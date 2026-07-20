Heute, 13:34h 2 Min.

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Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Hilfe an queere Menschen. Sie ist mit 290 Mitarbeitenden die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas.



Wir suchen ab sofort eine*n



Mitarbeiter*in für die Anti­diskriminierungs­stelle StandUp

(20h/Wo.)



Die Anti­diskriminierungs­stelle StandUp bietet Beratung und Unterstützung in Fällen von Diskriminierung auf Grund der sexuellen bzw. geschlechtlichen Identität und bei Mehrfachdiskriminierung.



Aufgabenbereich

● Beratung in Diskriminierungsfällen im Gesundheitswesen (Rechtliche Information, Stellungnahmen sowie Begleitung von Beschwerden, Konfliktgesprächen und Empowerment)

● Fachberatung von Akteur*­innen (Gesundheitswesen, Sozialträger, wissenschaftliche Institutionen, Verwaltung)

● Gremienarbeit sowie Fachvorträge

● Durchführung des Runden Tisches gegen Diskriminierung von LSBTI* im Gesundheitswesen in Berlin

● Konzeption und Erstellung von Materialien für Fachakteur*­innen, Community und Ratsuchende

● Datenerfassung und Analyse von Diskriminierungsfällen aufgrund der sexuellen und geschlechtlichen Identität und weiterer Merkmale

● Mitarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit (social media, Newsletter u.a.)



Anforderungen

● (Fach-)Hochschulabschluss in Sozialwissenschaften, Gesundheitswissenschaften, Erwachsenenbildung o.ä.

● Erfahrung in der Anti­diskriminierungs­beratung, insbesondere Trans*-, Inter*- und Queer­feindlichkeit sowie strukturelle und mehrdimensionale Diskriminierungen

● Fachkenntnisse des AGG und LADG inkl. Anwendungsbereiche

● Sehr gute Kenntnisse der gesundheitlichen Akteur*­innen und Versorgungslandschaft in Berlin

● Erfahrung in Beratung/Empowerment der LSBTI*-Zielgruppe

● Zugehörigkeit zur oder gute Kenntnisse der LSBTI*-Community und deren Lebenswelten

● Strukturiertes, methodisches und selbständiges Arbeiten



Wir bieten u.a.

● Unbefristeter Arbeitsvertrag

● Entlohnung angelehnt an TV-L bis EG 10 je nach Qualifikation (Haustarif)

● 30 Tage Urlaub, Jobticket

● Teamsitzungen, Supervision und Fortbildungen

● Mitarbeit in einem engagierten, multiprofessionellen Team



Bewerbungen

mit einem Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen/Zertifikaten in einer PDF-Datei bitte unter Nennung des Kennwortes A1/2026/02 Anti­diskriminierungs­stelle per E-Mail bis zum 07.08.2026 an



Hinweis: Die Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich am Donnerstag, den 13.08.2026 statt.



Weitere Informationen bei Thomas D. Buchholz (Abteilungsleitung I) oder Leo Y. Wild (Teamleitung) unter (030) 44 66 88 -111 (Rückrufoption)