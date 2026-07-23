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Ein 13-jähriges Mädchen, das ein Armband und eine Handyhülle in Regenbogen­farben trug, ist in der hessischen Stadt Neu-Anspach queer­feindlich beleidigt und geschlagen worden.



Wie das Polizeipräsidium Westhessen am Donnerstag mitteilte, hielt sich das Mädchen am Mittwoch gegen 9:30 Uhr am Bahnhof im Ortsteil Hausen-Arnsbach auf, als drei bislang unbekannte Jugendliche sie wegen der Pride-Accessoires beschimpften. Einer der drei habe der 13-Jährigen anschließend ins Gesicht geschlagen, sodass sie zu Boden gefallen sei. Die Täter flüchteten den Angaben zufolge auf E-Rollern in unbekannte Richtung.

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Die Täter waren ebenfalls minderjährig

Die Jugendlichen waren laut Polizeibericht allesamt männlich, etwa 1,75 Meter groß, 16 bis 17 Jahre alt und hatten ersten Angaben zufolge ein "westasiatisches Aussehen". Der Jugendliche, der das Mädchen beleidigt haben soll, habe kurze schwarze Haare und einen leichten Oberlippenbart gehabt und einen dunkelblauen Trainingsanzug sowie eine pinke Gucci-Baseballkappe getragen.



Die weiteren Ermittlungen hat  wie bei Hasskriminalität üblich  der polizeiliche Staatsschutz übernommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 entgegen.

Ansprechstelle für LGBTI-Community im Polizeipräsidium Westhessen

Im Polizeipräsidium Westhessen gibt es seit 2010 auch eine spezielle Ansprechstelle für die LGBTI-Community. Polizeioberkommissarin Victoria Willich, Wachpolizist Alexandro Klimpel oder Polizeihauptkommissar Florian Meerheim stehen Betroffenen queerfeindlicher Straftaten sowie queeren Vereinen und Institutionen als vertrauensvolle Anlaufstelle zur Verfügung. Die LSBTIQ-Ansprechstelle ist unter der Telefonnummer (0611) 345-1516 oder per E-Mail an erreichbar. (mize)