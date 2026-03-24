"Denk-Ort für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt" verzögert sich

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Der "Denk-Ort sexuelle und geschlechtliche Vielfalt" soll an der Ecke Neuer Jungfernstieg und Lombardsbrücke entstehen (Bild: Studio Other Spaces -Sebastian ‒ Behmann und Olafur Eliasson)

Der geplante "Denk-Ort für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt" an der Hamburger Binnenalster, auch bekannt als "Pavillon der Stimmen", wird deutlich später fertig als geplant. Wie die Wochenzeitung "Die Zeit" berichtete, haben die Bauarbeiten am vorgesehenen Standort an der Ecke Lombardsbrücke/Neuer Jungfernstieg bislang nicht begonnen  obwohl die Kulturbehörde noch im vergangenen Jahr einen Baubeginn 2025 und eine Fertigstellung 2026 in Aussicht gestellt hatte.

Nach Angaben der Behörde handelt es sich bei dem vom Künstler Olafur Eliasson entworfenen Pavillon nicht nur um ein Kunstwerk, sondern um ein komplexes Bauprojekt im öffentlichen Raum. Erforderlich seien umfangreiche Abstimmungen mit verschiedenen Behörden und Fachstellen gewesen, etwa zu Genehmigungen, Denkmalschutz, Barrierefreiheit, Infrastruktur, Licht- und Tontechnik sowie zur Landschaftsplanung des Areals. Dies habe mehr Zeit in Anspruch genommen als zunächst angenommen, zitiert die "Zeit" eine Sprecherin der Kulturbehörde.

Mit der Verzögerung geht laut Bericht auch eine Kostensteigerung einher. Die Hamburgische Bürgerschaft hatte ursprünglich 414.000 Euro für Planung und Umsetzung des Denk-Orts bewilligt. Nach derzeitigem Stand werde das Projekt voraussichtlich fünf bis zehn Prozent teurer als kalkuliert, hieß es aus der Behörde  begründet mit allgemeinen Kostensteigerungen bei Bauprojekten. Die Mehrkosten trage die Kulturbehörde.

Als neuer Zeitplan gilt laut "Zeit" ein Baubeginn im kommenden Frühjahr, die Fertigstellung wird für den Frühsommer 2027 erwartet. Damit könnte der Pavillon möglicherweise rechtzeitig zur Hamburger Pride Week 2027 eröffnet werden. (cw)

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