Wie steht der neue britische Premierminister zu LGBTI-Rechten?

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Andy Burnham ist seit Montag neuer Premierminister des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland. König Charles III. beauftragte den Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei mit der Regierungsbildung. Der frühere Bürgermeister von Greater Manchester folgt seinem Parteikollegen Keir Starmer, der unter großem Druck im Juni seinen Rücktritt angekündigt hatte.



Der wegen seiner Beliebtheit in Manchester als "König des Nordens" bezeichnete Burnham ist seit Wochen der Hoffnungsträger für Labour, das Land doch noch aus der Krise führen zu können. Unter Starmer hatte die Partei im Sommer 2024 einen überzeugenden Wahlsieg errungen, die komfortable Mehrheit im Parlament aber wegen interner Streitigkeiten nie wirklich nutzen können. Seit Monaten liegt die rechtspopulistische und queer­feindliche Partei Reform UK in Umfragen teils deutlich vorn. Unterhauswahlen stehen aber erst wieder 2029 an.



Burnham war am Freitag zum neuen Labour-Vorsitzenden ernannt worden. Er beschrieb sich in seiner Antrittsrede selbst als Mann der Basis. Er gilt als klassisch sozialdemokratischer, links der Mitte verorteter Labour-Politiker. Burnham versprach, die Kontrolle über Wasser, Energie, Wohnungsbau und öffentliche Verkehrsmittel wieder stärker in die öffentliche Hand zu bringen und die in London konzentrierte politische und wirtschaftliche Macht in die Regionen zu verlagern. Allzu europafreundlich ist aber auch er nicht: Eine vollständige Rückkehr in die Europäische Union scheint auch unter dem neuen Premier ausgeschlossen.

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So steht Burnahm zu LGBTI-Rechten

Andy Burnham galt lange als ausdrücklicher Unterstützer der queeren Community. Als Student ging er etwa gegen das Thatcher-Gesetz "Section 28" auf die Straße, eine Art "Homo-Propaganda"-Verbot an Schulen. Der Katholik rief außerdem 2015 den neuen Papst Franziskus öffentlich dazu auf, endlich die Ehe für alle zuzulassen und die Kirche "ins 21. Jahrhundert zu bringen". Auch als langjähriger Bürgermeister von Greater Manchester unterstützte er die Community, inklusive trans Menschen. Noch beim CSD Manchester im Sommer 2025 stellte er etwa unmissverständlich klar: "Ich möchte es ganz deutlich machen: Ich unterstütze Trans-Rechte und ich möchte, dass das bekannt ist." Inzwischen ist er aber von dieser Haltung abgerückt.



Er machte dabei einen Kurswechsel seiner Partei mit, die trans Menschen inzwischen als pauschale Gefahr für cisgeschlechtliche Frauen ansieht. Hintergrund ist ein Urteil des Obersten Gerichtshof von Großbritannien vom April 2025, wonach trans Menschen nicht mehr nach dem Antidiskriminierungsgesetz geschützt seien (queer.de berichtete). Danach erklärte der kürzlich zurückgetretene Premierminister Keir Starmer, dass er trans Frauen nicht mehr als Frauen anerkenne (queer.de berichtete).



Dieser Politikwechsel führte zu mehreren Verboten, etwa beim Zugang von trans Menschen zu öffentlichten Toiletten oder im Sport. Der Europarat hat sich bereits besorgt über den Stand von trans Rechten im Königreich geäußert (queer.de berichtete).



Laut einer Untersuchung vom März hat die neue transfeindliche Labour-Politik schlimme Auswirkungen auf trans Menschen: So sei die Zahl der Suizide unter trans Jugendlichen stark angestiegen (queer.de berichtete).



Auch Burnham sprach sich zuletzt dafür aus, trans Frauen nicht mehr als Frauen anzuerkennen und Richtlinien zu ihrer Trennung von cisgeschlechtlichen Frauen umzusetzen. Er plädierte lediglich für eine "faire und mitfühlende" Umsetzung der Segregation ("Lasst uns diese Richtlinien umsetzen, aber auf die fairste und mitfühlendste Art und Weise, die möglich ist."). LGBTI-Organisationen warfen ihm daher vor, trans Menschen zu Bürger*innen zweiter Klasse zu machen und sie in Alltagssituationen  wie dem Gang zur Toilette oder ins Krankenhaus  rechtlich ungeschützt zu lassen.



Auf Burnham warten große Herausforderungen



Der neue Premier steht jenseits der Queer-Politik vor vielen der Probleme, die sein direkter Vorgänger Starmer nicht hatte lösen können. Die britische Wirtschaft schwächelt, außenpolitisch verliert die Nation an Bedeutung, und die Bevölkerung leidet unter sozialer Ungleichheit und sehr greifbaren Faktoren wie Wohnungsnot und hohen Energiekosten. Erwartet werden schon für heute Ankündigungen zu Maßnahmen für mehr finanziellen Spielraum.



Die Gepflogenheiten in Westminster kennt Burnham ganz genau. Im Kabinett des damaligen Premierministers Gordon Brown war er in den 2000er-Jahren unter anderem Gesundheitsminister. In den Jahren 2010 und 2015 hatte er bereits zweimal erfolglos versucht, an die Spitze der Labour-Partei gewählt zu werden. Die Ernennung am Freitag erfolgte ohne Gegenkandidaten.

Verheiratet und Everton-Fan

Verheiratet ist der Labour-Mann seit 2000 mit Marie-France van Heel, die er seit Universitätstagen kennt. Das Paar hat drei Kinder. Seine Liebe zum FC Everton, dem in Deutschland weniger bekannten Liverpooler Fußballclub, erwähnte er sogar in seiner Antrittsrede als Labour-Chef. Er hoffe, seine Menschennähe auch in der kommenden Saison mit einer Dauerkarte unter Beweis stellen zu können, sagte er.



Burnham wuchs mit zwei Brüdern im beschaulichen Dorf Culcheth zwischen Manchester und Liverpool auf. Schon seine Eltern, die beide arbeiteten, waren dem Vernehmen nach große Labour-Anhänger*innen. In einem Interview der Zeitung "The Times" erzählte Burnham jüngst über die Alzheimer-Erkrankung seines Vaters, der deshalb am politischen Aufstieg seines Sohnes nicht wirklich teilhaben kann. (dpa/dk)