Heute, 15:50h 2 Min.

2 Min.

Vor dem Bundesrat weht am Samstag die Regenbogenflagge. Anlass ist die Demonstration zum Berliner Christopher Street Day (CSD), dessen Route am Gebäude des Bundesrates vorbeiführt, wie die Länderkammer am Donnerstag mitteilte.



"Die Regenbogenflagge ist ein etabliertes Symbol für die demokratischen Werte Vielfalt, Diversität und Respekt", erklärte der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), der aktuell das Amt des Bundesratspräsidenten ausübt. "Sie erinnert uns alle daran, dass Homophobie, Hass und jede Form von Diskriminierung in unserer offenen, freiheitlichen Gesellschaft keinen Platz haben."

- Werbung -



Keine Regenbogenfahne vor dem Bundestag

Anders als am Bundesrat wird die Regenbogenflagge am Bundestag zum CSD nicht gehisst. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hält auch in diesem Jahr an ihrem entsprechenden Verbot fest (queer.de berichtete).



Klöckner hatte im Mai 2025 erstmals erklärt, dass sie die unter der Vorgängerregierung übliche Hissung der Regenbogenfahne zum Hauptstadt-CSD verbieten werde (queer.de berichtete). Das Symbol der queeren Community dürfe nur noch zum 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit (IDAHOBIT), weiter gezeigt werden. Außerdem verbot sie die offene CSD-Teilnahme der Bundestagsverwaltung und untersagte Abgeordneten, das Regenbogenfahnen-Symbol selbst als Anstecker zu tragen. Kritiker*innen dieser Maßnahmen warf die CDU-Politikerin im Juni eine "überschaubare intellektuelle Tiefe" vor (queer.de berichtete).

Bundesrat fordert Grundgesetzänderung

Auf Anweisung der damaligen Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hatte die Länderkammer bereits im vergangenen Jahr zum Berliner CSD die Regenbogenfahne gehisst (queer.de berichtete).



In der Mitteilung vom Donnerstag forderte der Bundesrat auch eine Grundgesetzänderung zum besseren Schutz queerer Menschen. Bereits im Dezember 2025 hatte die Länderkammer einen Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes beim Bundestag eingebracht, um Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Identität verfassungsrechtlich zu verbieten. Behandelt wurde er bislang nicht. Ein gleichlautender Antrag der Grünen schlummert seit neun Monaten im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (queer.de berichtete).



Die CSD-Demonstration zieht am Samstag ab 12 Uhr mit 83 Wagen und mehreren Hunderttausend Menschen durch Berlin. Startpunkt ist die Leipziger Straße. Der Demonstrationszug führt über den Potsdamer Platz, Nollendorfplatz, Lützowplatz bis zur Siegessäule. Das Motto lautet: "Haltung ist hot". (cw)