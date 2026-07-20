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Falk2 / wikipedia) Der Vorfall ereignete sich im RE6 auf dem Weg nach Chemnitz (Bild:

Ein 42 Jahre alter Mann hat am Sonntagnachmittag im Regionalexpress RE 6 zwischen Leipzig und Chemnitz mehrere Reisende bedroht und dabei vor allem homo­sexuelle und ausländische Mitreisende beleidigt. Das teilte die Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Montag mit.



Der Deutsche äußerte gegen 14:40 Uhr mehrfach Drohungen wie "Ich bringe euch alle um" und "Erschießen sollte man euch". Der Zug befand sich zu diesem Zeitpunkt in Höhe Burgstädt. "Diese beleidigenden Worte richteten sich hauptsächlich gegen homo­sexuelle Personen und ausländische Mitbürger", heißt es in der Mitteilung der Bundespolizei. Drei Männer im Alter von 24 und 26 Jahren fühlten sich demnach eingeschüchtert und bedroht.



Einsatzkräfte vom Chemnitzer Hauptbahnhof wurden über den Vorfall informiert und konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später an einer Tankstelle in Burgstädt stellen. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Volks­verhetzung und Beleidigung. (cw)