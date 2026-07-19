Kerstin Ott: "Warum muss ich mich überhaupt outen?"

Heute, 14:05h 4 Min.

4 Min.

Schlagersängerin Kerstin Ott hat sich in einem Interview mit dem Berliner "Tagesspiegel" (Bezahlartikel) kritisch zu Schutzräumen für queere Menschen geäußert und deutlich gemacht, dass sie sich nicht über ihre sexuelle Orientierung definieren möchte. Auf die Feststellung, dass sie beim Thema Homosexualität "weniger deutlich" sei als bei anderen Themen und bestimmte Diskussionen ablehne, antwortete die 44-Jährige: "Das ist richtig. Ich werde nicht gerne in eine Schublade gesteckt."



Ott erzählte von einem früheren Interview, in dem ein Journalist ihr erklären wollte, sie brauche als homosexueller Mensch bestimmte Schutzräume. "Er selbst war offen schwul und hatte das Gefühl, überall diskriminiert zu werden. Ich sehe das anders. Am Ende sind wir alle einfach Menschen", so Ott. Und weiter: "Das soll nicht nach 'Weltfrieden für alle' klingen, aber wenn ich ständig nur nach Schutzräumen suche und andere Menschen dadurch automatisch ausschließe, entsteht ebenfalls eine Ablehnung  nur von der anderen Seite."

Probleme mit Begriffen "queer" und "lesbisch"

Auch mit Begriffen wie "queer" oder "lesbisch" will sich die Sängerin nicht identifizieren: "Ich möchte mich auch nicht über Begriffe wie 'queer' oder 'lesbisch' definieren, weil das für mich keine Rolle spielt." Ihr eigenes Coming-out mit 17 Jahren blicke sie heute mit anderen Augen an: "Ich frage mich: Warum muss ich mich überhaupt outen? Warum sollte ich anderen erklären müssen, wie ich lebe? Niemand interessiert sich dafür, was ein heterosexuelles Paar hinter verschlossenen Türen macht, warum sollte das bei homosexuellen Paaren anders sein?"



Auf den Einwand, Lesben und Schwule würden im Unterschied zu heterosexuellen Paaren gerade wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert und sich deshalb von einer bekannten Person wie ihr solidarische Unterstützung wünschen, reagierte Ott zurückhaltend: "Das ist etwas anderes. Natürlich setze ich mich dafür ein, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben. Wenn eine Community sagt, sie braucht meine Stimme oder meine Reichweite, bin ich sofort dabei." Sie werde aber "nicht jeden Tag mit einem Schild herumlaufen und Schutzräume fordern".



Ott findet queere Diskussionen zu "emotional"



Stattdessen plädierte sie für eine "sachlichere" Herangehensweise: "Ich finde, man sollte vieles sachlicher besprechen. Nicht jede Diskussion muss emotional geführt werden. Es gibt viele Wege, und ich würde immer den wählen, bei dem möglichst wenige Menschen ausgeschlossen werden und möglichst viele Menschen ein gutes Gefühl haben."



Zu ihrem Song "Regenbogenfarben", in dem sie davon singt, dass ein homosexuelles Paar sein Kind in den Kindergarten bringt, sagte Ott, das Lied sei sowohl politische Forderung als auch Ausdruck von Normalität zugleich: "Offen gesagt: beides. Ich habe auch andere Songs, zum Beispiel 'Sag mir', in dem es um Rassismus und andere Formen von Ausgrenzung geht. Der politische Gedanke dahinter ist für mich, dass irgendwann alle Menschen verstehen müssen, dass es eigentlich nichts zu bekämpfen gibt." Sie zitierte dazu Whoopi Goldberg: "Wenn du keine homosexuellen Menschen magst, dann verlieb dich einfach nicht in jemanden des gleichen Geschlechts. Das bringt es für mich ziemlich genau auf den Punkt."

Begeistert von Rapperin Ikkimel

Im gleichen Interview äußerte sich Ott auch zu anderen Themen: Sie bezeichne sich erst seit Kurzem als Feministin. Zuvor habe sie gedacht, sie könne keine Feministin sein, da sie sich auch gut mit Männern verstehe. "Meine jugendliche Tochter hat mir dann erklärt, dass das damit gar nichts zu tun hat und Feminismus Gleichberechtigung für alle Geschlechter bedeutet. Seitdem sage ich klar: Ja, ich bin Feministin", so Ott.



Zudem kündigte sie an, "sofort" mit der Rapperin Ikkimel zusammenarbeiten zu wollen: "Ich finde Ikkimel toll. Wir haben auch schon ein wenig über Instagram geschrieben." Ikkimels teils provokante Texte verteidigte sie: "Die jungen Leute verschaffen sich heute Gehör, und das finde ich gut. Sie machen das oft viel klüger, als wir das früher getan haben. Da werden keine Waffen gezückt, sondern Texte geschrieben."



Kerstin Ott zählt zu den bekanntesten Schlagersängerinnen Deutschlands. Berühmt wurde sie durch ihren Song "Die immer lacht". Privat ist Ott seit 15 Jahren mit ihrer Frau Karolina zusammen. Ott wurde in Berlin geboren, lebt mit ihrer Frau und deren zwei Töchtern, die Ott als ihre eigenen Kinder betrachtet, mittlerweile aber in Heide in Schleswig-Holstein. Seit 2023 lebt sie zudem rauchfrei und vegan und trinkt keinen Alkohol mehr. (mize/dpa)