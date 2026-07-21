Queerer Preis der Stadt Würzburg wird vergeben

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Bereits zum vierten Mal wird in diesem Jahr der mit 1.000 Euro dotierte Preis "Queer sein in Würzburg" vergeben. Der Preis wurde 2023 vom Stadtrat beschlossen, um das ehrenamtliche Engagement für die queere Community in Würzburg zu würdigen.



Die Organisation der Preisverleihung übernimmt das LSTBIQ*-Regenbogen­büro Unterfranken, das bei der Gleichstellungsstelle der Stadt angesiedelt ist. In den vergangenen Jahren wurden das Partykollektiv Prism, das WuF-Zentrum und Queer Pride Würzburg ausgezeichnet (queer.de berichtete).



Vereine, Initiativen und Einzelpersonen, die sich besonders für die queere Community engagieren oder innovative Projekte zu ihrer Stärkung in Würzburg umsetzen, können für den Preis nominiert werden. Vorschläge können ab sofort bis Sonntag, den 16. August 2026 per E-Mail an eingereicht werden. Neben dem Namen der Initiative, des Vereins oder der Person ist eine kurze Begründung erforderlich.



Die Entscheidung über die Preisvergabe trifft eine siebenköpfige Jury. Die Preisverleihung findet im Herbst statt. (cw