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Nach Spahn-Rücktritt

LSU-Chef Sönke Siegmann will über Teillegalisierung von Leih­mutter­schaft sprechen

In die Debatte um Leihmutterschaft gibt es innerhalb der Union Bewegung: Sönke Siegmann zeigt sich offen, zumindest altruistische Leihmutterschaften zu erlauben.


LSU-Chef Sönke Siegmann würde gerne das Thema Leih­mutter­schaft auf die Tagesordnung setzen (Bild: Facebook / Sönke Siegmann)

Sönke Siegmann, der Bundesvorsitzende der Lesben und Schwulen in der Union (LSU), hat sich in einem "taz"-Interview dafür ausgesprochen, über eine Legalisierung von altruistischer Leihmutterschaft nachzudenken. Zwar sei kommerzielle Leihmutterschaft wie in den USA für ihn und die LSU ausgeschlossen. "Daran ist erst einmal nicht zu rütteln. Aber wir müssen einen Weg finden, uns mit allen Lebensrealitäten zu beschäftigen", so Siegmann.

"Wenn ein Paar, egal ob gleichgeschlechtlich oder nicht, eine Freundin hat, die sagt: Ich habe euch lieb und ich freue mich, wenn ihr ein Kind bekommt, und würde es für euch austragen, warum dann das nicht auch ermöglichen?", fragte er. "Die Debatte ist nicht nur schwarz und weiß. Über alle Möglichkeiten kann und muss diskutiert werden können  unabhängig vom persönlichen Standpunkt. Das betrifft auch Familienmodelle mit mehreren Eltern." Bislang hatte nur die FDP die Forderung aufgestellt, diese nichtkommerzielle Leihmutterschaft in Deutschland zu legalisieren (queer.de berichtete).

Derzeit ist Leihmutterschaft in Deutschland pauschal verboten. Leihmutterschaften, die im Ausland beauftragt werden, sind hingegen legal. Eine derartige Leihmutterschaft war dem schwulen CDU-Politiker Jens Spahn zum Verhängnis geworden: Er musste deshalb am Samstag vom mächtigen Posten des Unionsfraktionschefs zurücktreten (queer.de berichtete).

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CDU hat erst im Februar Beibehaltung von Totalverbot beschlossen

Spahns Partei hatte erst im Februar bei ihrem Bundesparteitag in Stuttgart einen Beschluss gefasst, wonach das generelle Verbot im Inland aufrechterhalten werden soll: "Angesichts ethischer, rechtlicher und praktischer Bedenken gegenüber Leihmutterschaft bekräftigt die CDU Deutschlands ihre Forderung, Leihmutterschaft  auch in altruistischen Modellen  in Deutschland weiterhin zu verbieten, um Missbrauch, Ausbeutung und gesundheitliche Risiken zu verhindern." Diesen Beschluss stellt der LSU-Chef nur fünf Monate später wieder in Frage.

Siegmann äußerte Verständnis für den Rückzug Spahns: "Er war politisch gegen Leihmutterschaften, hat sich privat aber anders entschieden", sagte er. Spahn hätte beim Parteitag sagen können, "dass es zu diesem Thema unterschiedliche Sichtweisen geben kann und dass sich bei ihm da etwas verändert hat. Das hat er nicht getan", so Siegmann weiter.

Außerdem kritisierte der LSU-Chef das deutsche Abstammungsrecht, wonach bei einem Frauen-Paar die Partnerin der gebärenden Frau das gemeinsame Kind erst adoptieren muss  bei heterosexuellen Ehepaaren ist das nicht nötig, selbst wenn der Ehemann nicht der leibliche Vater des Kindes ist. Eine Reform des Abstammungsrechts steht noch aus  Schwarz-Rot hatte sogar 2020 versucht, die Regelung für lesbische Frauen mit einer Zwangsberatung noch zu verschärfen, scheiterte aber am Bundesrat (queer.de berichtete). (cw)

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