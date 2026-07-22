Thorsten Frei soll Nachfolger von Spahn als Fraktionschef werden

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Der derzeitige Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) soll Nachfolger von Jens Spahn (CDU) an der Spitze der Unionsbundestagsfraktion werden. Darauf verständigten sich die Chefs von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Unionskreisen erfuhr.



Vorangegangen waren zudem Gespräche in den Parteigremien der Union und in der Bundestagsfraktion. Merz hatte nach Spahns Rückzug angekündigt, in Abstimmung mit der Schwesterpartei "relativ bald" einen Personalvorschlag zu machen. Offiziell ins Amt kommt der Nachfolger erst durch Wahl in der Fraktion, die dafür am kommenden Mittwoch in Berlin zu einer Sondersitzung zusammenkommen soll. Dem Vernehmen nach soll dann auch erst in der kommenden Woche die Nachfolge von Frei verkündet werden. Unklar ist bisher, ob es neben der Nachbesetzung im Kanzleramt auch noch zu weiteren Änderungen im Kabinett kommen wird.



Spahn war am Wochenende nach wachsendem parteiinternem Druck von seinem Amt zurückgetreten (queer.de berichtete). Er und sein Mann Daniel Funke hatten wenige Tage zuvor bekanntgegeben, mit Hilfe einer Leihmutter in den USA Eltern geworden zu sein. Das wurde kritisiert, weil Leihmutterschaft in Deutschland verboten ist und sich Spahns Partei klar gegen eine Legalisierung ausspricht. Er selbst hatte das in der Vergangenheit auch getan.

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Frei ist Gegner von LGBTI-Rechten

Thorsten Frei, der auch stellvertretender Landesvorsitzender der CDU Baden-Württemberg ist, gilt bei queeren Rechten als Bremser: 2017 stimmte er etwa  anders als Spahn  gegen die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht. Damals votierten drei Viertel der Unionsabgeordneten für die Beibehaltung des Ehe-Verbots (queer.de berichtete).



Auch den Schutz von queeren Menschen im Grundgesetz lehnt Frei ab (queer.de berichtete). Zudem bezeichnete er das Selbstbestimmungsgesetz der Ampel-Regierung als ideologisch motiviert (queer.de berichtete). (dpa/cw)