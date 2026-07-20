AfD protestiert gegen CSD Sonneberg



Sonneberg gilt als Hochburg der rechtsextremen AfD  dort gibt es derzeit den einzigen AfD-Landrat in Deutschland (Bild: IMAGO / Steinach)

Heute, 14:38h 2 Min.

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Beim CSD im thüringischen Sonneberg hat Falko Graf, der für die AfD im Stadtrat und im Kreistag sitzt, am Samstag eine Gegenkundgebung mit seinem Verein "Sonneberg zeigt Gesicht" organisiert. Laut dem regionalen Nachrichtenportal insuedthueringen.de (Bezahlartikel) hätten sich 30 Personen unter dem Motto "Familie  aber normal" versammelt. Das Motto ist eine Abwandlung des AfD-Wahlkampfspruchs "Deutschland. Aber normal".



Graf kritisierte die politische Ausrichtung des CSD, behauptete jedoch, dass sich seine Kundgebung nicht gegen Homo­sexuelle richte, sondern für das traditionelle Familienbild einsetze. Laut AfD könnten Homo­sexuelle  ebenso wie Alleinerziehende  jedoch keine "normale" Familie bilden, da diese ausschließlich aus "Vater, Mutter und Kindern" bestehe.



(Bild: Facebook)

Die Initiative "Sonneberg zeigt Gesicht" entstand im Frühjahr 2020 im Zuge der Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen und entwickelte sich aus der lokalen "Querdenken"- und Verschwörungsszene in Thüringen. Die Gruppe organisiert seither regelmäßige Demonstrationen und sogenannte "Montagsspaziergänge" in Sonneberg. Während anfangs die Pandemie-Maßnahmen im Fokus standen, verlagerte sich das Themenspektrum später auf klassische Themen des rechtspopulistischen bis rechtsextremen Spektrums, wie Kritik an der Migrationspolitik oder an queeren Menschen, dafür wurde das Putin-Regime in Russland als Vorbild gelobt. Als demokratisches Gegengewicht zu "Sonneberg zeigt Gesicht" hat sich in der Region das breite gesellschaftliche Bündnis "Sonneberg zeigt Haltung" formiert.

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CSD weitgehend friedlich

Laut Polizei blieb der CSD friedlich. Es habe drei Auffälligkeiten gegeben. Eine Person habe ein T-Shirt der rechtsextremen Band "Landser" getragen, gegen sie werde wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Außerdem gab es einen Verstoß gegen das Vermummungsverbot und ein Platzverweis sei ausgesprochen worden.



Die CSD-Organisator*innen werteten die Veranstaltung als Erfolg: "380 Menschen haben Leben, Freiheit, Liebe und ihre Unterstützung für Menschenrechte deutlich gemacht und auf die Straßen getragen", erklärte der Pride-Verein am Sonntag.



Der CSD in der 22.000 Einwohner*innen zählenden thüringischen Stadt hat eine besondere bundespolitische Bedeutung, weil in Sonneberg 2023 der AfD-Kandidat Robert Sesselmann zum Landrat gewählt worden war. Sesselmann hatte bereits versucht, die CSD-Demo durch viele Auflagen zu behindern. Letzte Woche hob jedoch ein Gericht nach einem Eilantrag der CSD-Veranstalter*innen die meisten Auflagen auf (queer.de berichtete). (cw)