Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58915

Ministerin begründet Kürzung bei Lambda

"Der Bundes­regierung sind die queeren Communities bekanntermaßen scheißegal"

Das CDU-geführte Familienministerium hat die Kürzung von queerer Jugendarbeit beim Netzwerk Lambda mit der "erforderlichen Haushaltskonsolidierung" verteidigt. Für die Linke ist die Begründung nicht nachvollziehbar.


Die Bundes­regierung streicht alle Mittel bei der Förderung von queeren Jugendlichen durch das Jugendnetzwerk Lambda (Bild: freepik.com)

Das Bundesfamilienministerium der umstrittenen Ministerin Karin Prien (CDU) hat die Kürzung beim Jugendnetzwerk Lambda auf eine schriftliche Frage des Linkenabgeordneten Maik Brückner begründet. "Angesichts der erforderlichen Haushaltskonsolidierung ist die Bundesregierung gehalten, die verfügbaren Haushaltsmittel zu konzentrieren und ihre Förderaktivitäten zu bündeln, sodass auch langjährige Förderungen auf der Basis von Rahmenverträgen geprüft werden müssen", heißt es in einer Antwort von Staatsministerin Mareike Wulf (CDU).

Damit sei aber "ausdrücklich keine Abkehr von der Unterstützung von Jugendarbeit für und mit homosexuellen, trans- und intergeschlechtlichen sowie non-binären Jugendlichen und ihren spezifischen Anliegen und Bedürfnissen verbunden", heißt es weiter. "Mittlerweile sind die Belange geschlechtlicher und sexueller Vielfalt bei Jugendlichen in der Breite der Jugendverbände verankert. Hierdurch werden Jugendliche zielgerichtet unterstützt." Dem Jugendnetzwerk Lambda stehe es offen, "weiter für diese Themen und Angebote einzutreten und dafür Fördermittel aus dem Kinder- und Jugendplan zu beantragen".

- Werbung -

Brückner: "Die Bundesregierung kann nicht mit Geld umgehen"

Fragesteller Brückner, der queerpolitische Sprecher der Linksfraktion, ist sichtlich ungehalten über diese Reaktion: "Die Bundesregierung kann nicht mit Geld umgehen und die queere Jugendarbeit bekommt die Quittung dafür", kritisierte der Abgeordnete aus Niedersachsen. "Der Bundesregierung sind die queeren Communities bekanntermaßen scheißegal und deshalb steht ein Projekt wie Lambda ganz oben auf der Abschussliste."

Brückner kritisierte insbesondere: "Der Hinweis, Lambda könne sich ja weiter für seine Ziele engagieren und die Belange queerer Jugendlicher seien in der Verbandsarbeit ohnehin breit verankert, ist zynisch, boshaft und entbehrt jeder Sachkenntnis. Viele Jugendverbände haben sich inzwischen mit Lambda solidarisiert, denn Lambdas Arbeit ist wichtiger denn je!"

Das Jugendnetzwerk Lambda e.V. ist der einzige bundesweite, gemeinnützige Jugendverband in Deutschland, der sich speziell für queere Jugendliche und junge Erwachsene einsetzt. Es wurde 1990 im damaligen Ostberlin gegründet. Seit 2018 besteht für die Förderung eine Rahmenvereinbarung mit dem Familienministerium, die die finanzielle Grundlage der bundesweiten Jugendverbandsarbeit bildet.

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Das Jugendnetzwerk wies nach Bekanntwerden der Mittelstreichung darauf hin, dass man zuletzt mehr Beratungsanfragen von queeren Jugendlichen in akuten Krisen erhalten habe. Von der Streichung besonders betroffen seien ländliche und strukturschwache Regionen, in denen es keine dauerhaften Angebote vor Ort gibt.

In den letzten Jahren hatte die rechtsextreme AfD immer wieder die Streichung der Förderung von Lambda gefordert. Die rechtsextreme Partei warf dem Verband unter anderem vor, Jugendliche mit Themen wie "Fetisch" zu konfrontieren. (cw)

Links zum Thema:
» Homepage Jugendnetzwerk Lambda

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Queer-Kollekte
  • Bis 31. Juli braucht queer.de 200 neue regelmäßige Unterstützer*innen. Bislang haben wir 193 gewonnen - inklusive 19 Aufstockungen. Außerdem bedanken wir uns für 148 einmalige Spenden.

    Neue Abos: 193/200
    96,5%
    Stand 23.07.26, 12:00h
  • Unterstütze queer.de »
-w-

Schwerpunkt Karin Prien
14.07.26 | Familienministerium kommt Forderung der AfD nach
Prien streicht Förderung für queeres Jugendnetzwerk Lambda
01.07.26 | Strengere Vorgaben
"Demokratie leben!": Prien bezieht Verfassungsschutz mit ein
02.05.26 | Kommentar
Allergisch gegen queer
29.04.26 | "Kein Verständnis" für Kulturkampf
Karin Prien geht jetzt auch auf die Queer­beauftragte los
29.04.26 | Bundesfamilienministerin
Karin Prien: "Ich bin allergisch gegen Identitätspolitik"
20.04.26 | Bundespläne
SPD-Fraktion warnt vor Kürzung bei Demokratie-Projekten
-w-
Neu auf queer.de
Länderkammer
Bundesrat hisst Regenbogen­flagge zum Berliner CSD
Abstimmungen
US-Kongress: Gegen Trans-Verbot im Militär, aber für Trans-Verbot im Sport
Staatsschutz ermittelt
Cottbus: Keine heiße Spur nach Brandanschlag auf "Zelle 79"
Fahndungserfolg
Stuttgarter Polizei ermittelt gegen fünf mutmaßliche Cruising-Schläger
Ministerin begründet Kürzung bei Lambda
"Der Bundes­regierung sind die queeren Communities bekanntermaßen scheißegal"
Nach Spahn-Rücktritt
LSU-Chef Sönke Siegmann will über Teillegalisierung von Leih­mutter­schaft sprechen
Hamburg
Musical "Tina" löst im Frühjahr "Zurück in die Zukunft" ab
Bild des Tages
Candy Crash mit Baby bei "Kaulitz & Kaulitz"-Premiere