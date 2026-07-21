Mordanklage im Fall Ann Widdecombe

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Im Mordfall um die queerfeindliche Brexit-Politikerin Ann Widdecombe ist der zuvor als Tatverdächtiger geltende 28-jährige Brite wegen Mordes angeklagt worden. Der Mann aus der Grafschaft South Yorkshire werde an diesem Dienstag vor Gericht erscheinen, teilte der Crown Prosecution Service, die Anklagebehörde von England und Wales, mit.



"Die Ermittlungen der Polizei zu den Motiven des Angeklagten dauern an, darunter auch die Prüfung eines möglichen politischen oder terroristischen Hintergrunds", sagte der Chief Crown Prosecutor Frank Ferguson. "Wir werden die Polizei auch im weiteren Verlauf der Ermittlungen weiterhin unterstützen." Der Angeklagte habe das Recht auf ein faires Verfahren.



Die mutmaßliche Ermordung von Widdecombe hatte in Großbritannien enormes Aufsehen erregt. Die 78 Jahre alte Widdecombe war am vergangenen Donnerstag in ihrem Haus im Dartmoor in der Grafschaft Devon tot aufgefunden worden (queer.de berichtete). Ihre Leiche wies schwere Verletzungen auf. Daraufhin wurde eine Mordermittlung eingeleitet. Zuletzt übernahm die Anti-Terror-Polizei die Ermittelungen (queer.de berichtete).

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Großbritanniens queerfeindlichste Politikerin

Widdecombe war jahrelang Abgeordnete für die Konservativen im britischen Unterhaus und saß schließlich als überzeugte Befürworterin des EU-Austritts für die Brexit-Partei von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage als Abgeordnete im Europäischen Parlament. Später war sie Sprecherin der Nachfolgepartei Reform UK.



Die zum Katholizismus übergetretene Politikerin vertrat ultrakonservative Ansichten und galt lange Jahre als eine der queerfeindlichsten Stimmen in der britischen Politik. Als Tory-Abgeordnete zwischen 1987 und 2010 setzte sich unter anderem für die Beibehaltung des Homo-"Propaganda"-Gesetzes Section 28 ein oder sagte in Interviews, dass Homosexualität kein "gleichberechtigter Lebensstil" sein dürfe. 2019 meinte sie in einem Interview, dass Lesben und Schwule unter Umständen "geheilt" werden können (queer.de berichtete). Trans Menschen sprach Widdecombe das Recht auf Selbstbestimmung ab.

Auch im britischen Unterhaltungsfernsehen war die Befürworterin der Todesstrafe keine Unbekannte: So trat Widdecombe etwa bei "Celebrity Big Brother" auf. In der Sendung gab sie sich als freundliche Großmutter aus und verzichtete auf homophobe Ausbrüche. Am Ende wurde sie von den Zuschauer*innen auf den zweiten Platz gewählt  ausgerechnet hinter einer Dragqueen (queer.de berichtete). (cw/dpa)