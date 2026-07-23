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Hörbuchadaption

Jonathan Bailey wird zu Graf Dracula

Der schwule "Sexiest Man Alive 2025" Jonathan Bailey schlüpft in die Rolle des legendären Vampirs Dracula: Eine neue Hörbuchadaption von Bram Stokers Klassiker erscheint im Oktober. Mit dabei sind auch weitere Hollywood-Größen.


Jonathan Bailey übernimmt die Hauptrolle in einer "Dracula"-Hörbuchadaption (Bild: IMAGO / Italy Photo Press)

Jonathan Bailey (38) hat sein nächstes Projekt an Land gezogen: Der 38-jährige Schauspieler übernimmt die Hauptrolle in einer neuen Hörbuchadaption von Bram Stokers Klassiker "Dracula". Das gab Audible am Mittwoch bekannt.

Der schwule "Bridgerton"-Star und "Sexiest Man Alive 2025" leiht dem legendären Graf Dracula seine Stimme. Zum hochkarätig besetzten Ensemble gehören außerdem Ella Purnell als Mina Murray, Aimee Lou Wood als Lucy, Louis Partridge als Jonathan Harker, David Jonsson als Dr. Seward, Lesley Manville als Mrs. Westenra und Maggie Gyllenhaal als Professor Van Helsing.

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Darum geht es in der "Dracula"-Neuinterpretation

Die Neuinterpretation erzählt die Geschichte aus einer psychologischen Perspektive: Nachdem ihr Verlobter in Transsilvanien verschwindet, setzt Mina Murray Briefe, Tagebucheinträge und Aussagen von Zeug*innen zusammen, um den mysteriösen Dracula aufzuspüren. Als ihre Freundin Lucy unter seinen Einfluss gerät, beginnt gemeinsam mit Professor Van Helsing der Kampf gegen den uralten Vampir  wobei Minas Scharfsinn und Entschlossenheit zur größten Hoffnung im Kampf gegen das Böse werden.

Die Hörbuchadaption erscheint am 1. Oktober 2026 bei Audible und kann bereits vorbestellt (Amazon-Affiliate-Link ) werden.

Neues Projekt für Netflix in Arbeit

Für Jonathan Bailey ist es das nächste große Projekt nach seinem Erfolg mit "Bridgerton" und den zwei "Wicked"-Filmen.

Zuletzt wurde zudem bekannt, dass der Emmy-nominierte Schauspieler demnächst an der Seite von Oscarpreisträgerin Laura Dern in einem neuen Thriller bei Netflix zu sehen sein wird. Der Film "Monsanto" wird derzeit in München gedreht. John Lee Hancock führt Regie. (cw/spot)

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