Wie Jens Spahn seine Karriere der eigenen Heteronormativität opferte

Von Stefan Etgeton

Heute, 17:18h 6 Min.

Heute, 17:18h 6 Min.

FÜR MÄNNER  Überzeugen ist unfruchtbar.

(Walter Benjamin, "Einbahnstraße")

Auch wenn in der öffentlichen Auseinandersetzung um die Causa Spahn das reichhaltige Reservoir homophober Klischees nur gelegentlich angezapft wurde, demonstrierte ausgerechnet der Abgeordnete Janosch Dahmen von Bündnis 90/Die Grünen, dass sie sich auch jenseits rechter Hetzportale weiterhin gewisser Beliebtheit erfreuen. Mit raunendem Unterton unterstellte er Spahn eine schwule Party-Connection mit dem Journalisten, in dessen Podcast er Rede und Antwort stand, und offenbarte damit doch mehr über eigene anti-hedonistische Phantasmen als über die Spielformen einer allerdings wirklich komplett missglückten Öffentlichkeitsarbeit.



Wem die berserkerhafte Rhetorik des begnadeten Polemikers Spahn im Ohr nachhallt, der musste der dabei zur Schau gestellten moralischen Zerknirschung, dem zelebrierten Leiden am Zwiespalt von Parteimoral und Lebensglück mit Argwohn begegnen. Nun soll man in die Herzen der Menschen keine Fenster setzen; darum verbieten sich Spekulationen über die innerfamiliären oder persönlichen Beweggründe für die Funke-Spahnsche Familienplanung. Das geht uns letztlich nichts an.



Kritischer Besinnung und Analyse bedarf indes der Diskurs um den "Fall Spahn" und die diesem zugrunde liegenden normativen Voreinstellungen. Dass die homosexuelle Lust ohne Zeugung zur biologischen Fortpflanzung auf eine Zeugung ohne Lust angewiesen ist, verletzt gleich zwei Tabus der modernen, heteronormativen Sexualordnung. Der Sex soll zumindest dem Potenzial nach der Generationenfolge dienen  das ist die klassisch katholische Ehemoral. Zum anderen  das ist dann ihre romantische Überhöhung  soll der Zeugungsakt sich in einem Setting vollziehen, aus dem heraus der daraus entstehende Nachwuchs sich als Kind der Lust und der Liebe konzeptualisieren lässt.

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Mutterschaftsenteignung mit Tradition



Stefan Etgeton ist Kulturwissenschaftler in Berlin und war von 1996 bis 2000 Bundesgeschäftsführer der Deutschen Aidshilfe (Bild: privat)

Der Bruch dieser beiden Verheißungen im Rahmen einer so genannten Leih­mutter­schaft fällt auf vormoderne Formen der Familienplanung zurück: Man denke an Hagar (1. Mose 16), die anstelle der Ehefrau Sarai Abrahams ersten Sohn Ismael zur Welt brachte; oder wie im Mittelalter die Ehefrauen höher gestellter Männer zwar deren legitime Nachkommen austrugen und gebaren, die weiteren mütterlichen Aufgaben dann aber einer Amme überließen. Insofern führt der Begriff "Leih­mutter­schaft" in die Irre; vielmehr geht es um Mutterschaftsenteignung, was sich ja auch in den Verzichtserklärungen ausdrückt, die die Gebärenden in der Regel zu unterschreiben haben. Das patriarchale Ideal wäre eine durch künstliche Gebärmutter und Brutkasten komplett dem Körper der Frauen enthobene Zeugung, Schwangerschaft und Geburt. Es nähme kaum Wunder, wenn in Spahns US-amerikanischem Buddy-Netzwerk einige seiner Tech-Bros derartige Visionen nicht schon ausbrüteten. Aber bleiben wir bei den Tatsachen.



Fakt ist: Was immer die innerfamiliären Beweggründe gewesen sein mögen, von dem in Deutschland legalen und akzeptierten Weg einer Adoption Abstand zu nehmen  das Ehepaar Funke-Spahn wollte ein "eigenes" Kind. Mit der Übertragung des Erbguts eines der Partner wird an die klassisch heterosexuelle Position des Erzeugers angeknüpft, die der Sicherung der Vaterschaft dient, welche unklar wäre, wollte man etwa die Spermien verschiedener Männer bei einer assistierten Reproduktion vermischen. Darum ist diese rein medizinisch denkbare Praxis rechtlich in den meisten Ländern untersagt  wir leben eben im Patriarchat, das noch immer getrieben ist von der Angst, die Vaterschaft könne unsicher sein. So wurde dann auch die biologische Erzeugerrolle von Daniel Funke gleich zu Beginn öffentlich zu Protokoll gegeben.



Dass nun Jens Spahn im Zuge der Kontroverse um seine Familienplanung sich nach der Niederkunft  wie sonst meistens die Mütter  aus seiner beruflich exponierten Position zurückzieht, entbehrt nicht einer gewissen heteronormativen Ironie. Das sagt allerdings nichts über die innerfamiliäre Arbeitsteilung des Paares aus. Die progressive Schadenfreude darüber, dass der ehemalige Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag diesen Posten opfern musste, weil er an einem eigentlich reaktionären Modell festhält, das Familie an Fortpflanzung und biologische Generationenfolge koppelt, ist fehl am Platze. Es mag sein, dass man so  wie Janosch Dahmen, der gewiss noch die eine oder andere gesundheitspolitische Rechnung mit Spahn offen hatte  sein oppositionelles Mütchen kühlen kann. Aber dabei gerät das eigentliche Problem, nämlich die Rolle der die Schwangerschaft und Geburt aus- und ertragenden Frau(en), aus dem Blick.

"Sogar im falschen Bedürfnis der Lebendigen regt sich etwas von Freiheit"

Meine Frage geht in eine andere Richtung: Ist der Wunsch, ein Kind in der eigenen biologischen Generationenfolge zu zeugen, derart unhinterfragbar, dass dafür alle Mittel gerechtfertigt sind  auch jene, die man aus guten Gründen, eben weil Menschen nie nur Mittel sein sollen, ablehnt? Mein Problem ist nicht die kritische Haltung Spahns zur "Leihmutterschaft", sondern das ethische Gewicht, das er und sein Partner ihrem Wunsch nach dem "eigenen" Kind zugemessen haben.



Spahn hat dabei im Podcast ein paar Tage nach dem ersten Social-Media-Post auf das "Leben" verwiesen, das eben manchmal mit den eigenen Werten in Kollision gerate. Und wer wäre ich, solche Konflikte zu leugnen? Gerade aus einer progressiven Perspektive ist Zurückhaltung geboten bei dem allzu raschen Urteil, das den Stab über die, sei's auch kitschigen, Sehnsüchte anderer bricht. Getragen von der Einsicht, dass es ein richtiges im falschen Leben nicht gebe, schrieb Theodor W. Adorno 1966: "Die lebendigen Menschen, noch die zurückgebliebensten und konventionell befangensten, haben ein Recht auf die Erfüllung ihrer sei's auch falschen Bedürfnisse. Setzt der Gedanke an das wahre, objektive Bedürfnis sich rücksichtslos über das subjektive hinweg, so schlägt er, wie von je die volonté générale gegen die volonté de tous, in brutale Unterdrückung um. Sogar im falschen Bedürfnis der Lebendigen regt sich etwas von Freiheit."



Warum eigentlich nicht Adoption?



Der für manch liberale Gemüter provozierende Gedanke, es könne so etwas wie "falsche Bedürfnisse" geben, öffnet den Raum für selbstkritische Reflexion. Welche Art von Freiheit regt sich in dem Wunsch, die familiäre Öffnung der eigenen Generation für eine neue von der Einbringung des eigenen Erbguts abhängig zu machen? Wie kann dieses Bedürfnis alle widerstreitenden ethischen Bedenken aus dem Feld schlagen? Was an der Adoption eines genetisch fremden Kindes hätte der Sehnsucht nach Elternschaft solchen Abbruch tun können, dass diese Option in der Priorisierung der Möglichkeiten hinter der Inanspruchnahme einer transatlantischen Schwangerschaft und Geburt zurücktreten musste?



Immerhin trägt Spahn für seine  aus meiner Sicht im Wortsinn fragwürdige  Abwägung nun einen sehr hohen Preis. Er ist gerechtfertigt, auch wenn sich jegliche Häme verbietet angesichts der ethischen Dilemmata, die dem konventionell befangenen Bedürfnis auf der einen und der moralischen Haltung auf der anderen Seite entspringen. Dabei geht es allerdings nicht um einen Konflikt zwischen dem individuellen Leben und einer allgemeinen Moral, wie Spahn suggeriert. Denn am Ende ist es ein Widerstreit zwischen zwei zutiefst konservativen Idealen, der den katholisch-münsterländischen Exponenten der Union in die Bredouille gebracht hat.



Progressive hätten vermutlich die genetische Generationenfolge auf die leichte Schulter genommen als Vorbehalte gegen die mögliche Ausbeutung einer Notlage bei der Gebärenden. Neben der Hoffnung, dass sie möglichst mit geringeren Blessuren davonkommt als Spahn, kann man ihm neben allem Glück der Welt nur wünschen, dass das Schicksal der "Mutter" sein Gewissen nicht beschweren möge. Das allerdings sind die Erwägungen des Herzens hinter den geschlossenen Fensterläden.