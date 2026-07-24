Bill Kaulitz knutscht mit Jannik Kontalis: Bruder Tom ist not amused

Heute, 06:06h 3 Min.

3 Min.

Das Warten hat ein Ende. Seit Donnerstag sind die neuen Folgen von "Kaulitz & Kaulitz" bei Netflix verfügbar. Darin spielt auch das Liebesleben von Bill Kaulitz (36) erneut eine große Rolle. Zu sehen ist unter anderem die inzwischen legendäre Einweihungsparty seines neuen Pools im Sommer 2025, bei der es im Wasser zu einer Knutscherei mit Jannik Kontalis (29) kam.



Der Reality-TV-Star und Ex-Partner von Yeliz Koc (32) sowie Gerda Lewis (33) bekommt damit einen großen Auftritt in der Serie. Kontalis nimmt gewissermaßen die Rolle von Marc Eggers (38) ein, der in den ersten beiden Staffeln viel Raum erhielt. Bereits Anfang Juni hatte Kontalis, der vergangenes Jahr Oberbürgermeister von Mönchengladbach werden wollte, im Interview mit RTL verraten: "Bill und ich haben uns ca. ein halbes Jahr gedatet. Wir lieben einfach das Leben. Wenn wir zusammen sind, haben wir den größten Spaß!"

Tom Kaulitz sieht nur Red Flags

Doch diesen Spaß sehen in Bills Umfeld viele kritisch, wie die dritte Staffel zeigt. Allen voran Zwillingsbruder Tom. Die Flirterei im Pool ist ihm sogar so unangenehm, dass er am liebsten "rausgeschnitten" werden wollte. Für seine Skepsis findet er deutliche Worte: "Diese Assis aus dem deutschen Trash-TV" seien schlechte Kandidaten für Bill. Jannik möge ja "ein netter Typ" sein, aber passe jetzt einfach nicht. Er habe das Gefühl, sein Bruder werde nur ausgenutzt. Doch je mehr Red Flags es gebe, umso mehr wolle Bill einen Mann.



Zur Einweihung seines neuen Pools lud Bill Kaulitz im Sommer 2025 zu einer großen Party ein (Bild: Netflix)

Während Bill von Jannik schwärmt ("Ich mag den"), äußern auch seine Freund*innen Bedenken. Stylistin Sara Alviti fühlt sich sofort an die unglückliche Liaison mit Marc Eggers erinnert. Sie finde es "traurig" und wünsche Bill endlich einen Mann, der mehr sein wolle als ein "Fun Boy" auf der Suche nach Aufmerksamkeit. Bill verliebe sich ihrer Ansicht nach zu schnell und mit zu großer Leidenschaft.

Eine Liebe ohne Drama

Eine feste Beziehung entwickelte sich zwischen Bill und Jannik bekanntlich nicht. Freundschaftlich scheinen die beiden jedoch weiterhin eng verbunden zu sein. "Wenn Bill sagt, dass er mich braucht, bin ich sofort auf dem Weg. Das sage ich ihm auch immer wieder und darauf kann er sich verlassen. Bill soll immer ein Teil meines Lebens sein, weil er einfach ein schöner Mensch ist  von innen und von außen. Wir sind ein Herz und eine Seele", schwärmte Kontalis noch Anfang Juni von dem queeren Musiker.



| Direktlink | Offizieller Trailer zur dritten Staffel

Bill sucht derweil weiter nach seinem Mr. Right. Dabei steht er sich nach eigener Einschätzung häufig selbst im Weg: Er fühle sich stets zu den "verbotenen Früchtchen" hingezogen und habe lange geglaubt, dass die große Liebe wehtun und von Drama geprägt sein müsse. Tom, der seit 2019 mit Heidi Klum (53) verheiratet ist, sieht darin das eigentliche Problem. Seinem Bruder fehle bislang die Erfahrung einer Beziehung, in der sich beide Partner*innen unterstützen und gegenseitig beflügeln. Genau das würde er Bill von Herzen wünschen. (cw/spot)