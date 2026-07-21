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Nordrhein-Westfallen

Unbekannte fällen Metallmast mit Regenbogen­fahne in Espelkamp

Bereits viermal zuvor wurde die Prideflagge vor der Aufbaugemeinschaft Espelkamp gestohlen oder zerstört. Beim fünften Angriff sägten Unbekannte nun den gesamten Mast ab. Der Geschäftsführer setzte eine Belohnung aus.


Die Aufbaugemeinschaft Espelkamp veröffentliche ein Bild des gefällten Mastes (Bild: Aufbaugemeinschaft Espelkamp)


Espelkamp

In der ostwestfälischen Stadt Espelkamp ist erneut eine Regenbogen­flagge zerstört worden  bereits zum fünften Mal. Wie die "Neue Westfälische" berichtete, sägten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag den Metallmast vor dem Sitz der Aufbaugemeinschaft Espelkamp ab und beschmierten die Fassade des Gebäudes mit der Parole "Kein Queer". Die Aufbaugemeinschaft Espelkamp ist mit über 3.000 Wohnungen der größte Vermieter im Kreis Minden-Lübbecke.

Der Geschäftsführer Sascha Golnik erstattete nach eigenen Angaben zum wiederholten Mal Anzeige bei der Polizei. Den Schriftzug an der Wand habe man umgehend übermalt, sagte er der Zeitung. Bereits viermal zuvor waren nach Angaben der Aufbaugemeinschaft Regenbogen­flaggen an dem Gebäude beschädigt oder gestohlen worden, auch am nahegelegenen Schloss Benkhausen sei eine Pridefahne zerstört worden.

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"Das beweist nur noch mehr, wie nötig solche Zeichen sind"

Golnik hatte die Aktion, mit der die Aufbaugemeinschaft im Rahmen des internationalen Pride-Monats Juni ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen wollte, über den Monat hinaus verlängert. Der Vorfall löste laut "Neue Westfälische" auch in sozialen Netzwerken Diskussionen aus, in denen Golnik teils feindseligen Kommentaren begegnete. Zur Zerstörungswut gegen die Flaggen sagte er der Zeitung: "Das beweist nur noch mehr, wie nötig solche Zeichen sind."

Das Thema beschäftigte laut Bericht auch die Kommunalpolitik: Die SPD/UA-Fraktion im Stadtrat beantragte, aus Solidarität mit der Aufbaugemeinschaft an städtischen Gebäuden ebenfalls Regenbogenflaggen zu hissen.

Golnik hat für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter*innen führen, eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Zeug*innen können sich bei der Polizei in Minden unter Telefon (0571) 88660 oder direkt bei der Aufbaugemeinschaft Espelkamp unter Telefon (05772) 5650 melden. (cw)

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Espelkamp
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