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Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag eine Regenbogen­flagge von einem Wohnhaus in Springe (Region Hannover) abgerissen und gestohlen. Die Täter*­innen hinterließen einen handschriftlichen Drohbrief, teilte die Polizei mit. Eine 38-jährige Bewohnerin aus der Echternstraße hatte den Vorfall angezeigt.



Die Polizei wertet das Schreiben als Bedrohung. Darin werde eine Wiederholung der Tat angekündigt, sollte erneut eine Regenbogen­flagge aufgehängt werden. Ermittelt wird nun wegen Diebstahls und Bedrohung.



"Eine gestohlene Regenbogen­flagge kann schnell ersetzt werden, die Werte, für die sie steht, bleiben", kommentierte die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Springe, Stefanie Hoffmann, den Vorfall gegenüber der "Neuen Deister-Zeitung". Vielfalt, gegenseitiger Respekt und ein friedliches Miteinander seien Grundpfeiler der Stadtgemeinschaft. Sie werde sich weiter dafür einsetzen, dass Ausgrenzung und Einschüchterung das Zusammenleben in Springe nicht bestimmten, so Hoffmann.



Die Polizei Hannover bittet um Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer (0511) 109-5555. (cw)