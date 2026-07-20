Lollapalooza: Neuer Safer Space für Queers?

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Heute, 06:18h 5 Min.

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Immer häufiger sieht sich die LGBTI-Community mit der Schließung queerer Bars, Clubs und anderer Safer Spaces konfrontiert. Damit stellt sich eine drängende Frage: Wo können die Queers künftig noch zusammenkommen und feiern, ohne sich verstecken zu müssen? Eine zumindest saisonale Antwort könnten große Festivals wie das Lollapalooza in Berlin oder das Superbloom in München sein.



Denn genau diese Festivals locken Jahr für Jahr Musiker*innen, die in der queeren Szene gehypt werden, an und werben selbst offensiv mit Diversität und Intersektionalität. Grund genug, dem Lollapalooza in diesem Jahr einen Besuch abzustatten und mit queeren Besucher*innen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Wie sicher fühlen sie sich hier tatsächlich? Und wird queere Sichtbarkeit auch abseits des Line-ups spürbar?



"Fick die AfD"  Pride zwischen Party und Politik



Wir sind am Samstag vor Ort, dem ersten von zwei Festivaltagen, an dem laut Veranstalter rund 50.000 Besucher*innen auf das Gelände strömen. Schon der erste Programmpunkt macht deutlich, worum es an diesem Tag auch gehen wird: Um 12 Uhr betritt der schwule Berliner Rapper Baran Kok die Bühne und liefert dem Publikum ein wahres Bingo an queercodierten Anspielungen. Seine lesbische DJane spielt immer wieder über ihr Mischpult lautstark den Grindr-Benachrichtigungston ein, dazwischen ertönt ein aufgezeichnetes Stöhnen von Baran Kok selbst. Er rappt darüber, dass er "Schwanz will", flirtet offensiv mit einem jungen Mann aus dem Publikum und schreit mehrfach "Happy Pride" ins Mikrofon.



So ausgelassen der Auftritt beginnt, so ernst wird er zwischendurch: Baran Kok erzählt, dass sein Durchbruchsong "Herr Officer" laut Entscheider*innen ursprünglich gar nicht erscheinen sollte  er sei schlicht "zu gay" gewesen. Auch mit der deutschen Politik geht er hart ins Gericht und kritisiert einige Missstände scharf. Diese Offenheit setzt sich nahtlos fort, als kurz darauf die Sängerin Jolle die Bühne übernimmt und unverblümt "Fick Friedrich Merz" und "Fick die AfD" ins Mikrofon schreit.

Ein sicherer Ort  zumindest für einen Tag



Für Besucher Mike wirkt das Lollapalooza ausgesprochen queerfreundlich  er habe hier nicht das Gefühl, sich verstecken zu müssen (Bild: Fabian Girschick)

Diese klare Kante gegenüber Queer­feindlichkeit auf der Bühne spiegelt sich im Publikum wider, wie wir im Gespräch mit mehreren Besucher*­innen und geladenen Content Creator*­innen feststellen. Der Rostocker Mike etwa, gekleidet in einem Sailor-Moon-Shirt, mit schwarzen Engelsflügeln und goldener Sonnenbrille, bringt auf den Punkt, was viele an diesem Tag berichten: Er schätze das Lollapalooza vor allem deshalb, weil man sich "extrem sicher" fühle. Man könne einfach so sein, wie man ist, ohne sich verstecken zu müssen.



Für ihn steht deshalb fest: Festivals wie dieses können durchaus zu einem Rückzugsort für die queere Community werden. Und Mike ist mit dieser Einschätzung nicht allein  ausnahmslos alle queeren Besucher*­innen, mit denen wir an diesem Tag sprechen, berichten von einem ähnlich sicheren Gefühl. Ein erster Hinweis darauf, dass Festivals zumindest saisonal als Safer Space funktionieren können.



Was macht ein Festival eigentlich queer­freundlich?



Doch woran genau machen die Besucher*­innen dieses Sicherheitsgefühl fest? Hier gehen die Antworten auseinander. Für einige ist es vor allem eine Frage der Atmosphäre: wie Menschen miteinander umgehen, ob ein echtes Wir-Gefühl entsteht. Content Creator Marvin De-Graft bringt es auf den Punkt: Entscheidend sei, "dass man von niemandem gejudgt wird". Andere Besucher*­innen loben dagegen ganz konkret die Infrastruktur  etwa All-Gender-Toiletten oder eigens ausgewiesene FLINTA*-Toiletten.



Dass sich queere Themen hier verankert fühlen, zeigt sich auch abseits der Bühne: Die Berliner Aids-Hilfe ist mit einem eigenen Stand vor Ort  explizit eingeladen und sogar ausdrücklich dazu ermutigt, Pride-Flaggen aufzuhängen. Ihre Präsenz macht deutlich: Das Festival öffnet sich aktiv für queere Institutionen und Themen, statt sie nur am Rande mitzudenken.

Wenn die Community sich aufteilen muss



Queere Zeichen wie das Regenbogenarmband gehören auf dem Lollapalooza längst zum Festivalbild (Bild: Fabian Girschick)

So positiv das Stimmungsbild ausfällt, ganz ohne Kritik geht es aber nicht  oder vorsichtiger formuliert: Es gibt Verbesserungsvorschläge. Denn ausgerechnet am selben Wochenende wie das Lollapalooza finden gleich zwei weitere queere Events statt: das Whole-Festival und das Motzstraßenfest. Für viele aus der Community bedeutet das eine Entscheidung  und damit auch, dass sie sich am Ende auf mehrere Veranstaltungen aufteilen, statt gemeinsam an einem Ort zusammenzukommen.



Außerdem hieß es, dass Festivals momentan häufig in erster Linie "schwule Männer" erreichen, während andere queere Gruppen weniger sichtbar sind. Und auch Pronomen-Abfragen würden bislang kaum genutzt, obwohl sie leicht umzusetzen wären. Insgesamt zeigt sich: Vieles funktioniert bereits gut, doch einzelne Aspekte lassen sich noch weiter optimieren.



Fazit: Safer Spaces auf Zeit



Doch zurück zur Ausgangsfrage: Können Festivals wirklich zu den neuen Safer Spaces der LGBTI-Community werden? Jein. Da sie saisonal und zeitlich begrenzt sind, können sie dauerhafte Anlaufstellen nicht gänzlich ersetzen. Es brauche, wie die Berliner Aids-Hilfe beispielsweise anmerkt, wieder mehr dauerhafte Safer Spaces  nicht nur für ein Wochenende im Jahr. Festivals wie das Lollapalooza können aber ein wichtiger, saisonaler Baustein sein.



Den Abschluss unseres Tages bildet passend dazu ein feuriger Auftritt von Pitbull, der noch einmal an das große Ganze appelliert: Es gebe nur "eine Rasse", die "menschliche"  alle würden "dieselbe Farbe bluten" und "dieselbe Luft atmen". Das Publikum reagiert mit tosendem Applaus, ein großes Wir-Gefühl macht sich breit. Genau das, so scheint es, wünschen sich viele von einem Festival wie diesem  auch wenn klar ist, dass dieses Gefühl allein die fehlenden dauerhaften Orte eben nicht ersetzen kann.