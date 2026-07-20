Heute, 10:10h 2 Min.

2 Min.



Manuel Heilmann lässt sich nicht einschüchtern (Bild: privat)

Nachdem mehrere Personen eine Regenbogen­fahne vor einem Geschäft in Hausen bei Forchheim durch eine Deutschlandfahne ersetzt hatten, hat die Staatsanwaltschaft Bamberg die Ermittlungen in dem Fall nun eingestellt. Es liege "kein öffentliches Interesse" an einer Strafverfolgung vor, teilte die Behörde laut den "Nürnberger Nachrichten" (Bezahlartikel) mit.



Die Tat hatte sich im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten am Fahrradgeschäft von Manuel Heilmann ereignet. Die Personen waren unbefugt auf das Firmengelände gelangt. Sie konnten über eine Videoaufzeichnung identifiziert werden, ihre Identität wurde bislang jedoch nicht öffentlich gemacht. Strafrechtliche Konsequenzen müssen sie nach der Einstellung des Verfahrens nicht mehr befürchten.



Nachdem Heilmann den Vorfall in sozialen Medien öffentlich gemacht hatte, wurde er nach Angaben der Zeitung wiederholt Ziel weiterer Anfeindungen: Unbekannte beklebten sein Firmenfahrzeug mit Stickern und befestigten einen Dildo in Regenbogen­farben auf der Motorhaube. Auch diese Taten blieben bislang ohne strafrechtliche Aufarbeitung gegen konkrete Personen.

- Werbung -



Auf eine Privatklage gegen die Verantwortlichen der Fahnen-Aktion will Heilmann verzichten. "Der Privatklageweg würde laut meinem Anwalt nur wenig Erfolgsaussichten haben, weshalb ich davon absehen werde", sagte er den "Nürnberger Nachrichten". Immerhin in einem Fall kam es zu einer Konsequenz: Gegen einen Mann aus Heroldsbach, der Heilmann laut eigenen Angaben auf Facebook beleidigt hatte, verhängte die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe. Deren Höhe wurde Heilmann nicht mitgeteilt.



Heilmann, seit der Kommunalwahl im März Stadtrat der Grünen, zeigte sich trotz der Vorfälle unbeeindruckt und ließ die Regenbogenfahne erneut anbringen. "Die Einschüchterung hat ihr Ziel nicht erreicht", sagte er der Zeitung. "Es lohnt sich, Haltung zu zeigen." (mize)