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Übertragung beim Sex

125 Mpox-Fälle in Berlin  Amt rät zur Impfung

Berlin ist bundesweit der Hotspot für die Krankheit Mpox. Vor allem schwule und bisexuelle Männer infizieren sich. Warum das Landesamt für Gesundheit und Soziales jetzt verstärkt dazu aufruft, den Impfstatus zu checken.


Mpox-Symptome auf dem Rücken eines Mannes (Bild: CDC)

Mit der Krankheit Mpox haben sich in Berlin dieses Jahr bislang 125 Menschen angesteckt. Nachdem das Niveau zu Beginn des Jahres deutlich höher lag als in den Vorjahren, sind die Fallzahlen in den vergangenen Wochen erkennbar zurückgegangen und haben sich an das Niveau des Vorjahreszeitraums (127 Fälle) angeglichen, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) in seinem aktuellen Wochenbericht zu Infektionskrankheiten informiert (PDF, Stand 15.7.). Trotzdem gebe es immer noch deutlich mehr Fälle als im gleichen Zeitraum in den Jahren 2024 (29) und 2023 (10).

Den Angaben zufolge sind überwiegend Männer betroffen. Die Infizierten waren dieses Jahr zwischen 19 und 66 Jahre alt. Bei 110 Personen war der Impfstatus bekannt, davon war etwa die Hälfte (53 Prozent) mindestens einmal gegen Mpox oder Pocken geimpft.

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Mpox wird vor allem beim Sex übertragen

Mpox ist eine seltene Erkrankung und wird durch engen Körperkontakt übertragen, vor allem beim Sex. Ansteckungsgefahr besteht vor allem dann, wenn man in Kontakt mit den typischen Hautveränderungen (Bläschen oder Schorf) der Mpox-Infizierten kommt. Auch eine Tröpfcheninfektion ist möglich, also durch Speichel.

Bestimmten Personengruppen in Deutschland wird eine Impfung gegen Mpox empfohlen. Dazu zählen unter anderem Männer, die Sex mit Männern haben und häufig den Partner wechseln, sowie Sexarbeiter*innen. Für eine Grundimmunisierung sind zwei Dosen erforderlich.

Lageso rät zur Mpox-Impfung

Die hohen Fallzahlen können nach Angaben des Lageso darauf hindeuten, dass sich Mpox in sexuellen Netzwerken von schwulen und bisexuellen Männern sowie grundsätzlich unter Männern, die Sex mit Männern haben, weiter verbreitet.

Angesichts der aktuellen Pride-Saison informiert das Amt aktuell in Dating-Apps, sozialen Medien oder auf Postkarten und Postern auf Englisch und Deutsch über die Mpox-Impfung. "Wenn dein Sommer aus CSD-Saison, Clubnacht, Darkroom oder Dating-App und spontanen Begegnungen besteht, dann gehört eine Mpox-Impfung genauso dazu wie dein Outfit für die Nacht", wird etwa in einem Instagram-Post geraten.

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