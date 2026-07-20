Spielte Homophobie beim Spahn-Rückzug eine Rolle?



CDU-Wahlplakat aus dem Jahr 2000, CDU-Zentrale in Berlin: Haben alte Vorurteile in der Union die politische Karriere von Jens Spahn beendet? (Bild: Montage, CDU sowie Löwe 48 (CDU-Zentrale))

Heute, 12:14h 5 Min.

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Nach dem Rücktritt von Jens Spahn als Unionsfraktionschef gibt es nun eine Debatte, ob der CDU-Politiker wegen Homosexuellenfeindlichkeit aus dem Amt entfernt wurde. Die Kölner Rechtsphilosophin Frauke Rostalski erklärte etwa im "Kölner Stadt-Anzeiger", sie sei über die Rücktrittsforderungen aus der CDU "empört" gewesen, weil Spahn zuvor "einen Skandal an den anderen gereiht" habe, ohne dass dies in seiner Partei zu Rücktrittsforderungen geführt habe. "Die Debatte, insbesondere in den sozialen Medien, hat einen widerlichen homophoben Zungenschlag. Da geht es nach meinem Eindruck überhaupt nicht mehr um die Leihmutterschaft, sondern um die alten Vorurteile gegen homosexuelle Paare", so Rostalski.



Ferner sagte sie: "Der punktuelle Ruf nach Konsequenzen just an dieser Stelle ist bigott, wenn man bei anderen Skandalen und Skandälchen über Jahre beide Augen zugedrückt hat", so Rostalski. "Wenn wir wollen, dass Politiker bei einer massiven Einbuße von Vertrauens- und Glaubwürdigkeit zurücktreten, dann muss das auch in anderen Fällen gelten  und nicht nur bei der Inanspruchnahme einer Leihmutter in den USA."





| Facebook / nykeslawik | Auch Nyke Slawik, die queerpolitische Sprecherin der Grünen, wundert sich über Spahns Rückzug

Kritik übte Rostalski auch an der katholischen Kirche: "Der Bischof von Passau, Stefan Oster, hat sich vor die Kamera gesetzt und mit scheinbar brechender Stimme über die 'Last' geklagt, die das Kind von Jens Spahn und seinem Mann zu tragen habe." Dieses Kind gäbe es aber ohne die Entscheidung von Spahn und seinem Ehemann nicht. "Es hat ein Recht auf dieses Leben. Es hat ein Recht auf freie Entfaltung. Das völlig außer Acht zu lassen und ein Leid dieses Kindes zu postulieren allein als Folge seiner Entstehungsbedingungen  das finde ich geradezu mittelalterlich", sagte Rostalski.

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Zuvor hatte bereits Paul Ronzheimer, der stellvertretende "Bild"-Chefredakteur, Homosexuellenfeindlichkeit in der Debatte um Spahn beklagt. Ronzheimer hatte am Freitag Spahn interviewt. Dabei hatte Spahn erklärt, für ihn gebe es als Christ "die reine Lehre und das andere das echte Leben". Angesprochen darauf, dass die CDU beim Bundesparteitag im Februar 2026 einen Beschluss fasste, wonach Leihmutterschaft in Deutschland weiterhin verboten sein sollte, räumte Spahn ein, im Nachhinein unglücklich über sein damaliges Schweigen zu sein.

Am Samstagnachmittag schrieb Ronzheimer auf X: "Die offene Homophobie, die hier und anderswo in den vergangenen Tagen zutage getreten ist, hätte ich in dieser Massivität und unverhohlenen Offenheit nicht für möglich gehalten." Er beziehe sich dabei nicht auf die "nachvollziehbare Kritik an der Leihmutterschaft, sondern das Gemisch aus Andeutungen, Vorurteilen gegenüber Schwulen und einem Duktus wie aus den 1960-Jahren. Das hätte es bei einem heterosexuellen Paar nicht gegeben und das ist schlicht widerlich", so der Journalist. "All das zeigt, wie wichtig es ist, immer wieder für Toleranz und Akzeptanz einzutreten  auch in Deutschland, wo wir offenbar noch lange nicht dort angekommen sind, wo wir uns selbst gerne sehen."



Die offene Homophobie, die hier und anderswo in den vergangenen Tagen zutage getreten ist, hätte ich in dieser Massivität und unverhohlenen Offenheit nicht für möglich gehalten. Ich meine nicht die nachvollziehbare Kritik an der Leihmutterschaft, sondern das Gemisch aus Paul Ronzheimer (@ronzheimer) July 18, 2026 / ronzheimer

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Auch der queere Autor Johannes Kram erklärte am Samstag, Homosexuellenfeindlichkeit könnte etwas mit dem Rückzug Spahns zu tun haben: "Ganz egal, wie man zur Leihmutterschaft steht: Eine langjährige Führungsfigur wenige Tage nach der Geburt ihres ersten Kindes derart unter Beschuss zu nehmen, ist unmenschlich, unchristlich und familienfeindlich. Und die Unerbittlichkeit, mit der das geschieht, legt nahe: auch homophob", schrieb er am Samstag.



Das retweetet Renate Künast von @Die_Gruenen.



Eine Frau, die im Beirat von @HateAid sitzt.



Es zeigt sich, keiner ist davor gefeit, Attila Hildman zu werden. pic.twitter.com/22i5Fpxqwk Frédéric Schwilden (@totalreporter) July 19, 2026 / totalreporter

Bei anderen Parteien machten teils haarsträubende Verschwörungstheorien die Runde. Die frühere Bundeslandwirtschaftsministerin und Grünen-Fraktionschefin Renate Künast teilte etwa ein Posting, in dem Spahn  wie auch seinem CDU-Kollegen Hendrik Streeck  vorgeworfen wurde, mit ihren "'tollen Genen' eine eigene Elite" schaffen zu wollen. Dabei ist Spahn noch nicht einmal der leibliche Vater des Kindes, sondern sein Ehemann.

Janosch Dahmen, der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, nannte die Leihmutterschaft "problematisch", unter anderem wegen des "Schutzes der austragenden Frau vor Ausbeutung". Dabei ist Leihmutterschaft  anders als in Deutschland oft behauptet  in den USA stark reguliert, Agenturen lehnen etwa Bewerberinnen grundsätzlich ab, wenn sie auf Sozialhilfe angewiesen sind oder andere finanzielle Probleme haben. Das Klischee der Armutsleihmutterschaft ist in Bezug auf die Vereinigten Staaten schlicht nicht zutreffend.



Dahmen hatte zuvor auch das Ronzheimer-Spahn-Interview kritisiert, weil sich die beiden offen schwulen Männer angeblich gut kennen. "Wie viele Parties haben sie zusammen gefeiert? Welche gemeinsamen Erlebnisse teilen sie?", fragte der mit einer Frau verheiratete Politiker.



Spahn bei Ronzheimer: Ist das noch Journalismus? Wie gut kennen sich die beiden wirklich? Wie viele Parties haben sie zusammen gefeiert? Welche gemeinsamen Erlebnisse teilen sie?



Sicher Stoff für investigative Journalisten (die dann leider nicht in Ronzheimers Podcast können.) https://t.co/2qklrCZoJv Janosch Dahmen (@janoschdahmen) July 17, 2026 / janoschdahmen

Merz äußert sich distanziert zu Spahn



Im ZDF-Sommerinterview äußerte sich Bundeskanzler Friedrich Merz am Sonntag sehr distanziert zum Rücktritt von Jens Spahn und kritisierte dessen Informationspolitik sowie das persönliche Krisenmanagement. Die scharfe Reaktion habe aber "wahrscheinlich auch was mit seiner Person zu tun", deutete Merz an.

Der Kanzler hatte sich in der Vergangenheit selbst sehr abweisend gegenüber homosexuellen Eltern geäußert. 2020 rückte er männliche Homosexualität etwa in die Nähe des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Wörtlich sagte er damals: "Die Frage der sexuellen Orientierung geht die Öffentlichkeit nichts an. Solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft  an der Stelle ist für mich allerdings eine absolute Grenze erreicht -, ist das kein Thema für die öffentliche Diskussion" (queer.de berichtete). Für Merz, so die Vermutung auf Social Media, könnte also die Leihmutterschaft kein Problem sein, ein schwuler Mann mit einem Kind aber sehr wohl. (dk)



Allzu durchsichtige Spahn-Verachtung von links, kaum verhohlene Schwulenfeindlichkeit von rechts: Die Kritiker von #spahn in der #Leihmütter -Debatte haben jedes Maß verloren. https://t.co/tw3fb25LEL Alexander Neubacher (@Alex_Neubacher) July 17, 2026

| / Alex_Neubacher | "Spiegel"-Redakteur Alexander Neubacher kritisiert: "Allzu durchsichtige Spahn-Verachtung von links, kaum verhohlene Schwulenfeindlichkeit von rechts."