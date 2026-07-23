US-Kongress: Gegen Trans-Verbot im Militär, aber für Trans-Verbot im Sport



Im US-Kapitol streiten sich die Abgeordneten darüber, ob trans Menschen gleichberechtigt sein sollen (Bild: 10302144 / pixabay

Heute, 15:47h 3 Min.

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Das US-Repräsentantenhaus hat am Dienstag über Änderungsanträge zum jährlichen Verteidigungshaushalt abgestimmt. Dabei ging es auch um trans Themen  mit unterschiedlichen Ergebnissen: So lehnte das Parlament knapp das von Präsident Donald Trump verhängte Trans-Verbot im Militär ab. Es gab aber eine Mehrheit dafür, dass an Schulen und Akademien des Verteidigungsministeriums trans Schülerinnen und trans Frauen die Teilnahme an Sportwettbewerben im Frauensport untersagt wird.



Der erste Änderungsantrag zum generellen Trans-Verbot im Militär war von der republikanischen Abgeordneten Lauren Boebert eingebracht worden. Es wurde mit 217 zu 212 Stimmen abgelehnt. Eigentlich unterstützen die Republikaner das Verbot, allerdings hat die Trump-Partei in der Parlamentskammer nur eine knappe Mehrheit  und vier republikanische Abgeordnete stimmten mit den Demokraten gegen das Verbot. Dabei handelte es sich um Parlamentarier*­innen aus umkämpften Wahlkreisen, die offenbar bei diesem Kulturkampfthema befürchteten, bei den Wahlen im November ihr Mandat zu verlieren.

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Trump hat bereits Verbot für trans Menschen per Dekret erlassen

Zwar hat Trump das Verbot bereits kurz nach seinem Amtsantritt Anfang 2025 per Dekret verhängt (queer.de berichtete). Eine gesetzliche Festschreibung würde es aber schwerer für eine Nachfolgeregierung machen, das Verbot wieder abzuschaffen  denn dann wäre wieder die Mehrheit im Parlament notwendig. Ein Dekret kann dagegen von einem neuen Präsidenten ohne großen Aufwand aufgehoben werden.



Beim Sportverbot für trans Frauen an Militärschulen haben dagegen alle anwesenden Republikaner dafür gestimmt, dazu auch fünf Abgeordnete der Demokraten. Das Endergebnis lautete 221 zu 203. Die Demokraten, die für das Verbot votierten, stammen allesamt aus konservativen Bundesstaaten und hatten offenbar die Befürchtung, bei einem "Nein" weniger Chancen auf eine Wiederwahl zu haben.



Den Antrag auf das Sport-Verbot hatte die republikanische Abgeordnete Nancy Mace eingebracht, die für ihre aggressive Queerfeindlichkeit berüchtigt ist. Sie behauptete erst kürzlich in einer Anhörung, dass Bilder von queeren Personen in einem Museum dazu führen würden, dass mehr Kinder vergewaltigt werden (queer.de berichtete).

Jetzt muss der Senat abstimmen

Ob das Sport-Verbot Gesetz wird, ist indes noch unklar: Zwar hat das Repräsentantenhaus dem Gesamtpaket inzwischen zugestimmt, der US-Senat muss jedoch genau das gleiche Gesetz verabschieden  und traditionell gibt es auch in der zweiten Parlamentskammer viele Änderungsanträge.



US-Präsident Trump hat seit seinem Amtsantritt im Januar 2025 queere Rechte, etwa Diskriminierungsschutz, abgebaut und besonders Stimmung gegen trans Menschen gemacht, um seine christlich-evangelikale Basis zufriedenzustellen.



Trans Sportlerinnen werden gegenwärtig von Konservativen und Rechtspopulist*innen immer wieder beschimpft, weil sie angeblich sportliche Vorteile gegenüber cisgeschlechtlichen Athletinnen haben. Wissenschaftliche Beweise gibt es dafür keine, ganz im Gegenteil: Eine Metastudie kam erst Anfang des Jahres zu dem Ergebnis, dass trans Sportlerinnen keine strukturellen Vorteile hätten (queer.de berichtete). (dk)