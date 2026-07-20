Heute, 10:40h 2 Min.

2 Min.

Wales verabschiedet sich im August von seiner wohl berühmtesten Rockstimme. Bonnie Tyler, die am 8. Juli im Alter von 75 Jahren in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro gestorben ist, wird am 17. August beigesetzt. Das teilte das Bestattungsunternehmen William Pressdee Funeralcare am Freitag im Auftrag der Familie mit.



Die Trauerfeier für die Sängerin, die bürgerlich Gaynor Hopkins hieß, beginnt um 12:00 Uhr Ortszeit in einer Kirche in Swansea, der St. Mary's Church. Anschließend führt der Weg zurück dorthin, wo alles begann: Gegen 13:20 Uhr Ortszeit soll der Trauerzug durch ihren Geburtsort Skewen fahren, bevor die Familie im engsten Kreis Abschied nimmt.



Fans dürfen am Straßenrand Abschied nehmen



Zwei Tage vorher bekommen auch diejenigen ihre Gelegenheit, die Bonnie Tyler jahrzehntelang in Konzerthallen gefeiert haben. Am Samstag, dem 15. August, kehrt die Sängerin um 15:30 Uhr Ortszeit in ihr Zuhause Fernhill zurück. Wer sich verabschieden möchte, ist eingeladen, sich ab 15:15 Uhr entlang der Newton Road in Mumbles aufzustellen, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Bis dahin ruht die Sängerin in den Räumen des Bestattungshauses.



Statt Blumen wünscht sich die Familie Spenden an zwei Organisationen, deren Schirmherrin Tyler war: das Noah's Ark Children's Hospital for Wales und Cerebral Palsy Cymru. Ihr Vermächtnis lebe in den zeitlosen Liedern weiter, die sie zur Legende gemacht hätten, schließt die Nachricht.

Zwei Monate zwischen Notoperation und Tod

Der Tod der Sängerin kam überraschend, auch wenn ihr Zustand seit dem Frühjahr kritisch war. Im Mai war Tyler nach einem geplatzten Blinddarm und einem Darmdurchbruch notoperiert worden. Ihr Sprecher erklärte damals, der Eingriff sei gut verlaufen, die Sängerin erhole sich.



Es kam anders. Nach Komplikationen versetzten Ärzt*innen sie in ein künstliches Koma. Nach anfänglichen Berichten ging es ihr danach besser, am 9. Juli machte die Familie der Sängerin aber öffentlich, dass Tyler in der Nacht zuvor an den Folgen ihrer Erkrankung gestorben war.



Ihren letzten Auftritt hatte die Interpretin von "Total Eclipse Of The Heart" und "Holding Out For A Hero" im März im Londoner Shepherd's Bush Empire. (spot/cw)