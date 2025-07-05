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In Sachsen gab es letztes Jahr 232 Adoptionen, aber nur neun davon durch gleich­geschlechtliche Paare (Bild: magnific.com)

In Sachsen sind im vergangenen Jahr insgesamt neun Kinder durch gleich­geschlechtliche Paare adoptiert worden. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes in Kamenz hervor. Insgesamt gab es im selben Zeitraum 232 Adoptionen. Demnach macht der Anteil an Adoptionen durch gleich­geschlechtliche Paare weniger als vier Prozent aus.

Bei allen neun Adoptionen hat es sich den Angaben nach um Kinder in einem Alter unter drei Jahre gehandelt. Sechs von ihnen wurden von männlichen Paaren adoptiert, drei der Kinder wurden von weiblichen Paaren adoptiert. Laut Statistischem Landesamt sind unter den Angaben auch Adoptiveltern mit der Geschlechtsangabe "divers" und "ohne Angabe" erfasst. Diese wurden per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet, heißt es weiter.

Verschiedengeschlechtliche Paare haben im vergangenen Jahr insgesamt 72 Kinder und Jugendliche adoptiert. Die meisten Adoptionen gehen laut Statistik auf Einzelpersonen zurück. (dpa/cw)

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