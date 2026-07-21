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Hochzeit in Griechenland

Tennisprofi Darja Kassatkina und Eiskunstläuferin Natalja Sabijako heiraten

Die beiden früheren russischen Athletinnen Darja Kassatkina und Natalja Sabijako haben sich das Ja-Wort gegeben. Von ihrem homophoben Heimatland haben sie sich schon seit längerem verabschiedet.


Darja Kassatkina (li.) feiert die Hochzeit mit ihrer Freundin Natalja Sabijako (Bild: Instagram / Kassatkina)

Die russisch-australische Profi-Tennisspielerin Darja Kassatkina und die russisch-estnische Ex-Olympia-Eiskunstläuferin Natalja Sabijako haben nach einer mehrjährigen Beziehung geheiratet. Die Zeremonie fand vergangenen Mittwoch im Rahmen einer intimen Feier mit rund 40 Gästen am Wasser in der griechischen Hauptstadt Athen statt. Das Paar gab die Eheschließung kürzlich über die sozialen Medien bekannt.

Instagram | Eindrücke von der Hochzeit
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Kasatkina, die seit März 2025 für Australien startet und im Januar 2026 die australische Staatsbürgerschaft erhielt, hatte ihr Coming-out im Jahr 2022 (queer.de berichtete). Dabei outete sich auch ihre Freundin. Danach lebten beide wegen der Staatshomophobie in Russland im Exil. Beide hatten zudem den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine kritisiert, was in ihrem Heimatland zu Haftstrafen führen könnte.

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Da gleichgeschlechtliche Ehen in Griechenland seit Anfang 2024 rechtlich anerkannt sind, wählte das Paar Athen als Austragungsort für die Hochzeit. Unter den geladenen Gästen befanden sich unter anderem Tennisspielerinnen wie Mirra Andrejewa, Anastasia Pawljutschenkowa und Kamilla Rachimowa.

Darja Kassatkina ist derzeit noch immer im Tennis-Zirkus aktiv und liegt gegenwärtig auf Position 62 der WTA-Weltrangliste. Zuvor hatte sie es schon in die Top Ten geschafft  im Oktober 2022, kurz nach ihrem Coming-out, rangierte sie auf Platz acht.

Ihre Partnerin Natalja Sabijako feierte ihre größten Erfolge Ende der Zehnerjahre für Russland. Bei dem Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang gewann sie Silber im Teamwettbewerb, bei der Weltmeisterschaft konnte sie im Paarlauf eine Bronzemedaille ergattern. Heute lebt das Ehepaar gemeinsam im australischen Melbourne. Über ihren estnischen EU-Pass sowie als Ehepartnerin von Kasatkina kann sie  anders als russische Atheltinnen  problemlos visumsfreie Reisen mit der WTA-Tour unternehmen und in Australien leben. (cw)

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