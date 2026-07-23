Stuttgarter Polizei ermittelt gegen fünf mutmaßliche Cruising-Schläger



Die Verdächtigen sollen unter anderem Schwule an beliebten Cruising-Orten an der Autobahn attackiert haben (Bild: IMAGO / Fotostand)

Heute, 13:45h 2 Min.

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Der polizeiliche Staatsschutz hat am Mittwochmorgen die Wohnungen von fünf Männern im Alter zwischen 20 und 45 Jahren in und um Stuttgart durchsucht. Die Verdächtigen sollen offenbar aus Homophobie schwule Männer angegriffen haben. Die Attacken richteten sich demnach gegen "mutmaßliche Angehörige der Cruising-Szene" im Stuttgarter Stadtbezirk Degerloch sowie an zwei Autobahnparkplätzen entlang der A81.



Die fünf Tatverdächtigen sollen mit Quads, also motorradähnliches Kraftfahrzeug mit vier Rädern, zwischen Juni 2025 und April 2026 mehrfach Cruising-Orte aufgesucht und dort Männer mit Feuerlöschern besprüht und geschlagen haben. Hierbei erlitten nach Polizeiangaben zehn Männer Verletzungen in Form von Hämatomen und Atemwegsreizungen.

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Polizei findet Beweismaterial

Gemeinsame Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizeipräsidien Ludwigsburg und Stuttgart führten auf die Spur der fünf Tatverdächtigen. Auch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg wurde bereits im Vorfeld eingebunden. Bei der Durchsuchung durch Beamt*innen des Staatsschutzes, bei der auch Beschäftigte des Polizeipräsidiums Einsatz beteiligt waren, trafen die Polizeikräfte vier der Tatverdächtigen an. Die Polizist*innen hätten umfangreiches Beweismaterial gefunden, das nun ausgewertet werden müsse.



Die Ermittlungen dauerten derzeit noch an. Die Beamt*innen setzten die vier Verdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

Polizei bittet weitere Opfer, sich zu melden

Die Polizei geht davon aus, dass viele der Opfer aus Scham keine Anzeige erstattet hätten, und vermutet eine hohe Dunkelziffer an Taten. Zeug*innen und insbesondere weitere Geschädigte werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer (0711) 89905778 bei der Kriminalpolizei Stuttgart zu melden.



In Deutschland kommt es immer wieder zu Übergriffen gegen cruisende Männer. Zuletzt gab es etwa gezielte Übergriffe auf schwule Männer beim Cruisen im Berliner Volkspark Friedrichshain (queer.de berichtete). (cw)