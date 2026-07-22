Düsseldorf: 500 Menschen demonstrieren gegen transphobe Professorin



Studierende der HHU wehren sich gegen Transfeindlichkeit (Bild: IMAGO / Schöning)

Heute, 12:23h 2 Min.

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500 Studierende haben laut der "Rheinischen Post" (Bezahlartikel) am Dienstag an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) gegen die transfeindliche Vorlesung einer Psychologie-Professorin demonstriert. Dabei trugen sie Plakate mit Aufschriften wie "Protect Trans Kids" und "Kein Hörsaal für Hetze". Die Vorlesung und die Demonstration liefen laut Polizei friedlich und ohne größere Zwischenfälle ab.



In der Einladung zu der Vorlesung hatte die Professorin behauptet: "Trans-Ideologie ist wissenschaftlich nicht haltbar, verbreitet falsche Vorstellungen über die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und gefährdet diese Entwicklung. Das werde ich in dieser Vorlesung erklären." In der Vorlesung selbst bedauerte sie laut den Medienberichten die Zunahme an Trans-Diagnosen und Begleiterscheinungen wie ADHS oder Depressionen.



Die Demonstrierenden hielten dem entgegen, dass es keiner trans Person besser gehe, wenn man ihre Identität verleugne. Der WDR zitiert eine Teilnehmerin mit den Worten: "Es gibt keine Trans-Ideologie. Eine Ideologie ist ein Gedankengut. Trans Menschen existieren. Diese Sprache wird nur von gewissen Menschengruppen verwendet, die ganz klar gegen die Existenz von trans Menschen sprechen".

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Forderung nach sofortiger Entlassung fallengelassen

Ursprünglich hatten mehrere Gruppen die Entlassung der Professorin gefordert (queer.de berichtete). Nach Kritik rückte nun der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) von der Forderung ab: Die Universität solle aber die Aussagen der Professorin "hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Fundiertheit" prüfen. "Sollten dabei diskriminierende Aussagen festgestellt werden, sind personelle Konsequenzen zu ziehen".



Die Universität hatte ohnehin die Forderung der Studierenden zurückgewiesen: "So eine Entlassung auf Zuruf von einzelnen Gruppen wird es nicht und niemals geben", erklärte Uni-Pressesprecher Achim Zolke gegenüber dem WDR. Dabei verwies er auf die Wissenschaftsfreiheit: "Dazu gehört auch, unbequeme Positionen auszuhalten."



Selbst äußern will sich die Professorin in der Öffentlichkeit nicht: Sie lehnte "ein Gespräch mit dem WDR und anderen Pressevertretern" ab, heißt es im Bericht des Westdeutschen Rundfunks.



Konservative Medien versuchen unterdessen, die Forderung der Studierenden lächerlich zu machen und die Professorin als Opfer darzustellen. Der TV-Sender Welt berichtete etwa verharmlosend, die Professorin wolle lediglich "Transidentität kritisch hinterfragen". Der rechtspopulistische Magazin "Nius" warf den Studierenden vor, die Professorin "mit außerordentlicher Respektlosigkeit" zu behandeln. (cw)

