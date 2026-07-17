Kerkeling: "Wir gehen nicht wieder in die Unsichtbarkeit"

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Hape Kerkeling war in diesem Botschafter des CSD Leipzig (Bild: Radio Bremen)

Der Schauspieler und Komiker Hape Kerkeling hat beim Christopher Street Day (CSD) in Leipzig zu einer Verteidigung der Rechte queerer Menschen aufgerufen. "Wir spüren, dass der Wind kälter wird", sagte er vor dem Hintergrund von Angriffen Rechtsextremer auf CSD-Veranstaltungen in einer Videobotschaft für die Leipziger CSD-Kundgebung am Samstag. "Aber wir gehen nicht wieder in die Unsichtbarkeit", fügte der schwule Fernsehstar hinzu, der Botschafter des Leipziger CSD war.

Es sei die "Pflicht der gesamten Gesellschaft", für die Freiheit einzustehen, sagte Kerkeling. "Demokratie beweist sich darin, wie entschlossen sie Minderheiten schützt", ergänzte er. Kerkeling verwies auf die großen Demonstrationen gegen das SED-Regime 1989 in Leipzig. "Freiheit ist wie ein Garten, man muss sie hegen, pflegen und manchmal auch gegen Unkraut verteidigen", sagte er.

Beim CSD in Leipzig gingen am Samstag rund 23.000 Menschen für die Rechte queerer Menschen auf die Straße. Mit Regenbogen­fahnen, Plakaten und bunt geschmückten Wagen zogen die Teilnehmer*­innen durch die Innenstadt. Die Demonstration verlief nach Angaben der Veranstalter*­innen ohne nennenswerte Zwischenfälle.

"20.000 Menschen haben gezeigt: Queeres Leben gehört selbstverständlich zu Leipzig. Das ist ein starkes und friedliches Zeichen für Vielfalt, Akzeptanz und Menschenrechte", sagte CSD-Pressesprecherin Jasmin Gräwel. "Leipzig steht für Vielfalt und wir lassen uns als queere Menschen nicht verdrängen. Denn für uns gilt: Keine Ruhe, kein Zurück  queere Rechte Stück für Stück!" (cw)

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