Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58857

"Kein öffentliches Interesse" an Strafverfolgung

Regenbogen­fahne abgehängt: Ermittlungen eingestellt


Hausen

Manuel Heilmann lässt sich nicht einschüchtern (Bild: privat)

Nachdem mehrere Personen eine Regenbogen­fahne vor einem Geschäft in Hausen bei Forchheim durch eine Deutschlandfahne ersetzt hatten, hat die Staatsanwaltschaft Bamberg die Ermittlungen in dem Fall nun eingestellt. Es liege "kein öffentliches Interesse" an einer Strafverfolgung vor, teilte die Behörde laut den "Nürnberger Nachrichten" (Bezahlartikel) mit.

Die Tat hatte sich im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten am Fahrradgeschäft von Manuel Heilmann ereignet. Die Personen waren unbefugt auf das Firmengelände gelangt. Sie konnten über eine Videoaufzeichnung identifiziert werden, ihre Identität wurde bislang jedoch nicht öffentlich gemacht. Strafrechtliche Konsequenzen müssen sie nach der Einstellung des Verfahrens nicht mehr befürchten.

Nachdem Heilmann den Vorfall in sozialen Medien öffentlich gemacht hatte, wurde er nach Angaben der Zeitung wiederholt Ziel weiterer Anfeindungen: Unbekannte beklebten sein Firmenfahrzeug mit Stickern und befestigten einen Dildo in Regenbogen­farben auf der Motorhaube. Auch diese Taten blieben bislang ohne strafrechtliche Aufarbeitung gegen konkrete Personen.

- Werbung -

Auf eine Privatklage gegen die Verantwortlichen der Fahnen-Aktion will Heilmann verzichten. "Der Privatklageweg würde laut meinem Anwalt nur wenig Erfolgsaussichten haben, weshalb ich davon absehen werde", sagte er den "Nürnberger Nachrichten". Immerhin in einem Fall kam es zu einer Konsequenz: Gegen einen Mann aus Heroldsbach, der Heilmann laut eigenen Angaben auf Facebook beleidigt hatte, verhängte die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe. Deren Höhe wurde Heilmann nicht mitgeteilt.

Heilmann, seit der Kommunalwahl im März Stadtrat der Grünen, zeigte sich trotz der Vorfälle unbeeindruckt und ließ die Regenbogenfahne erneut anbringen. "Die Einschüchterung hat ihr Ziel nicht erreicht", sagte er der Zeitung. "Es lohnt sich, Haltung zu zeigen." (mize)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit

Hausen
-w-

Top-Links (Anzeige)
Queer-Kollekte
  • Bis 31. Juli braucht queer.de 200 neue regelmäßige Unterstützer*innen. Bislang haben wir 184 gewonnen - inklusive 19 Aufstockungen. Außerdem bedanken wir uns für 139 einmalige Spenden.

    Neue Abos: 184/200
    92%
    Stand 20.07.26, 14:15h
  • Unterstütze queer.de »
-w-

Schwerpunkt Regenbogenfahne
18.07.26 | Berlin
Shitstorm gegen Polizei nach Hissen von Regenbogen­flagge
17.07.26 | Mannheim
Mast mit Regenbogen­fahne abgesägt  Tatverdächtiger gefasst
15.07.26 | Pfarrer erstattet Strafanzeige
Mast mit Regenbogen­fahne vor Mannheimer Kirche abgesägt
04.07.26 | Verteidigungsministerium
Regenbogen­fahne als "Botschaft der Versöhnung und Verantwortung"
03.07.26 | "We the people"
Regenbogen­fahnen wehen zum US-Jubiläum an Berliner Nationalgalerie
03.07.26 | Niederlausitz
Rechte Attacken in Cottbus: Unbekannte klauen Regenbogen­fahne aus Grünen-Büro
-w-
Neu auf queer.de
Im RE6 von Leipzig nach Chemnitz
Mann bedroht homo­sexuelle und ausländische Fahrgäste
Thüringen
AfD protestiert gegen CSD Sonneberg
Auszeichnung
Grünen-Landtagsfraktion in NRW lobt Menschenrechtspreis aus
Stellenausschreibung
Schwulen­beratung Berlin sucht Mitarbeiter*in für die Anti­diskriminierungs­stelle StandUp
"Hat er nicht tatsächlich damit gerechnet?"
Böttinger: Spahn war als Fraktionschef "nicht mehr tragbar"
Statistisches Landesamt
Sachsen: Nur wenige Adoptionen durch gleich­geschlechtliche Paare
Familie statt Fraktion
Das war Spahns politische Karriere: Abrupter Sturz eines Aufsteigers
Debatte
Spielte Homophobie beim Spahn-Rückzug eine Rolle?