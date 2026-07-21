Serien-Soundtrack "Heated Rivalry" erobert die Charts



Die Geschichte von Ilja Rosanow (Connor Storrie, li.) und Shane Hollander (Hudson Williams) kann man sich jetzt auch musikalisch unter der Dusche anhören (Bild: Sabrina Lantos /​ HBO)

Heute, 15:21h 3 Min.

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Ein Serien-Soundtrack in den Top Ten der US-Album-Charts, das gab es zuletzt vor mehr als zehn Jahren. Die Musik zur schwulen Eishockey-Serie "Heated Rivalry" stieg in den am Dienstag veröffentlichten Billboard 200 (Chartdatum 25. Juli) auf Platz acht ein. 41.000 Album-Einheiten kamen in der Woche bis zum 17. Juli in den USA zusammen, und zwar ausschließlich über Verkäufe, wie "Billboard" unter Berufung auf das Marktforschungsunternehmen Luminate berichtet.



Ausgelöst hat den Sprung die physische Veröffentlichung am 10. Juli. Digital war das Album bereits vorher erhältlich, doch erst CD und Vinyl brachten die Zahlen, die für die Chartplatzierung nötig waren. Neben dem achten Rang in den Billboard 200 führt der Soundtrack auch die Vinyl-Charts, die Verkaufscharts unabhängiger Plattenläden und die Soundtrack-Charts an. In den Top Album Sales landet er auf Platz zwei.



Auch hierzulande hat sich die Musik durchgesetzt. In den am vergangenen Freitag veröffentlichten Offiziellen Deutschen Charts steigt der Soundtrack auf Rang fünf ein. Ermittelt werden die Offiziellen Deutschen Charts von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie.

Vinyl-Bestwert des Jahres

Besonders deutlich fällt das Ergebnis bei der Schallplatte aus. 28.000 Exemplare setzten die beiden farbigen Vinyl-Varianten in der ersten Woche ab, so viele wie kein anderer Soundtrack im laufenden Jahr 2026. Wer zugegriffen hat, bekam mehr als Musik: Ausklappbare Poster und Liner Notes von Serienschöpfer Jacob Tierney liegen sowohl der Doppel-CD als auch dem Vinyl bei, dazu kommen bei der Platte zwei Sammelkarten.



Wie selten so ein Einstieg ist, zeigt der Blick zurück. Der bislang letzte Soundtrack einer TV-Serie, der direkt in den Top Ten der Billboard 200 landete, gehörte 2015 zur ersten Staffel der Fox-Serie "Empire", damals sogar auf Platz eins.

Techno trifft Singer-Songwriter

Verantwortlich für die Musik ist der kanadische Komponist Peter Peter, bürgerlich Peter Roy. Bekannt wurde er als Mitglied der Metal- und Alternative-Rock-Band Post-Scriptum, nach seinem Umzug nach Montreal folgten mehrere französischsprachige Alben, von denen einige für den Polaris Music Prize nominiert wurden. "Heated Rivalry" ist laut Mitteilung des Labels Milan Records/Sony Masterworks seine erste vollständige Originalmusik für eine Serie.



Über 30 Titel umfasst das Album, und die Spannbreite ist beträchtlich. Harte Elektronik in Stücken wie "Rivalry" und "Inferno" steht neben zurückgenommenen, von einer sanften Singer-Songwriter-Stimme getragenen Momenten wie "It's You" oder "Heartbeat III". Die vorab ausgekoppelten Singles "Rivalry" und "It's You" brachten es auf Social Media auf tausende Nutzer-Videos.

Zweite Staffel kommt



"Heated Rivalry" lief am 28. November 2025 beim kanadischen Streamingdienst Crave an und war noch am selben Tag in den USA bei HBO Max zu sehen. In Deutschland startete die Serie dieses Jahr am 6. Februar beim hierzulande neu gestarteten HBO Max. Connor Storrie und Hudson Williams spielen die Eishockeyprofis Ilya Rozanov und Shane Hollander, zwei Starspieler rivalisierender Teams der fiktiven Major League Hockey, die abseits des Eises eine geheime Beziehung führen. Vorlage ist die "Game Changers"-Romanreihe der kanadischen Autorin Rachel Reid.



Trotz kleinem Produktions- und Marketingbudget legte die Serie den weltweit erfolgreichsten Start einer Fremdproduktion bei HBO Max hin. Eine zweite Staffel ist bereits bestellt (queer.de berichtete). (spot/cw)