CSD Schlüchtern ruft dazu auf, schwarz zu tragen



Der Queer Main-Kinzig e.V. organisiert den CSD Schlüchtern (Bild: Queer Main-Kinzig e.V.)

Heute, 11:24h 2 Min.

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Die CSD-Organisator*­innen in der 15.000 Einwohner*­innen zählenden Stadt Schlüchtern im hessischen Main-Kinzig-Kreis rufen die Teilnehmenden der für den 1. August geplanten Pride-Demo dazu auf, "sich überwiegend in Schwarz zu kleiden". "Hinter dieser Entscheidung steckt keine Trauer  sondern Haltung, Stärke und eine klare politische Botschaft", erklärte der Verein Queer Main-Kinzig.



Schwarz habe in der queeren Community eine besondere Bedeutung: "Sie steht für Trauer um all jene, die durch Diskriminierung, Gewalt, HIV/AIDS oder Suizid verloren wurden. Sie steht für die Unsichtbarkeit, die queere Menschen in konservativen oder feindseligen Umgebungen täglich erleben  das Schweigen, das erzwungen wird, die Identität, die verleugnet werden muss. Schwarz ist zugleich eine Farbe der Würde und des Widerstands." Darüber hinaus nehme die Farbe Bezug auf das Schwarze Dreieck, das die Nazis als Kennzeichnung für "asoziale" Menschen verwendeten  darunter auch lesbische Frauen und geschlechtsnonkonforme Personen. "Das Tragen von Schwarz erinnert daran: Geschichte wiederholt sich, wenn Schweigen und Wegschauen überwiegen", so die Organisator*­innen.

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Schwarz soll auf angespannte gesellschaftliche Situation hinweisen

Grund für diese Symbolik sei die sich anspannende Situation: So hätten queerfeindliche Straftaten letztes Jahr einen Höchststand in Deutschland erreicht. Zudem gebe es mehr Diskriminierung im Alltag sowie Transfeindlichkeit und strukturelle Ausgrenzung.



"Der CSD Schlüchtern 2026 in bedeckter Farbe. Das ist kein Rückzug  das ist Fokus. Wir wollen aufzeigen was noch nicht erreicht ist. Wir wollen sichtbar machen, was noch immer im Dunkeln liegt", heißt es weiter. "Wir laden alle Menschen ein  ob queer oder alliiert  sich uns anzuschließen. Tragt Schwarz. Tragt Haltung. Tragt Demokratie."



Die CSD-Demo startet am 1. August (Samstag) um 14:00 Uhr am Untertor und führt durch die Stadt zum Stadtplatz. Dort soll ab 14:30 Uhr die zentrale Kundgebung mit politischem Programm stattfinden. Das Motto lautet: "Charakter, Stärke, Demokratie". Freilich muss nicht alles schwarz sein: "Einzelne Regenbogenakzente sind ausdrücklich willkommen  als Erinnerung daran, für welche Welt wir kämpfen." (dk)