Kritik nach Verlegung von trans Person in Frauengefängnis

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Landesjustizministerin Beate Meißner (Bild: Youdid.b / wikipedia)

Eine noch als Mann verurteilte Gefangene hat während ihrer Haft in Thüringen offiziell ihren Geschlechtseintrag geändert und ist deshalb nun ins Frauengefängnis nach Chemnitz verlegt worden. Eine solche Verlegung habe es in Thüringen zuvor noch nicht gegeben, hieß es aus dem Thüringer Justizministerium.

Thüringen verfügt selbst über keine Haftplätze für Frauen. Eine Vereinbarung mit dem Nachbarbundesland regelt, dass Frauen aus Thüringen im Frauengefängnis in Chemnitz ihre Strafe absitzen.

Dass die Person nun tatsächlich in ein Frauengefängnis verlegt wurde, sei aufgrund einer einstweiligen Anordnung der Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Erfurt erfolgt, hieß es seitens des Ministeriums. Die Änderung des offiziellen Geschlechtseintrags im Personenstandsregister der Gefangenen sei durch das sogenannte Selbst­bestimmungs­gesetz möglich gewesen.

Die nun in die JVA Chemnitz verlegte Person ist nach Informationen der "Thüringer Allgemeinen" wegen sexuellen Missbrauchs zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

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Forderung: Selbstbestimmung von trans Menschen soll eingeschränkt werden

Thüringens Justizministerin Beate Meißner (CDU) reagierte auf den Fall mit der Forderung, dass die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag nachgeschärft werden müsse. "Gerade im Justizvollzug zeigen sich die praktischen Probleme des Gesetzes. Hier geht es um den Schutz von Mitgefangenen und um die Glaubwürdigkeit des Rechtsstaats", so Meißner. "Wer gesellschaftliche Akzeptanz für das Selbstbestimmungsgesetz erhalten will, muss verhindern, dass es für sachfremde Zwecke missbraucht wird."

Meißner hatte bereits zuvor Stimmung gegen das Selbstbestimmungsgesetz gemacht, das von ihrer CDU grundsätzlich abgelehnt worden war (queer.de berichtete). Insbesondere nach der Änderung des Geschlechtseintrags von Neonazi Sven "Marla Svenja" Liebich gab es derartige Forderungen. Liebich, der seinen Geschlechtseintrag offensichtlich als Provokation geändert hatte, sitzt inzwischen in einem Männergefängnis seine Strafe ab (queer.de berichtete). (dpa/cw)

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