Heute, 10:11h 2 Min.

2 Min.



Bad Bunny musste sich dem Wetter beugen (Bild: Telemundo)

Ein heftiger Hagelschauer hat ein Konzert des puerto-ricanischen Superstars Bad Bunny (32) in Mailand vorzeitig beendet. Während des Auftritts des Sängers am Samstagabend zogen schwere Unwetter über die norditalienische Metropole hinweg. Bad Bunny war bereits am Freitagabend auf dem Open-Air-Gelände aufgetreten  da noch unter strahlend blauem Himmel.



Rund 80.000 Menschen mussten das Gelände des Ippodromo SNAI San Siro verlassen, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Wegen des starken Hagelschlags wurde das Konzert aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Mehrere Besucher wurden von großen Hagelkörnern getroffen und verletzt.



Zuschauer*­innen von Hagelkörnern getroffen



Nach Angaben der Feuerwehr wurden mehrere Konzertbesucher durch die großen Hagelkörner am Kopf verletzt. Rettungskräfte versorgten die Betroffenen vor Ort. Weitere Details zum Ausmaß der Verletzungen waren zunächst nicht bekannt.



Das Unwetter sorgte für chaotische Szenen auf dem Konzertgelände. Die Veranstalter entschieden sich angesichts der Wetterlage dafür, die Besucher aus dem Bereich des Ippodroms zu evakuieren.

Bad Bunny auf großer Welttournee

Bad Bunny befindet sich derzeit in den letzten Zügen seiner großen "DeBÍ TiRAR MáS FOToS"-Welttournee, die Ende November 2025 in der Dominikanischen Republik startete. In Europa spielte der Grammy-Gewinner neben zehn Konzerten in Madrid auch Shows in Barcelona, Lissabon, Düsseldorf, Arnhem, London, Marseille, Stockholm und Warschau. Am 22. Juli endet die Tour mit einem Konzert in Brüssel.



Ob das abgebrochene Konzert in Mailand zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird, war zunächst nicht bekannt. (spot/cw)