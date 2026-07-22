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"Surprise Support Act"

Sarah Connor performt beim CSD Berlin  ohne Gage

Sarah Connor findet, dass die queere Community der "hetero-monogamen Welt meilenweit voraus" sei. Am Samstag tritt die "Vincent"-Sängerin bei der Abschlusskundgebung zum Berliner CSD auf.


Archivbild: Sarah Connor bei einem Auftritt im Jahr 2023 (Bild: Sven Mandel / wikipedia)

Die Sängerin Sarah Connor tritt als Überraschungsgast bei der Abschlusskundgebung des Berliner CSD auf. Das teilte die Veranstalter*innen am Mittwoch mit. Connor werde am Samstagabend, dem 25. Juli, auf der Hauptbühne am Brandenburger Tor als "Surprise Support Act" auftreten.

Connor gilt spätestens seit ihrem 2019 veröffentlichten Song "Vincent" als Symbolfigur für queere Themen (queer.de berichtete). Das Lied, das die Geschichte eines Jugendlichen erzählt, der seine Homosexualität entdeckt, habe wegen seiner expliziten Schilderungen als umstritten gegolten, erklärte der Berliner CSD e.V. in seiner Pressemitteilung. Zugleich habe es vielen Menschen im Coming-out "Hoffnung gegeben".

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CSD-Verein: Connor ist "Ikone der queeren Community"

Der queeren Community bringe sie große Bewunderung entgegen, sagte Connor im vergangenen Jahr der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe viele queere Freund*innen und hole sich in Beziehungsfragen oft Rat bei schwulen Bekannten. Die queere Community sei der "hetero-monogamen Welt meilenweit voraus"  vor allem bei Gelassenheit, Kommunikation und Offenheit (queer.de berichtete).

CSD-Vorstand Marcel Voges dankte Connor für ihren Auftritt ohne Gage: "Sarah Connor ist seit vielen Jahren eine Ikone der queeren Community und wird von vielen Menschen wegen ihrer Offenheit und ihres aktiven Supports gefeiert und verehrt. Und auch wir als Berliner CSD e. V. fühlen uns geehrt, dass Sarah ohne Gage für unsere Community am Brandenburger Tor performt."

Connor selbst betonte die besondere Bedeutung des Auftritts: "Die queere Community hat mich immer unterstützt. Nachdem es in den letzten Jahren nie mit meinem Tourplan vereinbar war, freue ich mich riesig, dass es nun klappt, denn es ist ein ganz besonderer Moment für meinen Vincent und mich, endlich mit euch am Brandenburger Tor feiern zu können!" (cw)

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