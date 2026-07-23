Cottbus: Keine heiße Spur nach Brandanschlag auf "Zelle 79"

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Wohnprojekt "Zelle 79" in Cottbus (Bild: Zelle 79)

Drei Wochen nach den mutmaßlichen Angriffen mit Molotow-Cocktails auf ein alternatives Wohnprojekt in Cottbus sind die Verantwortlichen bisher nicht gefasst. "Wir haben noch keine konkreten Täter ermittelt", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Cottbus. Dabei gehe es um den Verdacht der versuchten schweren Brandstiftung. Anfang Juli waren Brandsätze auf das alternative Wohnprojekt "Zelle 79" in Cottbus geworfen worden (queer.de berichtete). An dem Haus hing zum Zeitpunkt der Tat eine große Regenbogen­fahne anlässlich des Pride Month.



Staatsschutz und Mordkommission nahmen damals Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes auf. Tatverdächtig dafür waren laut Polizei zwei schwarz gekleidete Männer zwischen 15 und 20 Jahren. Eine Bewohnerin hatte sie gefilmt. Die Polizei ging davon aus, dass die Täter aus dem rechtsextremistischen Spektrum stammen. Flaschen mit brennbarer Flüssigkeit wurden sichergestellt.



Die Staatsanwaltschaft sagte über die Einordnung der Tat: "Wir ermitteln jetzt in alle Richtungen." Das Ermittlungsverfahren laufe gegen Unbekannt. Damit gibt es zumindest derzeit nicht mehr die anfängliche konkrete Einstufung des Verdachts auf versuchten Mord.



Der Staatsschutz ermittelt auch, weil wenig später eine Scheibe an einem Grünen-Büro zerstört und eine Regenbogen­fahne gestohlen wurde (queer.de berichtete). Die Ermittler*­innen prüfen zudem eine Brandstiftung in der Nähe des Wohnprojekts am alternativen Club "Chekov", wo eine Zaunlatte brannte. Dort wurden laut Polizei mehrere Sprayflaschen gefunden.

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Cottbus gilt als ein Zentrum des Rechtsextremismus in Brandenburg. Im Frühjahr waren etwa ein antisemitischer Schriftzug und ein schwarzes Hakenkreuz an die Synagoge in der Fußgängerzone der Stadt geschmiert worden. Es gab auch weitere Drohungen, unter anderem an der Wohnung eines Studentenpfarrers, der sich gegen Rechtsextremismus engagiert. Bei der Bundestagswahl im Februar 2025 hatte die rechtsextreme AfD in der Stadt auf 39 Prozent der Stimmen erreicht und wurde mit Abstand stärkste Kraft.



Bei queerfeindlicher Gewalt im Bundesland Brandenburg wird am häufigsten Cottbus als Tatort genannt, ergab 2025 eine Anfrage im Landtag (queer.de berichtete). (cw/dpa)