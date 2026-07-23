

Die Bundes­regierung streicht alle Mittel bei der Förderung von queeren Jugendlichen durch das Jugendnetzwerk Lambda (Bild: freepik.com

Heute, 13:16h 3 Min.

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Das Bundesfamilienministerium der umstrittenen Ministerin Karin Prien (CDU) hat die Kürzung beim Jugendnetzwerk Lambda auf eine schriftliche Frage des Linkenabgeordneten Maik Brückner begründet. "Angesichts der erforderlichen Haushaltskonsolidierung ist die Bundesregierung gehalten, die verfügbaren Haushaltsmittel zu konzentrieren und ihre Förderaktivitäten zu bündeln, sodass auch langjährige Förderungen auf der Basis von Rahmenverträgen geprüft werden müssen", heißt es in einer Antwort von Staatsministerin Mareike Wulf (CDU).



Damit sei aber "ausdrücklich keine Abkehr von der Unterstützung von Jugendarbeit für und mit homosexuellen, trans- und intergeschlechtlichen sowie non-binären Jugendlichen und ihren spezifischen Anliegen und Bedürfnissen verbunden", heißt es weiter. "Mittlerweile sind die Belange geschlechtlicher und sexueller Vielfalt bei Jugendlichen in der Breite der Jugendverbände verankert. Hierdurch werden Jugendliche zielgerichtet unterstützt." Dem Jugendnetzwerk Lambda stehe es offen, "weiter für diese Themen und Angebote einzutreten und dafür Fördermittel aus dem Kinder- und Jugendplan zu beantragen".

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Brückner: "Die Bundesregierung kann nicht mit Geld umgehen"

Fragesteller Brückner, der queerpolitische Sprecher der Linksfraktion, ist sichtlich ungehalten über diese Reaktion: "Die Bundesregierung kann nicht mit Geld umgehen und die queere Jugendarbeit bekommt die Quittung dafür", kritisierte der Abgeordnete aus Niedersachsen. "Der Bundesregierung sind die queeren Communities bekanntermaßen scheißegal und deshalb steht ein Projekt wie Lambda ganz oben auf der Abschussliste."



Brückner kritisierte insbesondere: "Der Hinweis, Lambda könne sich ja weiter für seine Ziele engagieren und die Belange queerer Jugendlicher seien in der Verbandsarbeit ohnehin breit verankert, ist zynisch, boshaft und entbehrt jeder Sachkenntnis. Viele Jugendverbände haben sich inzwischen mit Lambda solidarisiert, denn Lambdas Arbeit ist wichtiger denn je!"

Das Jugendnetzwerk Lambda e.V. ist der einzige bundesweite, gemeinnützige Jugendverband in Deutschland, der sich speziell für queere Jugendliche und junge Erwachsene einsetzt. Es wurde 1990 im damaligen Ostberlin gegründet. Seit 2018 besteht für die Förderung eine Rahmenvereinbarung mit dem Familienministerium, die die finanzielle Grundlage der bundesweiten Jugendverbandsarbeit bildet.



Das Jugendnetzwerk wies nach Bekanntwerden der Mittelstreichung darauf hin, dass man zuletzt mehr Beratungsanfragen von queeren Jugendlichen in akuten Krisen erhalten habe. Von der Streichung besonders betroffen seien ländliche und strukturschwache Regionen, in denen es keine dauerhaften Angebote vor Ort gibt.



In den letzten Jahren hatte die rechtsextreme AfD immer wieder die Streichung der Förderung von Lambda gefordert. Die rechtsextreme Partei warf dem Verband unter anderem vor, Jugendliche mit Themen wie "Fetisch" zu konfrontieren. (cw)