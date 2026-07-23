Destiny's Child veröffentlichen bisher nicht gehörte Remixe



Pete Sekesan / wikipedia) Fans hören offenbar schon bald bislang unveröffentlichtes Material von Destiny's Child (Bild:

Heute, 04:21h 2 Min.

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Bevor Beyoncé (44) zum Solo-Megastar wurde, war sie Mitglied der ebenfalls bereits sehr erfolgreichen Girlgroup Destiny's Child. Fast 22 Jahre nach dem Erscheinen des letzten Studioalbums "Destiny Fulfilled", das Ende 2004 veröffentlicht wurde, wird wohl schon in Kürze bislang ungehörte Musik der Gruppe herausgebracht. Das behauptet zumindest Mathew Knowles (74), der Vater von Beyoncé und einstige Manager von Destiny's Child.



Man sei gerade dabei, "eine Reihe neuer Remixe" zu vermarkten, erzählt Knowles im Gespräch mit "Page Six Radio" bei SiriusXM. Einige davon habe die Öffentlichkeit bislang nicht gehört. Er deutet an, dass die Songs "in den nächsten 30 Tagen" veröffentlicht werden könnten.

Mindestens eine Rapperin ist mit dabei

In welcher Form die Remixe erscheinen werden, etwa als Compilation, ist derzeit unklar. Es handle sich um Songs "mit den Mädels", erklärt Knowles weiter und meint damit neben seiner Tochter wohl auch die beiden anderen Girlgroup-Mitglieder Kelly Rowland (45) sowie Michelle Williams (47).



Zu den Remixen gehören demnach "Dance"- und "Urban"-Mixe. Eine genauere Erklärung bleibt Knowles schuldig. So ist bislang etwa nicht bekannt, zu welchen Songs Remixe veröffentlicht werden sollen. Er spricht aber davon, dass auch "Gast-Rapper" vertreten sein werden. Als bisher einzigen Namen nennt er Missy Elliott (55).

Dem US-Promi-Portal "TMZ" habe Knowles erzählt, dass es sich um zehn bis 15 Remixe handeln soll. Sowohl Beyoncé als auch Rowland und Williams seien mit an Bord. Neben bislang unveröffentlichtem Audiomaterial gebe es zudem noch nicht geteilte Videoaufnahmen. (cw/spot)