Transfeindlichkeit: Studierende fordern Entlassung von Professorin

Heute, 16:14h 3 Min.

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An der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) ist ein wissenschaftlicher Vortrag einer Professorin für Entwicklungspsychologie auf deutlichen Protest gestoßen. Die Dozentin, die seit 2007 an der Universität lehrt, plant im Rahmen ihrer regulären Lehrveranstaltung am Dienstag einen Vortrag mit dem Titel "Entwicklung von Trans-Identität".



Mehrere studentische Organisationen über demokratische Parteigrenzen hinweg  darunter der Sozialistisch-Demokratische Studierendenverband (SDS) Düsseldorf, die Juso-Hochschulgruppe und der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS)  kritisierten die Inhalte der Ankündigung scharf und riefen teils zu einer Demonstration zeitgleich mit der Vorlesung auf. Die Professorin habe nämlich unter anderem trans Menschen zu einer Gefahr für Kinder erklärt: "Trans-Ideologie ist wissenschaftlich nicht haltbar, verbreitet falsche Vorstellungen über die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und gefährdet diese Entwicklung."



In einem gemeinsamen Protestaufruf erklärten die Verbände: "Diese Aussagen sind nicht nur menschenfeindlich, sondern auch wissenschaftlich falsch." Die geplante Veranstaltung habe daher "nichts an einer Universität zu suchen". Weiter erklärten die Demonstrierenden, dass "Transfeindlichkeit weder auf dem Campus noch in der Lehre Platz" habe.

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Über den Protest hinaus fordern die beteiligten Aktivist*innen personelle und organisatorische Konsequenzen von der Hochschulleitung. Konkret verlangen sie den "Rauswurf der Professorin und ein Campusverbot" sowie eine Überprüfung all ihrer Lehrinhalte auf wissenschaftliche Fundiertheit.



RCDS schließt sich Forderung nach Rauswurf nicht an



Der CDU-nahe RCDS lehnt diese Forderungen nach einer Entlassung der Wissenschaftlerin allerdings mit Verweis auf die Freiheit von Forschung und Lehre ab. "Universitäten müssen Orte des freien Denkens und des offenen Austauschs bleiben. Dazu gehört, unterschiedliche Positionen zu diskutieren, Kritik zuzulassen und wissenschaftliche Aussagen am Maßstab ihrer Begründung und Evidenz zu bewerten", teilte der RCDS auf Instagram mit. Auch an der Kundgebung beteilige man sich nicht. Gleichzeitig betonte der RCDS, dass man die transfeindlichen Äußerungen der Professorin "nicht für vereinbar mit dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Evidenz" halte.



Früher wurden auch Schwule zu Kindesgefährdern erklärt



Die Argumentation der Professorin erinnert an die "Verführungsthese" über Homosexuelle: In der Nazizeit und der frühen Bundesrepublik ging die Wissenschaft davon aus, dass äußere Einflüsse Menschen schwul oder lesbisch machen würden. Demnach bringe ein angeblicher "Verführer" einen heterosexuellen Jugendlichen dazu, gleichgeschlechtliche Kontakte auszuprobieren. Jegliche Sichtbarkeit von Homosexualität sei daher kindesgefährdend. Mit dieser Argumentation begründete der Gesetzgeber, dass männliche Homosexuelle mit Hilfe des Paragrafen 175 verfolgt worden sind.



Führende Sexualwissenschaftler, wie der umstrittene Psychiater Hans Giese in Deutschland oder die Erkenntnisse aus den Kinsey-Reports in den USA, wiesen aber empirisch nach, dass die sexuelle Orientierung nicht durch "Ansteckung" oder Verführung im Jugendalter geformt wird. Nun erlebt die längst widerlegte These wieder einen Aufschwung  dieses Mal eben ist eine andere, in großen Teilen der Bevölkerung verhasste Minderheit, das Feindbild. (cw)