Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58880

Symbolbild

Nordrhein-Westfalen unterstützt künftig eine landesweite Anlaufstelle für Regenbogen­familien. Die Landesregierung fördert die neue Landesfachstelle Regenbogen­familien in Trägerschaft des Queeren Netzwerks NRW in diesem Jahr erstmals mit 160.000 Euro, wie das Familienministerium am Montag mitteilte. Familienministerin Verena Schäffer (Grüne) hatte sich am 17. Juli vor Ort über die Arbeit der Fachstelle informiert.

Die Fachstelle soll queere Familien beraten und begleiten sowie Fachkräfte qualifizieren, die mit Familien arbeiten. Geplant sind unter anderem der Ausbau von Angeboten im ländlichen Raum, die Förderung neuer regionaler Netzwerke sowie Informationskampagnen und digitale Angebote.

"Mit der neuen Landesfachstelle schaffen wir eine starke Anlaufstelle, die Regenbogen­familien unterstützt, Fachkräfte vernetzt und dazu beiträgt, dass alle Familien mit Respekt und Wertschätzung behandelt werden", sagte Schäffer.

Elena Zondler, Referentin der Fachstelle, erklärte: "Wir freuen uns, dass wir uns als Landesfachstelle mit zusätzlichen Mitteln und mehr personellen Kapazitäten noch kraftvoller für Sichtbarkeit und gleiche Rechte für queere Eltern einsetzen können."

Nach Angaben des Ministeriums zeigt der aktuelle Familienbericht Nordrhein-Westfalen, dass Regenbogen­familien weiterhin mit Diskriminierung und mangelnder Sensibilität in Behörden, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen konfrontiert sind. Der Studie "Queer durch NRW" zufolge gaben zudem fast 50 Prozent der befragten LSBTIQ*-Eltern an, bei der Erfüllung ihres Kinderwunsches auf Hürden gestoßen zu sein (queer.de berichtete). (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Regenbogenfamilien
21.07.26 | Bonner bleibt Drogenbeauftragter
Trotz ähnlicher Situation wie bei Spahn: Streeck nicht auf CDU-Abschussliste
21.07.26 | Leih­mutter­schaft
Ethikrat-Chef kritisiert "Doppelmoral der Gesellschaft"
21.07.26 | Neue Insa-Umfrage
Leih­mutter­schaft: 41 Prozent halten Verbot für falsch
20.07.26 | Familie statt Fraktion
Das war Spahns politische Karriere: Abrupter Sturz eines Aufsteigers
20.07.26 | Debatte
Spielte Homophobie beim Spahn-Rückzug eine Rolle?
18.07.26 | Kommentar
Bigotterie kennt keine Dankbarkeit
-w-
Neu auf queer.de
Bonner bleibt Drogenbeauftragter
Trotz ähnlicher Situation wie bei Spahn: Streeck nicht auf CDU-Abschussliste
Nordrhein-Westfallen
Unbekannte fällen Metallmast mit Regenbogen­fahne in Espelkamp
160.000 Euro vom Land
Neue Landesfachstelle für Regenbogen­familien in NRW
Leih­mutter­schaft
Ethikrat-Chef kritisiert "Doppelmoral der Gesellschaft"
Großbritannien
Mordanklage im Fall Ann Widdecombe
Neue Insa-Umfrage
Leih­mutter­schaft: 41 Prozent halten Verbot für falsch
Gewinnspiel
Lee Cronin's The Mummy
Trans-Panik
Tennisspielerinnen müssen sich Geschlechtstest unterziehen