholm (52) hat geheiratet. Die Sängerin, die als Sporty Spice berühmt wurde, gab am Samstag im Country House in Cumbria im Lake District dem australischen Model und Schriftsteller Chris Dingwall das Jawort. Damit ist sie die letzte der fünf Spice Girls, die vor den Traualtar getreten ist.



Ihr Brautkleid trug eine prominente Handschrift: Victoria Beckham (52) entwarf das schlichte, bodenlange Kleid mit offenem Rücken für ihre frühere Bandkollegin. Dazu hielt die Braut einen Strauß aus Wiesenblumen in der Hand, wie "Mail on Sunday" berichtet. Bei der Zeremonie selbst fehlte die Designerin allerdings.

Victoria Beckham war beim World Cup

"Es war ein Geschenk von Victoria, die beiden stehen sich wirklich nahe. Victoria wäre liebend gern dabei gewesen", zitiert die britische Sonntagszeitung eine Quelle aus dem Umfeld der Sängerin. Beckham hält sich derzeit mit Ehemann David (51) in den USA auf, wo sich das englische Team beim sogenannten kleinen Finale der Fußball-WM Samstagnacht (MESZ) Platz drei gegen Frankreich sicherte. Die Pläne dafür hätten lange festgestanden, heißt es weiter. Aus der Ferne habe sie ihrer Freundin alles Gute gewünscht.



Die übrigen Spice Girls waren dagegen vor Ort: Emma Bunton (50), Melanie Brown (51) und Geri Halliwell-Horner (53) feierten mit. Letztere traf gemeinsam mit ihrem Ehemann Christian Horner (52) am Veranstaltungsort ein. Als Brautjungfer fungierte Chisholms 17-jährige Tochter aus einer früheren Beziehung.



Eine Kuhherde sorgte für Aufregung



Für einen kurzen Schreckmoment sorgten ausgerechnet die Nachbar*innen: Während das Paar seine Gelübde sprach, lief eine Kuhherde von einem angrenzenden Hof auf das Anwesen zu. Einige Gäste sollen beunruhigt gewesen sein.



Ansonsten verlief der Tag offenbar so, wie das Brautpaar es sich gewünscht hatte. Eine kleine, zurückhaltende Feier sei der Plan gewesen. Große Auftritte lägen der Sängerin ohnehin nicht. Das Anwesen in der Grafschaft Cumbria gehört dem Westend-Darsteller Ben Forster (45), mit dem Chisholm 2013 im Musical "Jesus Christ Superstar" auf der Bühne stand.

Kennengelernt via Dating-App

Chisholm und Dingwall, der Berichten zufolge in seinen 40ern ist, lernten sich 2023 über die Promi-Dating-App Raya kennen. Dass die Sängerin überhaupt ein Profil anlegte, war laut Bericht der Überzeugungsarbeit ihrer Freundinnen zu verdanken. Zwischen London und Sydney lagen anfangs Tausende Kilometer, doch eine anstehende DJ-Tour durch Australien kam dem Kennenlernen zugute. Öffentlich machte das Paar seine Beziehung 2024.



Noch im Januar hatte Chisholm der "Times" gesagt, eine Hochzeit sei nie Teil ihrer Lebensplanung gewesen, sie sei mit Dingwall aber so glücklich, dass es vielleicht doch dazu komme. Ihr Album "Sweat" habe sich, so erzählte sie zur Veröffentlichung im Mai, aus Liebeskummer und der Aufbruchstimmung einer neuen Beziehung gespeist. Dem "Telegraph" beschrieb sie ihren Partner als entspannt und unterhaltsam, gemeinsam trainiere man auch.



Dass sie so lange allein blieb, hat die Musikerin zuletzt mehrfach offen angesprochen. Im "Louis Theroux Podcast" nannte sie das Single-Dasein ein großes Thema ihres Erwachsenenlebens. Auf dem Höhepunkt des Spice-Girls-Ruhms in den späten 1990ern waren ihre Kolleginnen längst vergeben, sie selbst häufig die Einzige ohne Partner. (cw/spot)