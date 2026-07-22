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Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36) hat über queerfeindliche Angriffe in seiner Jugend gesprochen. "Damals gab es Situationen, in denen mir die Hose runtergezogen wurde oder mir im Schwimmbad zwischen die Beine gefasst wurde", sagte der Musiker in einem "Stern"-Interview (Bezahlartikel). Dabei sei es darum gegangen, sein Geschlecht zu identifizieren. "Das war für mich fast normal, und aus Scham habe ich es oft niemandem erzählt", sagte er. Diesen Schmerz trage er bis heute in sich.



Heute könne er vor allem wegen seines Umfeldes in seiner Wahlheimat Los Angeles über jene Übergriffe sprechen, sagte der Musiker. "Weil ich ein anderes Selbstbewusstsein habe, das es mir ermöglicht, meinen Schmerz von damals einzuordnen. Vielleicht sogar zu vergessen."



Auch müsse er sich der Feindlichkeit gegenüber queeren Menschen mittlerweile im Alltag  etwa in der U-Bahn oder dem Supermarkt  nicht mehr aussetzen. "Ich kann heute mit meinen Haaren und meinen 'Penisschuhen' hier sitzen, weil ich weiß, dass ich mich wehren kann. Aber ich weiß, dass das für viele andere nicht die Realität ist."

"Das war keine behütete Kindheit"

Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz sind derzeit in Deutschland, weil die dritte Staffel ihrer Serie "Kaulitz & Kaulitz" veröffentlicht wird (queer.de berichtete). Nach der Premiere in Berlin heute Abend laufen die neuen Folgen ab morgen beim Streamingdienst Netflix. Darin sprechen sie auch über ihr Aufwachsen im Raum Magdeburg.



"Das war keine behütete Kindheit", sagte Bill der Deutschen Presse-Agentur. Das sei schon rough gewesen und auch von Angst, Hass und Gewalt geprägt gewesen. Diese Zeit habe sie aber auch zu den Menschen gemacht, die sie heute seien. In der Serie reisen die Zwillinge dann auch gemeinsam für ein Klassentreffen zurück in ihre frühere Heimat.



"Für mich war das sehr heilend", sagte Bill. "Ich mag nicht gerne so einen Groll mit mir rumtragen." Sie seien beide keine nachtragenden Menschen. Auch Tom sagte, das Klassentreffen sei einer der schönsten Momente im vergangenen Jahr gewesen. Die Zwillinge leben seit langem in den USA, Tom ist heute mit Moderatorin Heidi Klum ("Germany's Next Topmodel") verheiratet.

Liebe und Schmerz

Im "Stern"-Interview sprachen die Brüder auch über ihr sehr unterschiedliches Liebesleben. Bill Kaulitz gestand, dass sich Liebe für ihn lange nur dann echt anfühlte, wenn sie wehtat. "Ich bin so aufgewachsen", sagte der schwule Tokio-Hotel-Sänger. Schon als kleiner Junge habe er sich in das Unmögliche verliebt, meist in heterosexuelle Freunde, die längst eine Freundin hatten  nach dem Motto: Wenn er mich wirklich liebt, wird er sich für mich entscheiden. Sein Bruder Tom kommentierte trocken: "Und du hast zu viele dramatische Filme geschaut."



"Ich habe Schmerz und verletztes Ego oft mit dem Gefühl verwechselt, rasend verliebt zu sein", räumte Bill Kaulitz ein. Eine unkomplizierte Beziehung habe er nie geführt  keine, die öffentlich war, keine, in der zusammengelebt wurde. "Es war immer versteckt, ein Wegducken." Früher habe er selbst auf Privatsphäre gepocht, inzwischen stehe eher die Öffentlichkeit im Weg, da viele Partner nicht bereit seien, neben ihm im Rampenlicht zu stehen. Dennoch habe er die Hoffnung auf eine Partnerschaft nicht aufgegeben: "Ich glaube trotzdem noch an die Liebe."



Tom Kaulitz zog eine gegenteilige Bilanz: Er sei fast sein ganzes Leben in festen Beziehungen gewesen und habe Liebe nie mit Schmerz verbunden. Seit 2018 ist er mit Heidi Klum zusammen, seit 2019 verheiratet. "Bei Heidi und mir war es von Tag eins an schön", sagte er. Die Anziehung halte bis heute an, auch körperlich  seine Frau hatte zuletzt öffentlich von gemeinsamen "Trainingseinheiten" geschwärmt.



Wie sehr ihm eine eigene Beziehung fehlt, merke Bill Kaulitz besonders auf Hochzeiten, wenn er an den Single-Tisch gesetzt werde, während andere ihre Liebe feierten. Einen Partner suche er dennoch nicht krampfhaft: "Ein Partner wäre das i-Tüpfelchen in meinem Leben." (dpa/spot/mize)