Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58916

Fahndungserfolg

Stuttgarter Polizei ermittelt gegen fünf mutmaßliche Cruising-Schläger

Fünf Männer sollen aus Schwulenhass Cruiser in der Region Stuttgart attackiert haben. Die Polizei gab jetzt bekannt, dass sie die Wohnungen der Verdächtigen durchsucht habe.


Die Verdächtigen sollen unter anderem Schwule an beliebten Cruising-Orten an der Autobahn attackiert haben (Bild: IMAGO / Fotostand)


Stuttgart

Der polizeiliche Staatsschutz hat am Mittwochmorgen die Wohnungen von fünf Männern im Alter zwischen 20 und 45 Jahren in und um Stuttgart durchsucht. Die Verdächtigen sollen offenbar aus Homophobie schwule Männer angegriffen haben. Die Attacken richteten sich demnach gegen "mutmaßliche Angehörige der Cruising-Szene" im Stuttgarter Stadtbezirk Degerloch sowie an zwei Autobahnparkplätzen entlang der A81.

Die fünf Tatverdächtigen sollen mit Quads, also motorradähnliches Kraftfahrzeug mit vier Rädern, zwischen Juni 2025 und April 2026 mehrfach Cruising-Orte aufgesucht und dort Männer mit Feuerlöschern besprüht und geschlagen haben. Hierbei erlitten nach Polizeiangaben zehn Männer Verletzungen in Form von Hämatomen und Atemwegsreizungen.

- Werbung -

Polizei findet Beweismaterial

Gemeinsame Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizeipräsidien Ludwigsburg und Stuttgart führten auf die Spur der fünf Tatverdächtigen. Auch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg wurde bereits im Vorfeld eingebunden. Bei der Durchsuchung durch Beamt*innen des Staatsschutzes, bei der auch Beschäftigte des Polizeipräsidiums Einsatz beteiligt waren, trafen die Polizeikräfte vier der Tatverdächtigen an. Die Polizist*innen hätten umfangreiches Beweismaterial gefunden, das nun ausgewertet werden müsse.

Die Ermittlungen dauerten derzeit noch an. Die Beamt*innen setzten die vier Verdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

Polizei bittet weitere Opfer, sich zu melden

Die Polizei geht davon aus, dass viele der Opfer aus Scham keine Anzeige erstattet hätten, und vermutet eine hohe Dunkelziffer an Taten. Zeug*innen und insbesondere weitere Geschädigte werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer (0711) 89905778 bei der Kriminalpolizei Stuttgart zu melden.

In Deutschland kommt es immer wieder zu Übergriffen gegen cruisende Männer. Zuletzt gab es etwa gezielte Übergriffe auf schwule Männer beim Cruisen im Berliner Volkspark Friedrichshain (queer.de berichtete). (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit

Stuttgart
-w-

Top-Links (Anzeige)
Queer-Kollekte
  • Bis 31. Juli braucht queer.de 200 neue regelmäßige Unterstützer*innen. Bislang haben wir 193 gewonnen - inklusive 19 Aufstockungen. Außerdem bedanken wir uns für 148 einmalige Spenden.

    Neue Abos: 193/200
    96,5%
    Stand 23.07.26, 12:00h
  • Unterstütze queer.de »
-w-

Schwerpunkt Cruising- und Klappensex
01.07.26 | Queerfilmnacht
Schwule Repräsentation vom Feinsten
24.06.26 | Video des Tages
Schwules Cruising als poetischer Akt
17.06.26 | Berlin
Queer­beauftragter Pantisano: "Belästigungen durch Cruising kein auffälliges Problem"
10.06.26 | Berlin
Bildungssenatorin will gegen schwules Cruising vorgehen
03.06.26 | Berlin
Wieder Gruppenangriff auf Cruiser im Volkspark Friedrichshain
22.04.26 | Video des Tages
Beim Cruisen geht es um mehr als nur Sex
-w-
Neu auf queer.de
Länderkammer
Bundesrat hisst Regenbogen­flagge zum Berliner CSD
Abstimmungen
US-Kongress: Gegen Trans-Verbot im Militär, aber für Trans-Verbot im Sport
Staatsschutz ermittelt
Cottbus: Keine heiße Spur nach Brandanschlag auf "Zelle 79"
Fahndungserfolg
Stuttgarter Polizei ermittelt gegen fünf mutmaßliche Cruising-Schläger
Ministerin begründet Kürzung bei Lambda
"Der Bundes­regierung sind die queeren Communities bekanntermaßen scheißegal"
Nach Spahn-Rücktritt
LSU-Chef Sönke Siegmann will über Teillegalisierung von Leih­mutter­schaft sprechen
Hamburg
Musical "Tina" löst im Frühjahr "Zurück in die Zukunft" ab
Bild des Tages
Candy Crash mit Baby bei "Kaulitz & Kaulitz"-Premiere