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Niedersachsen

Polizei findet verbotene Messer bei CSD-Störern in Buchholz

Zwei Jugendliche wollten den Christopher Street Day in Buchholz stören. Bei der Kontrolle fand die Polizei zwei verbotene Messer  nun wird gegen die 15- und 16-Jährigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.


Symbolbild (Bild: IMAGO / localpic)


Buchholz

Bei der Kontrolle zweier Störer des Christopher Street Day (CSD) in Buchholz in der Nordheide hat die Polizei zwei verbotene Messer sichergestellt. Ein 15- und ein 16-Jähriger seien am Samstag während der Demonstration aufgefallen, weil sie die Veranstaltung stören wollten, teilte die Polizei mit. Gegenüber den Beamt*­innen verweigerten die beiden Jugendlichen ihre Personalien, woraufhin sie durchsucht wurden. Dabei fanden die Polizist*­innen die beiden verbotenen Messer und stellten sie sicher.

Gegen die Jugendlichen wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Zusätzlich ahndete die Polizei einen weiteren Verstoß: Einer der beiden hatte während der Fahrt mit einem E-Scooter sein Smartphone genutzt. Beide Jugendlichen wurden zur Wache gebracht, wo ihre Eltern sie später abholten. Zudem beschädigte ein 18-Jähriger im Rahmen der CSD-Veranstaltung ein Wahlplakat.

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Rund 300 Menschen nahmen an der CSD-Demo teil

Insgesamt hatten laut Polizei rund 300 Menschen am zweiten Buchholzer CSD teilgenommen. Nach einer Auftaktkundgebung auf der Freifläche Peets Hoff zog die Demonstration unter dem Motto "Keine Rosa Listen, keine Transregister!" einmal durch die Innenstadt. Mit Regenbogen- sowie Trans- und Nichtbinär-Flaggen setzten die Teilnehmenden ein Zeichen für queere Sichtbarkeit im ländlichen Raum. Anschließend gab es bis etwa 18 Uhr Informationsstände und ein Bühnenprogramm.

Die Veranstalterin Charlotte Dörflein vom Verein Queer Nordheide betonte vor der Demonstration die Bedeutung von Präsenz gerade abseits der Großstädte. "Gerade im ländlichen Raum ist es wichtig, Präsenz zu zeigen", sagte sie gegenüber dem Portal buchholz-aktuell.de. Vor dem CSD habe es viele Anfeindungen gegeben: "Es gab definitiv viel Gegenwind und viele negative Äußerungen", so Dörflein. Gegenüber der "Landeszeitung" kritisierte sie auch die Stadtverwaltung, die dem Verein bei der Organisation "viele Steine in den Weg gelegt" habe.

Die eigentliche Versammlung verlief nach Angaben der Polizei trotz der Störversuche und der einzelnen Zwischenfälle am Rande ohne weitere Vorkommnisse. (cw)

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Buchholz
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