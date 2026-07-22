Botschafter Makejew: Ukraine steht hinter queerer Community

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Die ukrainische Botschaft in Deutschland hat der ukrainischen LGBTI-Community ihre Unterstützung zugesichert. Botschafter Oleksij Makejew richtete dazu ein Grußwort an die Teilnehmer*innen der ukrainischen "Pride-Kolonne" beim Berliner CSD, wie die Organisation Kwitne Queer e.V. mitteilte. Der Verein versteht sich als erste offiziell eingetragene Organisation ukrainischer LGBTI-Geflüchteter in Europa und ruft gemeinsam mit Partnerorganisationen zur Teilnahme am Hauptstadt-CSD am 25. Juli auf.



"Die Sichtbarkeit der ukrainischen queeren Community ist eine wichtige Voraussetzung für den Schutz ihrer Rechte, den Abbau von Vorurteilen und die Gestaltung einer Gesellschaft, in der jeder Mensch frei und in Würde leben kann", schrieb Makejew in seinem Grußwort. Die Botschaft bekenne sich uneingeschränkt zu den Werten der Menschenwürde, der Freiheit und der Menschenrechte.

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"Die Ukraine teilt die europäischen Werte uneingeschränkt, insbesondere im Hinblick auf den Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten, und setzt sich für eine gleichberechtigte und tolerante Behandlung aller Bürgerinnen und Bürger ein  unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Geschlechtsidentität oder anderen persönlichen Merkmalen", so der Botschafter weiter. Als Rechtsstaat und demokratisches Land trete sein Land "jeder Form von Diskriminierung entschieden entgegen".



Die queere Community könne "jederzeit auf die Unterstützung der Botschaft zählen"  auch bei der Förderung zivilgesellschaftlicher Initiativen und bei allen Ukrainer*innen, die sich "für Freiheit, Demokratie und die europäische Zukunft der Ukraine" einsetzten, schrieb Oleksij Makejew abschließend.

Frank Peter Wilde ist Ehrengast der "Pride-Kolonne"

Zu den Ehrengästen der ukrainischen "Pride-Kolonne" beim Berliner CSD zählen der Aktivist Frank Peter Wilde sowie Oleksandra Bienert, Vorstandsvorsitzende des CineMova Ukrainian Empowerment Network. Angekündigt haben ihre Teilnahme zudem Vertreter*innen von KyivPride und weiterer ukrainischer sowie deutsch-ukrainischer Organisationen.



Mitglieder von Kwitne Queer beim Berliner CSD 2025 (Bild: Kwitne Queer e.V.)

Beim CSD Berlin hat die ukrainische "Pride-Kolonne" den Startplatz 7. Treffpunkt ist am Samstag um 10 Uhr an der Ecke Leipziger Straße / Charlottenstraße. Der Demonstrationszug startet um 12 Uhr. "Wir laden alle herzlich ein, sich der ukrainischen Gruppe anzuschließen und gemeinsam zu zeigen: Die ukrainische LGBTIQ+-Community ist sichtbar, stark und ein unverzichtbarer Teil der europäischen Gesellschaft", erklärte das Team von Kwitne Queer. (cw)