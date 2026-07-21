Wegen Spende an AfD: Möbel Höffner sagt CSD-Teilnahme nach Kritik ab



Höffner-Gründer und Inhaber Kurt Krieger hat mit einer großzügigen Spende die rechtsextreme AfD aufgepäppelt (Bild: IMAGO / Sabine Gudath)

Heute, 16:11h 3 Min.

3 Min.

Das große Einrichtungshaus Möbel Höffner wird am Samstag nicht mit einem eigenen Wagen am Berliner CSD teilnehmen. Das bestätigte das in Schönefeld bei Berlin ansässige Möbelunternehmen gegenüber dem "Tagesspiegel". Grund war Kritik an einer Spende von Höffner-Gründer und Inhaber Kurt Krieger an die rechtsextreme AfD.



Der 78-Jährige hatte bereits 2024 über Umwege 18.000 Euro an an die AfD gespendet, einen großen Teil an die Kreisverband Chemnitz. Ein weiterer Krieger-Manager spendete laut Medienberichten noch einmal die gleiche Summe an die Rechtsextremen. Dies wurde aber erst Anfang 2026 bekannt. Der (mögliche) Hintergrund: Krieger hatte 2023 das ehemalige Galeria-Kaufhof-Gebäude in der Chemnitzer Innenstadt gekauft. Anfang 2025 stimmte der Chemnitzer Stadtrat  maßgeblich auch mit den Stimmen der AfD-Fraktion  dafür, dort Teile der Stadtverwaltung als Mieter unterzubringen  ein für Krieger wirtschaftlich sehr attraktiver Deal.



Wegen dieser Unterstützung gab es Anfang des Jahres Boykottaufrufe gegen das Möbelhaus, das deutschlandweit 28 Einrichtungshäuser betreibt und jährlich mehr als zwei Milliarden Euro umsetzt. Krieger erklärte, er selbst habe keine rechtsextreme Gesinnung, es sei aber "nicht alles falsch", was die AfD sage. Trotz der Spende an die vom Verfassungsschutz beobachtete Partei beteuerte Krieger: "Mein Unternehmen ist politisch völlig neutral."

- Werbung -



CSD-Verein ließ Höffner-Wagen ursprünglich zu

Ursprünglich hatte der CSD-Verein in Berlin den Höffner-Wagen zugelassen, der erstmalig an der Pride-Demo teilgenommen hätte. Man habe auch von der AfD-Spende gewusst, wie der Vorstand gegenüber dem Szenemagazin "Siegessäule" erklärte. Bei der Entscheidung zur Zulassung habe man jedoch weitere Aspekte berücksichtigt, etwa "das langjährige Engagement des Unternehmens für die queere Community, unter anderem durch die Unterstützung von Veranstaltungen wie 'Künstler gegen Aids' und der 'Gay Night at the Zoo' sowie die Teilnahme an weiteren queeren Veranstaltungen". Zudem habe sich das Führungsteam des Unternehmens von der Spende des Höffner-Inhabers distanziert.



Das Unternehmen erklärte gegenüber dem "Tagesspiegel", man sage die Teilnahme ab, um nicht vom Kern des CSD, also "Vielfalt, Respekt, Gleichberechtigung und Zusammenhalt", abzulenken. Die Geschäftsführung betonte, man stehe weiterhin an der Seite der queeren Community. Den Rückzug bedaure man insbesondere für die engagierten Mitarbeitenden.

CSD schloss bereits queerfeindliche Partei aus

Queerfeindliche Kräfte werden eigentlich auf dem CSD nicht geduldet. So schloss der CSD-Verein etwa die für ihre Transfeindlichkeit berüchtigte Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) aus. Der CSD-Vorstand teilte bereits im Juni mit, dass die Teilnahme der Kleinpartei "nicht mit den Grundsätzen, Zielsetzungen und dem Selbstverständnis des Berliner CSD vereinbar" sei (queer.de berichtete).



Das diesjährige Motto des Berlin lautet übrigens: "Haltung ist hot". (cw)

