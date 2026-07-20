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Hochzeit in Los Angeles

The-1975-Frontmann Matty Healy und Gabbriette haben Ja gesagt

The-1975-Frontmann Matty Healy und Model Gabbriette haben in einer privaten Zeremonie ihre Liebe besiegelt. Die Trauung fand in einer Villa in den Hollywood Hills statt. Charli xcx und weitere Prominente feierten mit dem Brautpaar.


Matty Healy hat in Los Angeles geheiratet (Bild: Markus Hillgärtner / wikipedia)

Matty Healy (37) und Gabriella Bechtel (28) sind verheiratet! Der Frontmann der britischen Band The 1975 und das Model, besser bekannt als Gabbriette, gaben sich am Samstag in einer privaten Zeremonie in Los Angeles das Jawort.

Die Hochzeit fand Medienberichten zufolge unter freiem Himmel auf dem Anwesen Castillo del Lago statt  einer historischen Villa in den Hollywood Hills, die einst im Besitz von Madonna war. Das Anwesen liegt in der Nähe des berühmten Hollywood-Schriftzugs.

Romantische Zeremonie mit prominenten Gästen

Ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigt das frisch vermählte Paar beim Kuss am Altar sowie beim Posieren für Hochzeitsfotos vor der spanischen Kolonialstil-Villa. Healy erschien im klassischen schwarzen Smoking, während Bechtel ein elegantes weißes Brautkleid mit langem Schleier trug. Dazu kombinierte sie eine halb hochgesteckte Frisur und ein dezentes Make-up.

"Matty Healy und Gabbriette Bechtel wurden gestern bei einer privaten Zeremonie in Los Angeles getraut, an der ihre Familien und engsten Freunde teilnahmen", bestätigten Sprecher des Paares gegenüber "People".

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Auf der Gästeliste sollen zahlreiche bekannte Namen gestanden haben. Unter anderem waren Charli xcx und ihr Ehemann George Daniel dabei, Schlagzeuger bei The 1975 und damit Bandkollege von Healy. Weitere Gäste sollen unter anderem Anastasia Karanikolaou, Fai Khadra, Alex Consani und Devon Lee Carlson gewesen sein.

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Junggesellenabschied mit The-1975-Coverband

Vor der Hochzeit feierten Healy und Bechtel ihre Junggesellen- und Junggesellinnenabschiede. Healy soll seine Feier in Malibu veranstaltet haben und dabei gemeinsam mit der The-1975-Coverband 9075 den Song "The Sound" auf der Bühne gesungen haben.

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Fans bemerkten zudem eine besondere Hommage an die Karriere des Sängers: Auf Fotos der Feier trugen Mitglieder von The 1975 und 9075 Outfits, die an verschiedene "Ären" von Healy erinnerten. Der Musiker selbst wurde dabei mit einer roten Perücke gesehen  offenbar eine Anspielung auf seinen Look im Musikvideo zu "Give Yourself a Try".

Seit 2023 ein Paar

Healy und Bechtel wurden erstmals im September 2023 miteinander in Verbindung gebracht. Weniger als ein Jahr später machten sie ihre Verlobung öffentlich.

Am 11. Juni 2024 zeigte Bechtel ihren Verlobungsring in ihren Instagram-Storys. Der auffällige Ring besteht aus einem schwarzen Diamanten, der von Pavé-Diamanten eingefasst ist. "MARRYING THE 1975 IS VERY BRAT", schrieb sie damals  eine Anspielung auf das Album "Brat" von Charli xcx und die Verlobung von Charli und George Daniel.

Charli xcx spielte auch eine wichtige Rolle dabei, dass Healy und Bechtel sich kennenlernten. 2019 gründete die Sängerin die Band Nasty Cherry und holte Bechtel als Mitglied dazu.

Healy engagierte sich mehrfach gegen Queerfeindlichkeit

Healy hat sich mehrfach gegen Queerfeindlichkeit engagiert: 2019 für Aufsehen gesorgt, weil er bei einem Konzert im queerfeindlichen Dubai einen männlichen Fan küsste (queer.de berichtete). 2023 küsste er einen Bandkollegen bei einem Musikfestival in Malaysia, woraufhin die Veranstaltung abgebrochen wurde (queer.de berichtete). Das Festival verklagte den Sänger daraufhin auf 2,25 Millionen Euro, ein Gericht entschied aber, dass die Band nicht für den Abbruch haften müsse (queer.de berichtete). (spot/cw)

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