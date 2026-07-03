Musical "Tina" löst im Frühjahr "Zurück in die Zukunft" ab

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Mit "Tina  Das Tina Turner Musical" kehrt ein Publikumsliebling nach Hamburg zurück (Bild: Morris Mac Matzen)

Das Musical "Zurück in die Zukunft" beendet seine Zeitreise in Hamburg im Februar 2027  kurz darauf kehrt "Tina" in das Stage Operettenhaus zurück. Der Vorverkauf für das Musical über den Lebensweg der Sängerin Tina Turner beginne in Kürze, teilte Stage Entertainment mit. Ein genaues Datum für die erste Aufführung wurde zunächst nicht genannt.



Welthits wie "What's Love Got To Do With It", "Proud Mary", "Private Dancer" und "The Best" erwarten die Zuschauer*­innen. In Deutschland sahen das Musical den Angaben zufolge bereits von 2019 bis 2024 über eine Million Menschen in Hamburg und Stuttgart.



Tina Turner (1939-2023) prägte mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrer energiegeladenen Bühnenpräsenz über Jahrzehnte eine ganze Ära. Mit mehr als 180 Millionen verkauften Tonträgern zählt sie bis heute zu den erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten.



Die 80er-Jahre-Science-Fiction-Komödie "Zurück in die Zukunft" spielt ihre Dernière am 14. Februar 2027  knapp ein Jahr nach der Deutschlandpremiere im Stage Operettenhaus an der Reeperbahn. (cw/dpa)