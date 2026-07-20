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Heute, 08:52h 7 Min.

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Die AfD will es mal wieder wissen und hat eine sogenannte Kleine Anfrage an die Bundesregierung zusammengestellt mit 75 Fragen zur LSBTQ-Politik [sic] und zum Selbstbestimmungsgesetz (SBGG). Wie nicht anders aus der politisch rechten Ecke zu erwarten, entstand ein Katalog, der lauter schlecht kaschierte queer- und transfeindliche Vorbehalte, Unterstellungen und Behauptungen in Frageform versammelt.



75 Fragen klingen außerdem nicht gerade nach klein, aber im Parlamentsdeutsch bedeutet die Bezeichnung lediglich, dass die Bundesregierung die Fragen schriftlich beantwortet im Gegensatz zur Großen Anfrage, die eine Bundestagsdebatte nach sich zieht. So viel zu klein und groß.



Vielleicht erinnern sich hier manche an eine andere Kleine Anfrage, nämlich die Drucksache 20/15035, mit der die CDU/CSU Anfang letzten Jahres die damals noch regierende Ampelkoalition beglückte. Das waren sage und schreibe 551 Fragen, die mehr oder weniger um das Thema der politischen Neutralität von staatlich geförderten zivilgesellschaftlichen Organisationen kreisten. Die heute regierende Union hat den Fragenkatalog mal eben durch eine Streichliste beim Bundesprogramm "Demokratie leben" ersetzt.



Es geht um politische Stimmungsmache



Der Zweck dieser Anfragen besteht eigentlich darin, die Arbeit der Bundesregierung transparent zu machen. Deshalb gibt es überhaupt ein Fragerecht für Bundestagsabgeordnete. Nun zeigte sich nicht erst mit den besagten 551 Fragen, dass solche Initiativen oft fernab von Angemessenheit, Sachlichkeit und berechtigter Aufklärung liegen.



In solchen Fällen geht es keineswegs nur darum, der Regierung auf die Finger zu schauen. Vielmehr geht es um eigene strategische Ziele und schlicht um politische Stimmungsmache  wenn man so will um die Fortsetzung der Oppositionspolitik mit anderen Mitteln. Die Fragen dürfen zwar keine Wertungen enthalten, aber was und wie gefragt wird, transportiert nichts anderes als Wertungen in Gestalt von Verdächtigungen.



Denn natürlich hätte auch der Union bekannt sein müssen, so uninformiert sollte sie wirklich nicht sein, was beispielsweise der Bundesfinanzhof in Sachen Gemeinnützigkeit entschied: gemeinnützige Organisationen dürfen sehr wohl politisch aktiv sein. Auch gilt für NGOs die grundgesetzlich garantierte Versammlungsfreiheit, die ihnen politische Demonstrationen und Proteste ermöglicht. Fatal allerdings, wenn eine konservative Partei hier wie die Rechten Neutralität als Kampfbegriff benutzt.

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Die meisten Fragen sind himmelschreiend abwegig

Doch lassen wir den Rückblick und kommen zurück zur AfD: Die noch nicht lektorierte Vorabfassung der Kleinen Anfrage ist als Drucksache 21/7135 einsehbar. Der Fragenkatalog ist so ziemlich das Krudeste, was ich mir an Fragen zur aktuellen Queerpolitik und zum SBGG vorstellen kann. Das Ganze wirkt so, als habe sich die "Nius"-Redaktion in Zusammenarbeit mit einer reichlich besoffenen KI (wenn es so etwas geben sollte) die Fragen ausgedacht.



Was freilich bestätigt, wie talentiert die AfD in Sachen Realsatire ist und schon immer war. Das Dumme ist nur, zu lachen gibt's trotzdem nichts. Das meiste ist einfach nur himmelschreiend abwegig. Denn diese 75 Fragen geben exakt das Niveau wieder, auf dem sich die Politik jener hellblauen Partei mit rotem Haken in Sachen queer und trans bewegt. Und das ist irgendwo ganz weit unten, so dass bereits der Begriff Niveau zu hoch gegriffen erscheint.



Einen Schwerpunkt bildet die trans Gesundheitsversorgung vor allem mit Blick auf Kinder und Jugendliche und insbesondere das Aufregerthema Pubertätsblocker. Auch geht es wieder einmal um den angeblich "explosionsartigen" Anstieg bei diagnostizierter Geschlechtsdysphorie, auch um Detransition oder um Langzeitwirkungen von Hormonpräparaten und um Suizide nach einer geschlechtsangleichenden Operation. Letzteres zeigt, wie die AfD sich ihre Themen erfindet. Wissen will sie, was die ganze trans Medizin an Kosten für die "Versichertengemeinschaft" verursacht. Der asoziale Hintergedanke darin ist kaum zu überhören.



Erwartungsgemäß interessiert sich die AfD ebenfalls für die Höhe der Zuwendungen für Organisationen wie dgti, BVT*, LSVD+ und viele andere einschließlich der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung und der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Sicherlich weiß die AfD nicht, dass in dieser Frage bereits eine maximale Transparenz besteht. Sie bräuchte ja nur auf die im Internet für alle zugängliche Förderliste des Bundesprogramms "Demokratie leben" zu gehen und würde die gewünschten Angaben sofort finden. Wie gesagt, es geht hier wirklich nicht um Aufklärung, sondern um politische Stimmungsmache  um eine Art ideologischen Kreisverkehr ohne Ausfahrt.



Mit Geschlechtsmündigkeit hat die AfD Probleme



Schauen wir uns den Fragenkatalog ein wenig genauer an. Er startet mit dem Thema der statistischen Erfassung von Geschlechtsinkongruenz und Geschlechtsdysphorie bei trans Personen. Die Regierung möge bitte für die Zeit ab 2010 bis heute fein säuberlich in mehreren Altersstufen gegliedert, beginnend mit der Altersstufe neun bis zehn Jahre, eine Übersicht vorlegen. Verwiesen wird dabei auf eine Anfrage der Union von 2023 mit immerhin 92 Fragen, die im Zusammenhang mit der Entstehung des SBGG eingereicht wurde, und wo diese Bitte auch schon mal vorgetragen wurde. Woran zu sehen ist: Die Maulwurfsarbeit rund um das SBGG besitzt bereits so etwas wie Tradition. Nebenbei bemerkt, wenn das Bundesinnenministerium mit seiner Meldedatenverordnung doch noch Erfolg haben sollte, dann wäre künftig für gewisse Listen vorgesorgt.



Ferner möchte die AfD wissen, warum medizinische Eingriffe nicht erst ab dem Alter von 21 erlaubt sind  Begründung: "weil bis zu diesem Zeitpunkt das Gehirn noch reift". Ach nee, wenn das doch für alle Gehirne gelten würde. Und manche gehen wohl gleich in den Zustand "überreif" über. Klar, mit Geschlechtsmündigkeit hat die AfD Probleme.



Gut, bleiben wir sachlich. Darum hier das Stichwort Pubertätsblocker. Dass bei diesem Medikament nur über den Einsatz im Fall von trans Personen diskutiert wird und auch nur dort offenbar die Langzeitwirkungen interessieren, beschreibt die ganze Schieflage der Diskussion. Pubertätsblocker wurden keineswegs für trans Jugendliche entwickelt, um ihnen sinnvollerweise Zeit für Entscheidungen in Sachen Transition zu verschaffen, sondern für die verfrühte Pubertät. Sie kommt zugegeben eher selten vor, bei Mädchen am häufigsten, aber hier scheinen Langzeitwirkungen bezeichnenderweise keine Rolle zu spielen  geschweige denn die Kostenfrage zu interessieren.



Intergeschlechtlichkeit ist keine Frage der Identifikation



Wenn an anderer Stelle nach dem Prozentsatz derjenigen gefragt wird, "die sich als Transgender bzw. intergeschlechtlich identifizieren", dann scheint man bei der AfD nicht zu wissen, dass inter zu sein keine Frage der Identifikation bedeutet. Inter Menschen haben keinen Einfluss darauf, es zu sein oder nicht zu sein, wie übrigens auch trans Personen. Mit dem Unterschied freilich, dass inter nachweisbar ist und trans nicht (weshalb man uns auch das Leben besonders schwer macht durch die allzu beliebte Fiktionalisierung unserer Existenz).



Dass ILGA World beispielsweise über das Außenministerium gefördert wird, ist kein Geheimnis. Die AfD will es aber in Zahlen wissen und fragt so, als ob es möglicherweise einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Förderung und der positiven Bewertung Deutschlands in der Rainbow Map gebe.



Und dann hat die AfD  wenig überraschend  von Trump gelernt. Wenn es etwa in Frage 40 heißt: "In wie vielen Fällen wich das biologische Geschlecht vom deklarierten bzw. standesamtlich bekundeten Geschlecht bei Bewerbern für die Bundespolizei und die Bundeswehr voneinander ab [ ]."



Und Frage 41  wie auch die unmittelbar folgenden  haut in dieselbe Kerbe: "Wie viele Bundespolizisten bzw. Soldaten haben sich aus Gründen sog. geschlechtsangleichender Maßnahmen krankschreiben lassen [ ]."



Selbst im Doping im DDR-Sport gehört für die AfD zur "LSBTQ-Politik"



Um sich solche Fragen auszudenken, bekommt die AfD-Fraktion im Bundestag aktuell 82 Millionen Euro im Jahr. Oder wie wäre es mit diesem AfD-Sound  eine Frage, die so tut, als ginge es um Tatsachen: "Ist der Bundesregierung der Anteil der Vergewaltigungen bekannt, die von Personen begangen werden, die sich selbst als Person weiblichen Geschlechts bezeichnen und sich im Standesamt entsprechend registrieren ließen, biologisch jedoch ein Mann sind [ ]."



Was die besoffene KI angeht, von der ich eingangs sprach: Da will man wissen, wer das SBGG evaluiert, wer die Personen benannt hat und ob die beauftragten Einrichtungen bereits Bundesmittel erhalten. Dass das Bundesfamilienministerium (BMFSFJ) für die Ausschreibung zuständig ist und die verantwortliche Ministerin Karin Prien heißt, hat der AfD offenbar niemand verraten und wohl auch nicht, dass das SBGG erst seit 2024 in Kraft ist und die Evaluierung erst 2025 ausgeschrieben wurde. Aber Informationen und Zahlen will man für die Jahre seit 2020.



In dieser Art geht das noch eine Weile weiter, bis man schließlich beim Doping im DDR-Sport angekommen ist. Was das jedoch mit der "LSBTQ-Politik" der Regierung und dem SBGG zu tun hat? Keine Ahnung. Dafür muss man die Welt wahrscheinlich von rechtsaußen sehen, also ziemlich schief. Was diese Kleine Anfrage auch kennzeichnet, das ist der Wiederholungszwang  nämlich die geschlechtliche Selbstbestimmung zu diskreditieren und sie als Bedrohung für Kinder, Frauen und jetzt noch für die staatliche Sicherheit zu dämonisieren. Anders ergeben die meisten Fragen keinen Sinn.