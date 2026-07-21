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CDU-Innenminister

Redmann setzt auf Patchwork-Familie statt Leihmutter

Brandenburgs schwuler CDU-Chef Jan Redmann hat für seine Tochter anders als Jens Spahn keine Leihmutterschaft gewählt, sondern lebt in einer Patchwork-Familie. Verurteilen will er Menschen, die sich für eine Leihmutter entscheiden, dennoch nicht.


Schwuler Spitzenpolitiker mit Kind: Jan Redmann (CDU) ist seit März 2026 Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident von Brandenburg (Bild: IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Brandenburgs CDU-Landesvorsitzender Jan Redmann hat im Unterschied zum ehemaligen Unionsfraktionschef im Bundestag, Jens Spahn, keine Leihmutter für seine heute zweijährige Tochter gewählt. Er habe sich zusammen mit seinem Partner bewusst für einen anderen Weg entschieden, sagte der 46-Jährige dem "Nordkurier". "Wir sind heute gemeinsam mit der Mutter unseres Kindes in der Situation einer Patchwork-Familie."

Er wisse, dass es sehr berechtigte ethische Bedenken gegen eine Leihmutterschaft gebe, "die ich gut nachvollziehen kann", so Redmann, der auch Innenminister ist. Das Thema Leihmutterschaft gehöre wie viele Fragen am Anfang und am Ende des menschlichen Lebens zu den großen und nicht einfach zu beantwortenden Themen. Er tue sich deswegen schwer "mit einer klaren Verurteilung von Menschen, die sich für die Leihmutterschaft entschieden haben", so Redmann.

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Coming-out im Januar 2023

Mit seiner Homosexualität geht Redmann offen um. Anfang Januar 2023 postete er etwa auf Facebook, dass er seit 18 Jahren mit seinem Mann Peter zusammen sei. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde dies aber erst durch einen Auftritt Redmanns bei einer queerpolitischen Veranstaltung in Potsdam im August 2024.

Der Illustrierten "Bunte" erzählte er kurz darauf in einem Interview, dass sein Vater anfangs "sehr daran zu kauen gehabt" habe, dass sein Sohn seine Homosexualität öffentlich gemacht habe. Inzwischen habe er aber die Sexualität seines Sohns akzeptiert. Sein Vorbild sei der frühere Erste Bürgermeister von Hamburg, Ole von Beust (CDU). Dieser habe ihm gezeigt, "dass man als schwuler Mann bürgerlich und selbstbewusst leben kann" (queer.de berichtete).

Im März hatte Redmann davon berichtet, dass er Vater einer 20 Monate alten Tochter ist.

Jens Spahn wurde von seiner Partei zum Rücktritt gedrängt

Spahn und sein Ehemann hatten sich dafür entschieden, ihr Kind von einer Leihmutter in den USA zur Welt bringen zu lassen (queer.de berichtete). In Deutschland sind Leihmutterschaften verboten. Nach heftiger Kritik an seinem Vorgehen war Spahn am vergangenen Samstag zurückgetreten (queer.de berichtete). (mize/dpa)

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