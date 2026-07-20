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Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Hilfe an queere Menschen. Sie ist mit 290 Mitarbeitenden die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas.

Wir suchen ab sofort eine*n

Mitarbeiter*in für die Anti­diskriminierungs­stelle StandUp
(20h/Wo.)

Die Anti­diskriminierungs­stelle StandUp bietet Beratung und Unterstützung in Fällen von Diskriminierung auf Grund der sexuellen bzw. geschlechtlichen Identität und bei Mehrfachdiskriminierung.

Aufgabenbereich
● Beratung in Diskriminierungsfällen im Gesundheitswesen (Rechtliche Information, Stellungnahmen sowie Begleitung von Beschwerden, Konfliktgesprächen und Empowerment)
● Fachberatung von Akteur*­innen (Gesundheitswesen, Sozialträger, wissenschaftliche Institutionen, Verwaltung)
● Gremienarbeit sowie Fachvorträge
● Durchführung des Runden Tisches gegen Diskriminierung von LSBTI* im Gesundheitswesen in Berlin
● Konzeption und Erstellung von Materialien für Fachakteur*­innen, Community und Ratsuchende
● Datenerfassung und Analyse von Diskriminierungsfällen aufgrund der sexuellen und geschlechtlichen Identität und weiterer Merkmale
● Mitarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit (social media, Newsletter u.a.)

Anforderungen
● (Fach-)Hochschulabschluss in Sozialwissenschaften, Gesundheitswissenschaften, Erwachsenenbildung o.ä.
● Erfahrung in der Anti­diskriminierungs­beratung, insbesondere Trans*-, Inter*- und Queer­feindlichkeit sowie strukturelle und mehrdimensionale Diskriminierungen
● Fachkenntnisse des AGG und LADG inkl. Anwendungsbereiche
● Sehr gute Kenntnisse der gesundheitlichen Akteur*­innen und Versorgungslandschaft in Berlin
● Erfahrung in Beratung/Empowerment der LSBTI*-Zielgruppe
● Zugehörigkeit zur oder gute Kenntnisse der LSBTI*-Community und deren Lebenswelten
● Strukturiertes, methodisches und selbständiges Arbeiten

Wir bieten u.a.
● Unbefristeter Arbeitsvertrag
● Entlohnung angelehnt an TV-L bis EG 10 je nach Qualifikation (Haustarif)
● 30 Tage Urlaub, Jobticket
● Teamsitzungen, Supervision und Fortbildungen
● Mitarbeit in einem engagierten, multiprofessionellen Team

Bewerbungen
mit einem Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen/Zertifikaten in einer PDF-Datei bitte unter Nennung des Kennwortes A1/2026/02 Anti­diskriminierungs­stelle per E-Mail bis zum 07.08.2026 an jobs@schwulenberatungberlin.de

Hinweis: Die Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich am Donnerstag, den 13.08.2026 statt.

Weitere Informationen bei Thomas D. Buchholz (Abteilungsleitung I) oder Leo Y. Wild (Teamleitung) unter (030) 44 66 88 -111 (Rückrufoption)

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